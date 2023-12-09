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Испанский журналист: «Захарян может влиять на игру сильнее, как Карпин»

вчера, 23:43
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал0 : 3Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Испанский журналист Pereodista De Relevo и обозреватель «Реала Сосьедад» Патчо де ла Рика прокомментировал игру полузащитника Арсена Захаряна в матче Ла Лиги против «Вильярреала» (3:0).

Хавбек отметился голевой передачей, это действие стало первым результативным для футболиста в составе команды из Сан-Себастьяна.

Арсен оправился от своих болезней и показывает отличный уровень в сегодняшнем матче, несмотря на то, что в среду на Кубке Испании у него был не лучший день. Постепенно он адаптируется. Иманол Альгвасил ожидает от него большего, чем ассисты и голы, но в клубе довольны его прогрессом. Теперь россиянин пользуется тем, что Андер Барренетчеа травмирован, сохраняет стабильность в каждом матче и строит игру «Сосьедада».

Сегодня он проводит одну из своих лучших игр. Однако я и болельщики клуба верят, что Захарян всё ещё может вырасти намного больше и стать более влияющим на игру футболистом, как Валерий Карпин.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 11:36, ред.
Центральный хав и должен влиять на игру больше, чем фланговый.
Сп62
Сп62
сегодня в 11:25
Я бы сравнивал одного и другого по видению поля и футбольному интелекту, а техники у Арсена не занимать. Первые компоненты у них схожи.
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:14, ред.
...даже сравнивать не хочу тот карпинский футбол и нынешний, современный, хотя Валера скоростной чувак был в своё время...!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:57
Понятен перец...Захаряну 20 лет...Карпину 54 года...
ОПС
ОПС
сегодня в 07:35
Если будет стараться, то все получится. Только вот еще бы время проводил на поле больше. Тогда и игра пойдет и взаимопонимание на поле и все остальное.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:46
Слишком красиво сравнивать с Карпиным. Не армянские ли корни у журналиста?).
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:44
Хоть как-то начал отрабатывать авансы.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:10
Надо показывать стабильно высокое качество игры против любого соперника, а не только в матчах с командами уровня Вильярреал.
j5y2wp3kx66h
j5y2wp3kx66h
сегодня в 05:13
Слишком большие надежды на него возлагают, чтоб не сломался раньше времени
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:52
армяшка может добиться успехов там
для этого надо пахать
для армяшек это возможно
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:55
"Аванс" выдан большой - что бы оправдать надо ну очень сильно постараться.
Гость
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