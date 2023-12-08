Лучший первый тайм и ужасный второй. «Тоттенхэм» провалил дерби, зато вернулся в привычную среду

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вчера, 16:41

Забили первыми, пропустили дважды.

Ровно настолько же «Тоттенхэм» ужасен в последних играх, насколько был прекрасен на старте чемпионата (хотя тур получился ужасным почти для всех). Коллектив Постекоглу уже сравнялся с МЮ по очкам – им предстоит серьёзный бой за сохранение позиций и зону ЛЧ . Дерби с «Вест Хэмом» показало, что так высоко «шпорам» смотреть всё-таки рановато.

«Тоттенхэм» задавил «молотобойцев» движением

Хозяева крайне активно перемещались в первом тайме и тем более – в первые 10 минут. На уровне статистике это вылилось в чудовищное преимущество на мяче – 91 % владения у «Тоттенхэма» против 9 у «молотобойцев».

Команда Постекоглу уже привычно активно шла в прессинг и в построении атак полагалась на активные перемещения. Прежде всего стоит отметить Джованни Ло Чельсо и Хын-Мин Сона. Оба – «креативные центры» для команды. Аргентинец занял позицию травмированного Мэддисона и задавал темп и направление атакам «шпор» по всему полю. Часто он опускался на позицию левого защитника в начальной стадии атак (Удоджи уходил выше, об этом – дальше). Также смещался в свободные зоны, открываясь для передачи, — таким образом увеличивал преимущество хозяев в движении и задавал объём. Корейский исполнитель делал то же самое, но конкретно в финальной трети.

Вся структура «Тоттенхэма» играла крайне высоко. И крайние защитники уходили в полуфланги – ширину в атаке задавали вингеры Джонсон и Кулусевски. Удоджи и Порро могли оказаться ближе к опорной зоне или уходили в финальную треть. Иногда действовали в треугольнике с вингерами и хавбеками – Хейбьергом и Ло Чельсо.

Биссума стабилизировал «Тоттенхэм» в обороне, опускаясь к центральным защитникам – он начинал активное наступление.

Благодаря этому в первые 10-15 минут на поле была одна команда. И «шпоры» повели — но не после замысловатой комбинации. А с углового. Отлично на втором этаже сыграл Ромеро.

После гола «шпоры» продолжали нагнетать на чужой половине – разница была лишь в том, что гости начали огрызаться чаще. И всё равно к перерыву подопечные Анге Постекоглу нанесли 13 ударов по воротам «Вест Хэма», самые опасные были у Джонсона и Ло Чельсо.

Всё лучшее «шпоры» оставили в первом тайме

Всё это уместилось в первые 45 минут – но во втором тайме от «Тоттенхэма» образца первого тайма не осталось и следа. Там было активное движение, продуманное владение, множество подходов к воротам. После 45-й минуты. «шпоры» начали допускать необязательные ошибки, чаще теряли мяч.

После перерыва и до второго гола гостей именно «Вест Хэм» чаще находил момент для удара. Первый мяч – результат курьёзнейшего отскока сразу от двух игроков «шпор». Забил Джеррод Боуэн.

На 74-й минуте «молотобойцы» уже вырвались вперёд – теперь гол им подарил Удоджи, слишком слабо отдавший на вратаря. При этом после первого удара мяч угодил в штангу. С таким счётом игра и завершилась.

После дерби наставник хозяев честно признавал нестабильность своих подопечных:

Если вы доминируете в матче, то это нужно конвертировать во что-то значительное, но мы этого не сделали. Мы оплошали, хотя должны были легко побеждать в матчах, в которых вели в счете. Задачи никто не отменял, и жалеть себя не надо. Нам, как команде, все еще предстоит пройти долгий путь, и сегодняшний матч это показал. Таков футбол: если не забиваешь, у гостевой команды всегда будет шанс наказать тебя. В своей и чужой штрафных мы и близко не показали свою игру.

Де-факто «Тоттенхэм» спокойно мог забирать победу, снимая все вопросы ещё в первом тайме. Было тотальное преимущество во всех фазах, был ранний гол и крайне опасные подходы. Хозяева сами наказали себя, не реализовав моменты.

По делу замыкают топ-5

В минувшем поединке – проблематика «Тоттенхэма» на протяжении всего сезона. Теперь уже в пяти матчах кряду «шпоры» не смогли одержать победу, открывая при этом счёт. Четырежды поединок завершался победой соперника.

Находятся и более глубокие закономерности. Прежде всего – нехватка глубины скамейки. На неокрепший при Постекоглу коллектив свалилась череда травм. Нет даже краеугольного камня обновлённой команды – Джеймса Мэддисона.

Эти травмы слишком быстро выбили недавних лидеров чемпионата из колеи. Куда-то делась стабильность – лондонцы не могут провести на одинаковом уровне, без ощутимых провалов даже 90 минут. Вдобавок участились необязательные ошибки (те же моменты с голами «молотобойцев»).

Поэтому резкое падение «Тоттенхэма» вполне можно объяснить. Теперь команда – в более подходящей для себя весовой категории. Там, в первой тройке – гиганты, ведущие борьбу за чемпионство. Исключение – только «Астон Вилла» (ворвалась в тройку, обыграв «Сити»), плюс в «Ливерпуле» ещё есть сомнения – но всё исправит дистанция сезона. Чуть ниже «Ман Сити» — «горожане» ещё поборются за титул, когда дело дойдёт до проверки духа и выносливости.

А «Тоттенхэму» — зона проблемных грандов. Здесь «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл». Чуть дальше – «Брайтон» и «тёмная лошадка» «Челси». «Шпоры» стартовали на порядок ярче остальных – поэтому и остаются в топ-5. У манкунианцев игроки постепенно возвращаются из лазарета, но есть серьёзные проблемы с тренером и токсичная атмосфера, а «сороки» разваливаются от череды травм лидеров. Между этими тремя и развернётся основная борьба в ближайшие туры. И только потом Постекоглу сможет в сторону «Арсенала» и компании смотреть.