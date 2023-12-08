Названо имя лучшего тренера ноября в АПЛ

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сегодня, 15:35

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» стал лучшим тренером АПЛ в ноябре. Манкунианцы в минувшем месяце обыграли «Фулхэм» (1:0), «Лутон Таун» (1:0) и «Эвертон» (3:0).

После пятнадцати туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице.