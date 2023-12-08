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Матч между «Локомотивом» и «Уралом» состоится

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:41, ред.
Ехал ночью по М10, за бортом показывало -25
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:02
А вот армейцы с улыбкой читают все эти переживания по поводу температурного режима, им их старшие товарищи рассказывали, что их родной ЦСКА в прошлом веке, на определенном отрезке своего развития и процветания назывался ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта) Так вот, им как военнослужащим лыжными гонкам и марш-бросками на лыжах, разрешалось тренироваться при температуре воздуха не ниже -20°С и не ниже -25°С для северных и приравненных к ним районов!
Конечно они сейчас молчат, поскольку упоминание слова "лыжники" им не по нутру, тем не менее как слова из песни не выбросишь, так и из своей истории спортивные факты развития клуба!
Кстати не так давно, опять же относительно истории, ЦСКА отмечал юбилей и было это в сентябре 2011 года. Через месяц болельщики московского «Локомотива» встретили ЦСКА в Черкизово баннером, где также обыграли лыжную тему на мотив Шекспира: «Нет зрелища печальнее на свете, чем конь на лыжах, отмечающий столетье».
Берем пример с лыжного биатлона и лыжных гонок, со всех армейских спортсменов и болельщиков, которые гнуться только тогда, когда им в лицо дует морозный ветер!)
А -12 С .... Да это смешно!
TheBoLt
TheBoLt ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:36
Они короче на поле побегали, болельщики на стадионе надышали и в РФС записали: +5
lotsman
lotsman
сегодня в 20:06
Дыхание перехватывает на таком морозе. Больных будет много после такого матча.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:45
Минус 15 , если что
ssspartak
ssspartak
сегодня в 19:33
Привыкли к теплым зимам в средней полосе, а эта зима не совсем теплая)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:16, ред.
Матч между «Локомотивом» и «Уралом» состоится .
Температура — минус 12 градусов. Играть можно.
☝️😉
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:04
Простолюдинов пустить сидеть на мороз...а мы тут скромно...в уголке посидим...))))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:03
"Герои" всё таки сидят в кожаных креслах с подогревом 🥃 в кабинетах РФС ☝️😉
112910415
112910415
сегодня в 18:59
остаётся пожелать, чтоб все уцелели
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:53
Он даст добро и смотреть будет из теплого помещения, как ВАР
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:50, ред.
Интересно....делегат игры Иван Суворов будет смотреть игру вместе со зрителями на трибуне....или из ВИП-ложи....??
nik9373
nik9373
сегодня в 18:49
Переходим на систему зима-весна.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:46
А за свою дыхательную систему, в частности, горло и лёгкие, вы не боитесь ? Дышать - то придётся не носом, а ртом, потому что дыхание будет глубоким. А вообще, как хотите, дело ваше, сугубо личное.
adekvat
adekvat ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:38
Главное что бы цвет лыж согласовали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:37
Правильные тренировки в июле позволяют набирать очки в декабре...
Подполковник
Подполковник ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:35
Даа, я тупо из-за мороза не поехал, очень холодно, по ощущениям все -20
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 18:27
-12, самое то, чтобы на трибунах пятые точки отморозить) Впрочем, кому в России нужны болельщики))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:21
Крепко!!! Жаль ребят, про зрителей м молчу!!!
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