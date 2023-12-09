Унижение и истерика. «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Борнмуту»

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вчера, 23:33

Ошибались все и во всём.

После матча с «Челси», в котором «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 2:1, казалось, что дела в стане манкунианцев идут на лад. По крайней мере, возник повод говорить о чем-то позитивном, о планах по возвращению в первую четверку Премьер-Лиги. Обнадеживали и осечки лидеров, которые подпускали к себе конкурентов. Но в жизни МЮ не бывает ничего стабильного, и через несколько дней после победы над «Челси» «Юнайтед» терпит одно из самых болезненных поражений в сезоне, а домашняя публика громким свистом провожает команду после финала матча.

Несобранность

В первую очередь игроки «Манчестера» в матче с «Борнмутом» показали чудовищную несобранность и допускали ошибки раз за разом. Причем невынужденные. Уже на первой минуте после небрежного паса Шоу на Онану и перехвата Соланке стало понятно, что МЮ вышел на поле в разбалансированном состоянии. Дальнейшие события это подтвердили.

На пятой минуте ленивый пас Фернандеша в сторону МакТоминэя перехватил Кук. У Амрабата была достаточная фора, чтобы накрыть Льюиса, но полузащитник «Борнмута» выиграл этот забег и выкатил голевой пас на Соланке.

Первый тайм так и завершился со счетом 1:0 в пользу «Борнмута». Причем именно гости были ближе к тому, чтобы забить второй до перерыва, чем МЮ к тому, чтобы сравнять счет. Можно вспомнить попадание Соланке в штангу ворот Онаны. И тогда тоже все началось с перехвата, совершенного на фланге Адамом Смитом. Мячом «Юнайтед» владел больше 70 процентов времени, однако ничего опасного придумать не мог. По ударам наблюдалось равенство к перерыву: по два точных попадания при счете 8:7 по попыткам в пользу хозяев.

Добивание

Можно было ожидать, что в перерыве тен Хаг сможет настроить команду, которая в атаке не могла придумать ничего, кроме банальных прострелов. Но снова МЮ мог предложить только контроль мяча. Этот контроль даже не создавал ощущения давления, поскольку «Борнмут» легко уходил из-под прессинга и развивал свои атаки.

Второй тайм это еще и время замен, что является показателем тренерского чутья и работы. Но и тут случилась промашка. Тен Хаг выпустил в атаку вместо блеклого Марсьяля оказавшегося в итоге бесполезным Хёйлунда. А у «Борнмута» появился Биллинг вместо Семеньо, который тоже выглядел прилично.

Но именно Биллинг стал автором второго гола спустя десять минут после выхода на поле. Кстати, снова голевая комбинация развилась после неточного паса игрока МЮ . Передачу Шоу на чужой половине поля перехватил Забарный, с чего и начался поход «Борнмута» за вторым забитым мячом. Он, очевидно, окончательно выбил МЮ из седла, и через пять минут обычный навес с углового привел к голу Сенеси, которого совершенно никто не опекал в штрафной.

После третьего гола болельщики МЮ потянулись с трибун. Это были те, кто не хотел оставаться до финального свистка, чтобы потом открыто выразить свое недовольство игрой команды. Оставшимся пришлось натерпеться и большего ужаса. Тройная замена тен Хага показала его эмоциональное состояние, злость, но никакого качественного изменения в игру не внесла. Тогда как «Борнмут» забил в компенсированное время четвертый гол, но его отменил судья из-за отскока мяча в руку футболисту гостей. Впрочем, унижений МЮ и так уже было достаточно.

В итоге 20 ударов нанесли хозяева. Против десяти у гостей. Можно было предположить, что это признак давления и остроты со стороны МЮ , которому просто не везло с реализацией. Но это не так. Точными были только три попытки из двадцати. У «Борнмута» в створ пришлись четыре удара. Гости были просто эффективнее и опаснее в своих действиях. И им вообще нужно отдать должное. «Борнмут» в последние недели показывает какой-то новый уровень игры. После невнятной серии он не проигрывает на протяжении пяти туров подряд.

Причем в четырех из них одержал победы. Его жертвами, помимо МЮ , стали «Ньюкасл», «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас», а с грозой фаворитов «Астон Виллой» «Борнмут» сыграл вничью. А МЮ впервые в истории АПЛ проигрывает с разницей в три мяча клубу из нижней половины турнирной таблицы на своем поле. Дома у «Юнайтед» вообще кошмарная статистика. За последние десять матчей на своем поле со счетом 0:3 он проиграл трижды. А всего в этом сезоне у тен Хага шесть домашних поражений в 13 матчах.

Истерика

Все, что мог сделать тен Хаг после игры, это взять на себя ответственность за поражение и посетовать на плохой футбол своей команды:

Я раздражен и разочарован. Мы непоследовательны. У нас есть возможность быть такими, но нужно проявлять последовательность в каждой игре. После счета 0:2 мы сломались. Должны были действовать лучше. Я ожидал чего-то другого. Перед матчем надеялся, что мы сможем развить успех игры с «Челси». Поэтому начало этого матча меня расстроило. Мы начали его плохо. Так не должно быть. Мы должны работать как команда, чтобы исправить ситуацию, мы должны совершенствоваться, стать жестче, быть готовыми к борьбе с первых минут. Если ты в этой лиге не демонстрируешь самый высокий уровень, тебя уничтожат.