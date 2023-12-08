Лучший первый тайм и ужасный второй. «Тоттенхэм» провалил дерби, зато вернулся в привычную среду

Забили первыми, пропустили дважды.
Ровно настолько же «Тоттенхэм» ужасен в последних играх, насколько был прекрасен на старте чемпионата (хотя тур получился ужасным почти для всех). Коллектив Постекоглу уже сравнялся с МЮ по очкам – им предстоит серьёзный бой за сохранение позиций и зону ЛЧ. Дерби с «Вест Хэмом» показало, что так высоко «шпорам» смотреть всё-таки рановато.
«Тоттенхэм» задавил «молотобойцев» движением
Хозяева крайне активно перемещались в первом тайме и тем более – в первые 10 минут. На уровне статистике это вылилось в чудовищное преимущество на мяче – 91 % владения у «Тоттенхэма» против 9 у «молотобойцев».
Команда Постекоглу уже привычно активно шла в прессинг и в построении атак полагалась на активные перемещения. Прежде всего стоит отметить Джованни Ло Чельсо и Хын-Мин Сона. Оба – «креативные центры» для команды. Аргентинец занял позицию травмированного Мэддисона и задавал темп и направление атакам «шпор» по всему полю. Часто он опускался на позицию левого защитника в начальной стадии атак (Удоджи уходил выше, об этом – дальше). Также смещался в свободные зоны, открываясь для передачи, — таким образом увеличивал преимущество хозяев в движении и задавал объём. Корейский исполнитель делал то же самое, но конкретно в финальной трети.
Вся структура «Тоттенхэма» играла крайне высоко. И крайние защитники уходили в полуфланги – ширину в атаке задавали вингеры Джонсон и Кулусевски. Удоджи и Порро могли оказаться ближе к опорной зоне или уходили в финальную треть. Иногда действовали в треугольнике с вингерами и хавбеками – Хейбьергом и Ло Чельсо.
Биссума стабилизировал «Тоттенхэм» в обороне, опускаясь к центральным защитникам – он начинал активное наступление.
Благодаря этому в первые 10-15 минут на поле была одна команда. И «шпоры» повели — но не после замысловатой комбинации. А с углового. Отлично на втором этаже сыграл Ромеро.
После гола «шпоры» продолжали нагнетать на чужой половине – разница была лишь в том, что гости начали огрызаться чаще. И всё равно к перерыву подопечные Анге Постекоглу нанесли 13 ударов по воротам «Вест Хэма», самые опасные были у Джонсона и Ло Чельсо.
Всё лучшее «шпоры» оставили в первом тайме
Всё это уместилось в первые 45 минут – но во втором тайме от «Тоттенхэма» образца первого тайма не осталось и следа. Там было активное движение, продуманное владение, множество подходов к воротам. После 45-й минуты. «шпоры» начали допускать необязательные ошибки, чаще теряли мяч.
После перерыва и до второго гола гостей именно «Вест Хэм» чаще находил момент для удара. Первый мяч – результат курьёзнейшего отскока сразу от двух игроков «шпор». Забил Джеррод Боуэн.
На 74-й минуте «молотобойцы» уже вырвались вперёд – теперь гол им подарил Удоджи, слишком слабо отдавший на вратаря. При этом после первого удара мяч угодил в штангу. С таким счётом игра и завершилась.
После дерби наставник хозяев честно признавал нестабильность своих подопечных:
Если вы доминируете в матче, то это нужно конвертировать во что-то значительное, но мы этого не сделали. Мы оплошали, хотя должны были легко побеждать в матчах, в которых вели в счете.
Задачи никто не отменял, и жалеть себя не надо. Нам, как команде, все еще предстоит пройти долгий путь, и сегодняшний матч это показал.
Таков футбол: если не забиваешь, у гостевой команды всегда будет шанс наказать тебя. В своей и чужой штрафных мы и близко не показали свою игру.
Де-факто «Тоттенхэм» спокойно мог забирать победу, снимая все вопросы ещё в первом тайме. Было тотальное преимущество во всех фазах, был ранний гол и крайне опасные подходы. Хозяева сами наказали себя, не реализовав моменты.
По делу замыкают топ-5
В минувшем поединке – проблематика «Тоттенхэма» на протяжении всего сезона. Теперь уже в пяти матчах кряду «шпоры» не смогли одержать победу, открывая при этом счёт. Четырежды поединок завершался победой соперника.
Находятся и более глубокие закономерности. Прежде всего – нехватка глубины скамейки. На неокрепший при Постекоглу коллектив свалилась череда травм. Нет даже краеугольного камня обновлённой команды – Джеймса Мэддисона.
Эти травмы слишком быстро выбили недавних лидеров чемпионата из колеи. Куда-то делась стабильность – лондонцы не могут провести на одинаковом уровне, без ощутимых провалов даже 90 минут. Вдобавок участились необязательные ошибки (те же моменты с голами «молотобойцев»).
