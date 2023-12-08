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Министр спорта Саудовской Аравии: «Мир хочет, чтобы мы приняли ЧМ-2034»

сегодня, 13:15

Министр спорта Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Турки Аль Фейсал раскритиковал теорию о помощи ФИФА в получении страной права на проведение чемпионата мира 2034.

Это всего лишь слухи. Нам следует обратить внимание на то, как помочь футболу.

Правила были четко изложены, никто против них не высказался во время процесса, поэтому я не думаю, что со стороны ФИФА была какая-то предвзятость. Просто мы были готовы это сделать, а, вероятно, другие — нет. Мы в этом не виноваты.

Как вы можете видеть из заявления – более 125 федераций поддержали заявку Саудовской Аравии. Мир хочет, чтобы мы приняли мундиаль в 2034 году.

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Перевод с bbc.com Фото: Сайт beinsports.com
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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 17:27
...уточню про "Мир хочет", даже если Мир не захочет, мы его Купим, ничего личного - бизнес!!!
Karkaz
Karkaz ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 17:16
Китайцы быстрее научат роботов играть в футбол, чем своих людей)
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:04
Люди, от вас другого ждали….
alexamit
alexamit
сегодня в 16:49
Хватит!Поиграли в декабре,надо и время знать.
Икарус
Икарус ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 16:30
Для выращивание топ-игроков нужны годы.Одних шок-трансферов для этого мало
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 16:13
Дружище, всему своё время. Мы также про китайские автомобили говорили.
Karkaz
Karkaz ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 15:33
Китай тоже как СА 10-15 лет назад деньгами сорили, всех звёзд приглашали для популяризации футбола, говорили что скоро своих вырастим, будем в топ 10 рейтинга сборных входить... ага)
5adm53a7ek99
5adm53a7ek99
сегодня в 15:27
Скоро там у арабов будут Нью Васюки
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:06
Саудиты заслужили это право.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 14:32
Меня вот что удивляет: у арабов денег полно, стадионы современные есть, клубы готовы платить богатые зарплаты и щедро бодаются на трансферном рынке, их шейхи прикупили известные европейские клубы. Но у них нет ни одного топового игрока! Всё есть, всё доступно, но своих игроков толком то и нет.
rptvudae923q
rptvudae923q
сегодня в 14:20, ред.
Мир хочет, чтобы вы уже наконец-то засунули себе ваше шальное арабское бабло подальше за геморой и крепко держали его там не вынимая
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 13:57
Читай "Инфантино и его хоумис хотят наши деньги".
DraKoshka
DraKoshka
сегодня в 13:54, ред.
"Нам следует обратить внимание на то, как помочь футболу." (с)
Для начала, было бы неплохо перестать обрушивать трансферный рынок, и перестать дарить игрокам заоблачные зарплаты. Параллельно с этим, ужесточить контроль над непредвзятостью судейского корпуса, и наказывать серьёзной монетой судей за допущение оплошностей (в зависимости от степени влияния на результат). Затем, самим перестать играться в живой футбольный менеджер. Ну а вишенкой на торте, конечно же, является роспуск нынешних верхов ФИФА, вместе со всей шайкой прихлебателей, и назначение на должности профессионалов, имеющих непосредственный опыт управления в футбольной сфере.
Ну а теперь прекращаю свои сказки, всё хорошо, прекрасная Маркиза! Продолжайте в том же духе. Катару можно было, почему саудитам нельзя? :(
112910415
112910415
сегодня в 13:51
против всего мира, конечно, не попрёшь ! ))
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