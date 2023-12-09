Гвардиола устал от «Манчестер Сити». «Горожане» уступают конкурентам – у спада есть пять причин

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вчера, 16:29

Дальше может стать хуже.

«Манчестер Сити» сам на себя не похож в этом сезоне. Ошибок стало намного больше, обычно гегемон Премьер-Лиги теперь даже не в топ-3. Разбираемся в возможных причинах спада по заветам песни Игоря Николаева.

Энергозатратный предыдущий сезон

Самая очевидная и понятная. Мы видели, как на команде может сказаться тяжелейший календарь, когда «Ливерпуль» провалился в прошлом сезоне – до этого была феноменальная чемпионская гонка с «Манчестер Сити», финал ЛЧ против «Реала», финалы Кубка Англии и Кубка лиги против «Челси».

По сравнению со спадом «мерсисайдцев» происходящее с «горожанами» — цветочки. Коллектив прошлой весной отобрал у «Арсенала» чемпионство на финишной прямой, затем обыграл МЮ в финале национального Кубка. А после добыл долгожданную победу в ЛЧ . На долю «небесно-голубых» пришлось слишком много топ-противостояний – они прошли через них и добились цели, которая ускользала из рук все последние годы.

После того, как все силы оставили в предыдущем сезоне, сложно собраться. Главные титулы всё-таки взяты – и эйфория от них ещё не прошла.

Потеря важных элементов системы

Следствие первой причины. Гвардиола и его подопечные пришли к пункту назначения – и кто-то уже отправился на поиск новых вызовов. Илкай Гюндоган, один из системообразующих полузащитников для «Манчестер Сити», свободным агентом перешёл в «Барселону». Эмерик Ляпорт и Рияд Марез отправились на футбольную пенсию в Саудовскую Аравию. Ушёл и Жоау Канселу – решающие шаги «горожане» сделали без него, но ранее португалец был железным игроком основы.

Не хватает и Кевина Де Брюйне – бельгиец восстанавливается после серьёзной травмы и нескоро вернётся на поле. В конце концов, «небесно-голубые» не успели перестроиться, новички – Гвардиол, Нунеш, Доку, Ковачич – только втягиваются в коллектив.

На первый взгляд, речь о топ-игроках – они должны быстро влиться. Но корень куда глубже – Пеп выстроил абсолютно тренерский коллектив. «Манчестер Сити» – это стройная система со множеством деталей и инструментов. Детали эти – с настолько точечной отделкой, что подходящий аналог найти крайне тяжело.

Игроки на чемоданах

В то же время потери чемпиона могли быть ещё серьёзнее. Кайл Уокер, например, заигрывал с «Баварией». У 33-летнего защитника истекал контракт, он был недоволен количеством игровой практики – и вёл переговоры с мюнхенцами. В итоге «горожане» англичанина удержали – но никто не гарантирует, что ситуация не повторится. Кайл – возрастной защитник в самой интенсивной лиге мира, ещё и в одной из лучших её команд. Здесь даже минимальный спад критичен – у «горожан» есть ресурсы, чтобы найти замену. Поэтому никто не удивится, если следующим летом Уокер решится-таки покинуть «Манчестер Сити».

Начинает об этом задумываться и Бернарду Силва – такой же важный для Гвардиолы исполнитель, как Гюндоган. Летом к нему приходили предложения из Саудовской Аравии – финансовые потребности шейхи легко удовлетворят, решающим фактором будет накопившаяся усталость.

К лету-2024 список потенциальных потерь вполне может увеличиться – тем же Стоунзу и Ковачичу исполнится 30.

Феноменальная конкуренция

Раньше с «Манчестер Сити» на огромных скоростях гонялся «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», МЮ просто оказывали посильную конкуренцию.

Сейчас ситуация ещё интереснее – в компанию к «горожанам» затесался «Арсенал». И если год назад он просто занял место стагнирующего «Ливерпуля», то сейчас «красные» вернули прежние позиции – и речь уже о треугольнике.

Вдобавок пропасть в классе с остальными командами сокращается – Унаи Эмери поработал с «Астон Виллой» и сколотил боеспособный опасный коллектив. Сейчас «львы» — в топ-3, плюс обыграли «Манчестер Сити». Ярко стартовал «Тоттенхэм» — и хочет продолжать, надо только дождаться травмированных и разобраться с нестабильностью. «Челси» наконец начинает показывать что-то внятное после масштабной закупки, «Ньюкасл» — принципиально иной соперник, когда все в строю.

А самое удивительное – и «Арсенал» с «Ливерпулем», и «Астон Вилла», «Челси», «Тоттенхэм» успели потрепать «небесно-голубых».

Усталость друг от друга

Чаще всего тренеры берут паузу после завершения работы с клубом. За примерами далеко идти не надо – Нагельсманн, Тухель, Спаллетти перед назначением в «Наполи», Зидан. Это свидетельствует о феноменальной усталости – тут важно уйти вовремя, чтобы это не вылилось в рабочую плоскость.

Пеп начинал тренерский путь в «Барселоне» — и начал триумфально, выиграл всё, что можно. После четырёх лет у руля каталонцев взял перерыв и через год подписал контракт с «Баварией». В Мюнхене менеджер работал 3 сезона – потом уже без паузы пришёл в «Манчестер Сити».

Можно даже сказать, что «горожане» — самый масштабный проект в карьере Гвардиолы-тренера. По времени в клубе – здесь испанец больше семи лет. В плане количества матчей – почти в два раза больше, чем с «Барселоной». В плане трофеев – тут можно поспорить, с каталонцами Хосеп выиграл гораздо больше. Но здесь речь о значимости той же ЛЧ , о статусе чемпионата. В АПЛ конкуренция на порядок выше – и наставник смог вывести и удержать «горожан» в авангарде, прошёл с клубом путь от еврокубковых неудачников до одного из фаворитов. И, наконец, победителя.

В истории важно вовремя поставить точку – вполне возможно, что самое время было минувшим летом. Теперь наступает рутина и быт.