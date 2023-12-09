Испанский журналист: «Захарян может влиять на игру сильнее, как Карпин»

Испанский журналист Pereodista De Relevo и обозреватель «Реала Сосьедад» Патчо де ла Рика прокомментировал игру полузащитника в матче Ла Лиги против «Вильярреала» (3:0).

Хавбек отметился голевой передачей, это действие стало первым результативным для футболиста в составе команды из Сан-Себастьяна.

Арсен оправился от своих болезней и показывает отличный уровень в сегодняшнем матче, несмотря на то, что в среду на Кубке Испании у него был не лучший день. Постепенно он адаптируется. Иманол Альгвасил ожидает от него большего, чем ассисты и голы, но в клубе довольны его прогрессом. Теперь россиянин пользуется тем, что Андер Барренетчеа травмирован, сохраняет стабильность в каждом матче и строит игру «Сосьедада».

Сегодня он проводит одну из своих лучших игр. Однако я и болельщики клуба верят, что Захарян всё ещё может вырасти намного больше и стать более влияющим на игру футболистом, как Валерий Карпин.