Названо имя лучшего тренера ноября в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг стал лучшим тренером АПЛ в ноябре. Манкунианцы в минувшем месяце обыграли «Фулхэм» (1:0), «Лутон Таун» (1:0) и «Эвертон» (3:0).
После пятнадцати туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице.
Ранее стало известно имя лучшего игрока АПЛ в ноябре.
Мага игрок мемяца, Тен Хаг - тренер. Осталось Онане получить "Сейв месяца"
Новости из рубрики "И такое бывает". Все 3 победы очень неубедительные, но стата есть стата.
Мага игрок мемяца, Тен Хаг - тренер. Осталось Онане получить "Сейв месяца"
Новости из рубрики "И такое бывает". Все 3 победы очень неубедительные, но стата есть стата.