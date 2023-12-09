«Ювентус» — лидер Серии А. Аллегри нокаутировал «Наполи» и обошёл «Интер»

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вчера, 13:37

Минимальные победы и голы защитников – их стихия.

Минимум до сегодняшнего вечера в Серии А сменился лидер. «Ювентус» столкнул «Интер» с вершины – на пути разобрались с «Наполи».

По конспектам Спаллетти

Вальтер Маццарри не форсирует события и действует в системе, поставленной предшественниками. В плане схемы – для возрастного менеджера привычнее расстановка с тремя центрдэфами, но коллектив продолжает играть по «4-3-3». В плане выбора стартового состава – в центре поля регулярно играют Ангисса, Лоботка и Зелиньски, в группе атаки те же Хвича, Осимхен и Политано. В плане структуры игры.

Актуальными остались и высокий прессинг «Наполи», и инструментарий на мяче – в том числе это было видно против «Ювентуса». Вингер Политано, защитник Ди Лоренцо и хавбек Ангисса образовывали треугольник и двигались синхронно. Так, Франк часто открывался в финальной трети или задавал ширину на бровке. В таких случаях Маттео оказывался в полуфланге и уходил ближе к центру, Ди Лоренцо поднимался на позицию вингера.

Политано получает мяч и уходит в центр. Передача на Зелиньского, дальний удар мимо ворот.

Всю динамику атакам неаполитанцы задавали на правом фланге. Часто в эту зону приходили опорник Лоботка и свободный художник и цель «Ливерпуля» Зелиньски. Перегруз фланга виден даже по тепловой карте – гости стремились стянуть в эту зону побольше игроков «Ювентуса».

Тогда у Хвичи Кварацхелии становилось больше свободного пространства слева – через 1-2 передачи мяч переводится на грузинского вингера.

Лоботку, Зелиньского, Политано и Ди Лоренцо зажимают, следует дальняя передача.

Мяч доходит до Хвичи в широкой позиции, для паса на ход забегает правый защитник Натан.

Ещё один похожий инструмент – Виктор Осимхен в амплуа маяка для забросов. Неаполитанцы отправляли мяч в зону нигерийца, если не удавалось пройти в финальную треть передачами низом. Форвард цеплялся за все мячи – в одном из таких моментов он убежал в контратаку и отдал на свободного Хвичу.

Все идеи для неаполитанцев не новы, поэтому коллективу не потребовалось время на адаптацию. Другое дело – туринцы нивелировали перемещения гостей.

«Ювентус» без форвардов

«Старая синьора» за 15 туров проиграла лишь раз – в крайне результативном матче с «Сассуоло». Победы добываются в привычной манере – на тоненького, с преимуществом в 1 мяч. Начиная с 4 тура, «Ювентус» ни в одном из матчей не забивал больше двух раз.

Ещё интереснее – что для борьбы за лидерство Массимилиано Аллегри даже не нужны форварды. В последних турах забивали центрдэфы, латерали, хавбеки – у Влаховича и Милика по одному мячу в последних восьми играх чемпионата.

Наставник «бьянконери» ставит перед нападающими другие задачи. Душан успел сыграться с Федерико Кьезой – это же сочетание вышло против «Наполи». Но оба часто уходили с острия. Серб активно помогал в подыгрыше, наполнял свободные пространства, создавая численное преимущество в проблемных зонах, боролся за спорные мячи – а затем возвращался в финальную треть.

Влахович отдаёт на Костича, тот заходит в штрафную и возвращает Душану под удар.

Федерико тяготел к более привычной позиции на фланге (видно по скриншоту выше). Там у итальянца было и пространство, и возможность разогнаться.

Даже так что Кьеза, что Влахович били по воротам неаполитанцев больше всех в команде.

Но победу принёс обычный заброс и гол центрального защитника. Камбьязо отправил мяч в штрафную, Гатти перевисел оппонентов.

«Наполи» проиграл всем конкурентам

У неаполитанцев ужасная статистика в последних матчах – за шесть игр во всех турнирах они одержали только одну победу. С одной стороны, команде есть оправдание – она ещё не поняла, есть ли жизнь после Лучано Спаллетти, плюс обожглась с Руди Гарсией. К тому же новый тренер только обживается с новым коллективом – и всё это при тяжелейшем календаре (играли с «Аталантой», «Реалом», «Интером» и теперь – с «Ювентусом»).

С другой – разве это может быть оправдание для клуба, который хочет сохранить взятые позиции? С кем, если не с двумя лидерами чемпионата, добывать победы, чтобы выигрывать конкуренцию? Бороться с праймовыми «нерадзурри» и воспрявшими «бьянконери» «Наполи» не готов. Даже «Милан» оторвался на 5 баллов, «Рома» вырвалась вперёд – и неаполитанцы могут покинуть зону еврокубков. «Фиорентина» отстаёт на 1 очко, им предстоит сыграть с «Ромой». «Болонья» (отставание – 2 балла) встретится с аутсайдером «Салернитаной».

В чемпионской гонке намечается новый виток

Она и без того напряжённая. Место нашлось только «Ювентусу» и «Интеру», даже отлично усилившийся «Милан» отстал на 6-7 очков. Ни те, ни другие не допускают ошибок, поднимая ставки. «Старая синьора» выбралась на промежуточное 1-е место – это ещё ни о чём не говорит, «нерадзурри» играют сегодня. Но начинается новый виток, команда Симоне Индзаги снова сталкивается с раздражающим зрелищем – до своей игры приходится наблюдать «Ювентус» в лидерах. Так уже было – и может продолжиться вплоть до окончания декабря (в двух следующих турах туринцы тоже играют раньше).

Раздражитель неочевидный и незначительный – но есть. «Нерадзурри» будет даже тяжелее из-за более напряжённого календаря – им ещё предстоит завершить групповую стадию Лиги чемпионов домашней игрой против «Реала Сосьедада». Миланцам от неё ни горячо, ни холодно в турнирном плане – путёвка в плей-офф уже заработана. Другое дело «Реал Сосьедад» уже потрепал «Интер» в первом круге, тогда миланцы чудом забрали ничью. Перед своими болельщиками нужно брать реванш.