Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Названо имя лучшего тренера ноября в АПЛ

сегодня, 15:35

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг стал лучшим тренером АПЛ в ноябре. Манкунианцы в минувшем месяце обыграли «Фулхэм» (1:0), «Лутон Таун» (1:0) и «Эвертон» (3:0).

После пятнадцати туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице.

Названо имя лучшего тренера ноября в АПЛ

Ранее стало известно имя лучшего игрока АПЛ в ноябре.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноГол нападающего «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в ноябре в АПЛ
Сегодня, 16:43 Видео
Лучший первый тайм и ужасный второй. «Тоттенхэм» провалил дерби, зато вернулся в привычную среду
Сегодня, 16:41Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии4
У грандов АПЛ кошмарный вечер. Провал «Сити», поражения «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» от середняков
Сегодня, 10:55Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии5
Горят автомобили, и плачут фанаты. «Сантос» впервые вылетел, а «Палмейрас» догнал «Ботафого»
Вчера, 13:55Вадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии1
Гвардиола пережил один из худших матчей в карьере. МЮ теперь в трёх пунктах от соседей в АПЛ
Вчера, 10:42Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии10
«Динамо» может стать главным клубом Москвы в РПЛ. Есть агрессия в атаке, но огрехи в обороне
06 декабряВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
6hg7896tqayf
6hg7896tqayf
сегодня в 17:43
Вручать награду за отскоки против Лутона, Эвертона и Шеффилда, в которых всё решили удачные индивидуальные действия отдельных игроков, но никак не тренерские способности Хага? Это просто нелепость
Мага игрок мемяца, Тен Хаг - тренер. Осталось Онане получить "Сейв месяца"
Новости из рубрики "И такое бывает". Все 3 победы очень неубедительные, но стата есть стата.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 17:25
Смех Смехом
czgaw3vfhv7g
czgaw3vfhv7g
сегодня в 17:09
Дорогой Эрик тен Хаг! Позвольте мне выразить свое искреннее восхищение и поздравить вас с тем, что вы стали лучшим тренером Английской Премьер-лиги в этом месяце. Ваши достижения и успехи вашего клуба “Манчестер Юнайтед” вдохновляют всех нас и поднимают престиж нашего любимого вида спорта - футбола. Вы не только демонстрируете свое мастерство и профессионализм, но и показываете, что упорство, труд и вера в свои силы могут привести к невероятным результатам. От всей души желаю вам и вашей команде новых побед, достижений и ярких моментов на футбольном поле!
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:52
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 16:01
Может сразу золотые медали повесим красным дьяволам?
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 16:00
Как им это удается 😂
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:51
Микаэль Артета
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 15:42
"Мошенник".. 😀
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:42
Кто же так прикалывается в Англии))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 