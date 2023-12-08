Министр спорта Саудовской Аравии: «Мир хочет, чтобы мы приняли ЧМ-2034»

Министр спорта Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Турки Аль Фейсал раскритиковал теорию о помощи ФИФА в получении страной права на проведение чемпионата мира 2034.

Это всего лишь слухи. Нам следует обратить внимание на то, как помочь футболу.

Правила были четко изложены, никто против них не высказался во время процесса, поэтому я не думаю, что со стороны ФИФА была какая-то предвзятость. Просто мы были готовы это сделать, а, вероятно, другие — нет. Мы в этом не виноваты.

Как вы можете видеть из заявления – более 125 федераций поддержали заявку Саудовской Аравии. Мир хочет, чтобы мы приняли мундиаль в 2034 году.