Поэтому резкое падение «Тоттенхэма» вполне можно объяснить. Теперь команда – в более подходящей для себя весовой категории. Там, в первой тройке – гиганты, ведущие борьбу за чемпионство. Исключение – только «Астон Вилла» (ворвалась в тройку, обыграв «Сити»), плюс в «Ливерпуле» ещё есть сомнения – но всё исправит дистанция сезона. Чуть ниже «Ман Сити» — «горожане» ещё поборются за титул, когда дело дойдёт до проверки духа и выносливости.
А «Тоттенхэму» — зона проблемных грандов. Здесь «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл». Чуть дальше – «Брайтон» и «тёмная лошадка» «Челси». «Шпоры» стартовали на порядок ярче остальных – поэтому и остаются в топ-5. У манкунианцев игроки постепенно возвращаются из лазарета, но есть серьёзные проблемы с тренером и токсичная атмосфера, а «сороки» разваливаются от череды травм лидеров. Между этими тремя и развернётся основная борьба в ближайшие туры. И только потом Постекоглу сможет в сторону «Арсенала» и компании смотреть.
Возможно футбол Постекоглу очень выматывающий и до конца матча не хватает сил, концентрации и терпения. Плюс тренер не меняет тактику доминация которая не приносит результат все же Тоттехэм не Селтик а АПЛ не шотландская лига, где можно задавить классом соперника, ВХ выждал и победил, как до этого сделал АВ, и Вулвз, короче все поняли как играть с ттх, выматать выждать и победить их. Нужно менять иногда свой стиль, но видимо плана Б тоже нету.
PS Единственный вариант для такого Тоттенхэма если не можете реализовать, тогда забив один играйте в автобус на результат как это умеет делать Моуриньо или Симеоне.
Возможно футбол Постекоглу очень выматывающий и до конца матча не хватает сил, концентрации и терпения. Плюс тренер не меняет тактику доминация которая не приносит результат все же Тоттехэм не Селтик а АПЛ не шотландская лига, где можно задавить классом соперника, ВХ выждал и победил, как до этого сделал АВ, и Вулвз, короче все поняли как играть с ттх, выматать выждать и победить их. Нужно менять иногда свой стиль, но видимо плана Б тоже нету.
PS Единственный вариант для такого Тоттенхэма если не можете реализовать, тогда забив один играйте в автобус на результат как это умеет делать Моуриньо или Симеоне.
Перехваливали с первого матча, чтобы успеть, пока не разваляться снова. Даже пихнули награду лучшего тренера месяца победы над Лутоном, КП и Фулхэмом-великие же достижения, правда?
А теперь еще месяц ждём, Папазогло уволят и будут искать очередного гениального тренера
Перехваливали с первого матча, чтобы успеть, пока не разваляться снова. Даже пихнули награду лучшего тренера месяца победы над Лутоном, КП и Фулхэмом-великие же достижения, правда?
А теперь еще месяц ждём, Папазогло уволят и будут искать очередного гениального тренера
Ну что, тут сказать ....огромным преимуществом владел сегодня Тоттем, который и забил первым, и мячом владел больше, и по воротам бил намного чаще, но умудрились подопечные Постекоглу снова проиграть. Вест Хэм проявил характер, отлично отыграл в обороне и прекрасно воспользовался своими моментами. Четвертое поражение в пяти последних матчах потерпели шпоры. Явно кризис у команды, которая так роскошно стартовала в этом сезоне. Смотрел матч и на мой взгляд, в составе Вест Хэма отметить хочется Боуэна, Кудуса, Уорд-Проуза и Пакета, а у хозяев выделялись Джонсон, Порро и Ромеро.
А по факту, 1 очко за 5 последних матчей, классный график у шпор .... и даже несмотря на то, что судья упорно не замечал махание копытами Вест Хэма, шпоры влетели сами себе. Второй гол это апофеоз типичных Сперс: прибить себя с радостным агуканьем ничего не понимающего младенца, блаженно пуская пузыри....
Ну что, тут сказать ....огромным преимуществом владел сегодня Тоттем, который и забил первым, и мячом владел больше, и по воротам бил намного чаще, но умудрились подопечные Постекоглу снова проиграть. Вест Хэм проявил характер, отлично отыграл в обороне и прекрасно воспользовался своими моментами. Четвертое поражение в пяти последних матчах потерпели шпоры. Явно кризис у команды, которая так роскошно стартовала в этом сезоне. Смотрел матч и на мой взгляд, в составе Вест Хэма отметить хочется Боуэна, Кудуса, Уорд-Проуза и Пакета, а у хозяев выделялись Джонсон, Порро и Ромеро.
А по факту, 1 очко за 5 последних матчей, классный график у шпор .... и даже несмотря на то, что судья упорно не замечал махание копытами Вест Хэма, шпоры влетели сами себе. Второй гол это апофеоз типичных Сперс: прибить себя с радостным агуканьем ничего не понимающего младенца, блаженно пуская пузыри....