Министр спорта Саудовской Аравии: «Мир хочет, чтобы мы приняли ЧМ-2034»

Министр спорта Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Турки Аль Фейсал раскритиковал теорию о помощи ФИФА в получении страной права на проведение чемпионата мира 2034.
Это всего лишь слухи. Нам следует обратить внимание на то, как помочь футболу.
Правила были четко изложены, никто против них не высказался во время процесса, поэтому я не думаю, что со стороны ФИФА была какая-то предвзятость. Просто мы были готовы это сделать, а, вероятно, другие — нет. Мы в этом не виноваты.
Как вы можете видеть из заявления – более 125 федераций поддержали заявку Саудовской Аравии. Мир хочет, чтобы мы приняли мундиаль в 2034 году.
Для начала, было бы неплохо перестать обрушивать трансферный рынок, и перестать дарить игрокам заоблачные зарплаты. Параллельно с этим, ужесточить контроль над непредвзятостью судейского корпуса, и наказывать серьёзной монетой судей за допущение оплошностей (в зависимости от степени влияния на результат). Затем, самим перестать играться в живой футбольный менеджер. Ну а вишенкой на торте, конечно же, является роспуск нынешних верхов ФИФА, вместе со всей шайкой прихлебателей, и назначение на должности профессионалов, имеющих непосредственный опыт управления в футбольной сфере.
Ну а теперь прекращаю свои сказки, всё хорошо, прекрасная Маркиза! Продолжайте в том же духе. Катару можно было, почему саудитам нельзя? :(
Для начала, было бы неплохо перестать обрушивать трансферный рынок, и перестать дарить игрокам заоблачные зарплаты. Параллельно с этим, ужесточить контроль над непредвзятостью судейского корпуса, и наказывать серьёзной монетой судей за допущение оплошностей (в зависимости от степени влияния на результат). Затем, самим перестать играться в живой футбольный менеджер. Ну а вишенкой на торте, конечно же, является роспуск нынешних верхов ФИФА, вместе со всей шайкой прихлебателей, и назначение на должности профессионалов, имеющих непосредственный опыт управления в футбольной сфере.
Ну а теперь прекращаю свои сказки, всё хорошо, прекрасная Маркиза! Продолжайте в том же духе. Катару можно было, почему саудитам нельзя? :(