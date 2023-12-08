Матч между «Локомотивом» и «Уралом» состоится .

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Урал» пройдёт в запланированное время. Об этом сообщил делегат игры Иван Суворов.
Температура — минус 12 градусов. Играть можно.
Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Урал» пройдёт в запланированное время. Об этом сообщил делегат игры Иван Суворов.
Температура — минус 12 градусов. Играть можно.
Конечно они сейчас молчат, поскольку упоминание слова "лыжники" им не по нутру, тем не менее как слова из песни не выбросишь, так и из своей истории спортивные факты развития клуба!
Кстати не так давно, опять же относительно истории, ЦСКА отмечал юбилей и было это в сентябре 2011 года. Через месяц болельщики московского «Локомотива» встретили ЦСКА в Черкизово баннером, где также обыграли лыжную тему на мотив Шекспира: «Нет зрелища печальнее на свете, чем конь на лыжах, отмечающий столетье».
Берем пример с лыжного биатлона и лыжных гонок, со всех армейских спортсменов и болельщиков, которые гнуться только тогда, когда им в лицо дует морозный ветер!)
А -12 С .... Да это смешно!
Конечно они сейчас молчат, поскольку упоминание слова "лыжники" им не по нутру, тем не менее как слова из песни не выбросишь, так и из своей истории спортивные факты развития клуба!
Кстати не так давно, опять же относительно истории, ЦСКА отмечал юбилей и было это в сентябре 2011 года. Через месяц болельщики московского «Локомотива» встретили ЦСКА в Черкизово баннером, где также обыграли лыжную тему на мотив Шекспира: «Нет зрелища печальнее на свете, чем конь на лыжах, отмечающий столетье».
Берем пример с лыжного биатлона и лыжных гонок, со всех армейских спортсменов и болельщиков, которые гнуться только тогда, когда им в лицо дует морозный ветер!)
А -12 С .... Да это смешно!