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В рамках Игр БРИКС может пройти турнир между медиакомандами из разных стран

сегодня, 15:50

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал об идее организовать в рамках Игр БРИКС следующим летом футбольный турнир между медийными командами.

Мы создали оргкомитет Игр. Планируем провести его заседание, утвердить перечень видов спорта и спортивные объекты. Наверное, пока правильно говорить об основной программе на 27 видов спорта. Параллельно ведём переговоры, чтобы провести какой-нибудь футбольный турнир, причём как по классическому футболу, так и что-то связанное с фиджитал или медиалигой.

Будет ли это турнир между медийными командами из разных стран? Да, это новая интересная тема. У них есть запрос, тем более у нас под Игры БРИКС пока не заняты ни футбольный стадион, ни баскетбольная арена. Значит, можно продумать и какие-то параллельные соревнования.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:09
а-а ...
интересный поворот вышел
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:58
Медиалиги всех стран объединяйтесь !)
gd6n4cph3s92
gd6n4cph3s92
сегодня в 16:49
Сложно комментировать идею проведения футбольного турнира среди медийных команд. Если речь идет о командах, состоящих из популярных личностей или представителей медиасферы, то это может привлечь внимание зрителей и сделать турнир интересным для болельщиков. В любом случае, проведение такого турнира потребует тщательной подготовки и организации, чтобы избежать возможных проблем и негативных последствий.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:07
Ну вот опять). Шаг вперёд и тут же шаг назад. ТихОнько так медиалигу подкинули. От греха подальше.
drug01
drug01
сегодня в 15:54
Вот это выход на международную арену
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