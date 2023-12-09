Разгромом на разгром. «Спартак» уходит на перерыв с позитивом

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вчера, 19:18

Уничтожили «Крылья Советов» на своём поле.

Снежно-морозные приключения российских клубов постепенно заканчиваются. «Спартак» ставил точку в 2023 году на своем стадионе под крепкий «минус» – около -11 градусов по Цельсию. Но всерьез о переносе встречи речи не шло. Хотя уже столько копий было сломано в словесных спорах о том, насколько логично составлен календарь и насколько уместно не переносить игры зимних туров куда-нибудь на весну.

Но «Спартак», выигравший в снежном плену в Калининграде, теперь с достоинством перенес морозный поединок с «Крыльями Советов». Причем играли без главного тренера – Гильермо Абаскаль начал отбывать дисквалификацию, полученную за бросок Бериши в матче против «Ахмата». Этот инцидент вкупе с нестабильными результатами «красно-белых», а также с вечным давлением, витающим вокруг «Спартака», усилил разговоры о том, что наставник может покинуть свой пост.

С точки зрения снижения накала страстей было стратегически важно выиграть в последнем матче перед перерывом. Потому что эхо от этой игры будет тянуться дольше обычного и нескоро перекроется другими событиями. И желательна была победа убедительная, уверенная. «Крылья Советов» оказались подходящим противником для демонстрации надежности «Спартака». Речь даже не о том, что с самарцами дома «Спартак» играет уже десять лет стабильно, не теряет очки с 2013 года. Скорее дело в положении «Крыльев». Это была прямая игра за позицию в таблице, причем игра с противником, который в первом круге унизительно разгромил «красно-белых» со счетом 4:0. Скажем, победа над «Сочи» или «Факелом» не несла бы такого психологического эффекта, как над «Крыльями».

Разница в настрое

Уже на первых минутах «Спартак» показал, что собирается ударно завершить год. В первой же атаке Промес превратил в гол передачу Мартинса, заодно показав, что центральные защитники самарцев, кажется, не смогли в морозной Москве достаточно разогреться. Подтверждение этому поступило через шесть минут, когда второй гол забил Соболев. Прострел Хлусевича Солдатенков неуклюже прервал, подарив мяч нападающему, а тот положил его в сетку.

0:2 к восьмой минуте, но «Крылья» умеют оживать по ходу неудачно складывающихся матчей. «Локомотив» не даст соврать. Однако «Спартак» ошибок «железнодорожников» не стал повторять. Надо сказать, что к середине тайма «красно-белые» могли уверенно вести с крупным счетом, но Ломаев в нескольких эпизодах выручил самарцев. Те тоже создавали моменты, однако куда менее острые и делали это реже.

Во второй части тайма лучший игрок клуба в прошлом месяце Промес дважды был близок к оформлению дубля, но сначала попал в перекладину, потом мяч от него угодил в штангу. Еще разок спас Ломаев после удара Соболева. Александр вообще разошелся в этой игре. Стоит напомнить, что в чемпионате до сего момента он не забивал на протяжении десяти матчей – с гола «Зениту» с пенальти в августе. Тут же он мог забить неоднократно. За игру Соболев пробил по чужим воротам восемь раз, причем пять попыток пришлись в створ. Восемь ударов – это рекорд в нынешнем сезоне для одного футболиста.

Отметим, что весь «Спартак» нанес 16 ударов за игру, восемь из них были точными. «Крылья Советов» смогли пробить только десять раз, причем лишь дважды попадали в створ. И обе эти попытки случились в первом тайме. Зато самарцы могут похвастаться преимуществом в контроле мяча – около 60 процентов времени. Только это слабое утешение, когда противник добивается такого разгрома.

Спокойный финиш

Припоминая проблемы «Локомотива», «Спартак» во втором тайме не стал сбавлять обороты. Хотя «Крылья» первыми могли отличиться во второй половине. Рахманович упустил убойный момент. И тут же «Спартак» ответил своими атаками, в одной из которых Мартинс забил третий мяч. Причем Кристофер к тому времени заметно хромал, появилось предположение, что его придется заменить. Однако Мартинс в активности не сбавлял и поле покинул только на 85-й минуте.

Быстрый гол в начале второго тайма выбил почву из-под ног самарцев, которые не смогли приступить к плану спасения. Замены Осинькина не встряхивали игру, не оживляли ее. А «Спартак» как раз до 85-й минуты держался вовсе без замен. Это объяснимо и тем, что игра складывалась успешно, и некоторым кадровым дефицитом. Поскольку Игнатов дисквалифицирован, а Литвинов, Бонгонда, Рябчук, Классен и Медина заболели. В итоге Чернов, Лайкин и Мелёшин вышли уже в самом конце, чтобы все три автора голов получили отдельные порции аплодисментов.

«Спартак» в игре

Эта победа позволила «Спартаку» обойти «Крылья Советов» и подняться на пятое место. Также позади остался ЦСКА , но у «армейцев» игра в запасе, правда, это встреча с «Краснодаром», который москвичам нужно непременно обыгрывать, если они хотят уйти на перерыв выше «Спартака». С учетом существующих в этой части таблицы отрывов можно сказать, что непосредственно на позицию смотреть даже не стоит. Слишком все плотно располагаются. От «Спартака» до лидирующего «Краснодара» всего пять очков разницы. Причем даже если не замахиваться на первую строчку, то «Локомотив» и «Динамо» впереди на один балл (хотя у «динамовцев» сыграно на матч меньше).

Впереди еще большой отрезок чемпионата. За зиму команды могут сильно измениться, отрезок без игр будет огромным, важно, как подготовку ко второй части проведут тренеры. В таких условиях разговоры о смене главного тренера в «Спартаке», конечно, не утихнут, но они должны стать более взвешенными. Все-таки команда вполне себе в гонке, ничем не хуже равных по амбициям клубов, вокруг которых, однако, не ходит такой волны слухов.