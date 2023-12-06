В рамках Игр БРИКС может пройти турнир между медиакомандами из разных стран

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал об идее организовать в рамках Игр БРИКС следующим летом футбольный турнир между медийными командами.

Мы создали оргкомитет Игр. Планируем провести его заседание, утвердить перечень видов спорта и спортивные объекты. Наверное, пока правильно говорить об основной программе на 27 видов спорта. Параллельно ведём переговоры, чтобы провести какой-нибудь футбольный турнир, причём как по классическому футболу, так и что-то связанное с фиджитал или медиалигой.

Будет ли это турнир между медийными командами из разных стран? Да, это новая интересная тема. У них есть запрос, тем более у нас под Игры БРИКС пока не заняты ни футбольный стадион, ни баскетбольная арена. Значит, можно продумать и какие-то параллельные соревнования.