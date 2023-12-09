Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2023/2024

«Боруссия» уступила «Лейпцигу»

вчера, 22:33
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд проиграла клубу «РБ Лейпциг» в матче 14-го тура Бундеслиги (2:3).

На 15-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Матс Хуммельс. Автогол Рами Бенсебаини на 32-й вывел гостей вперёд. Никлас Зюле на 45+6-й сравнял счёт. Кристоф Баумгартнер на 54-й забил 2-й мяч «красных быков». Юссуф Поульсен на 90+1-й провёл 3-й гол гостей. Никлас Фюллькруг на 90+3-й сократил отставание хозяев в счёте.

«Боруссия» занимает 5-е место в чемпионате Германии, имея в активе 25 очков. «Лейпциг» — 4-й, у команды 29 баллов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Официально«Коламбус Крю» выиграл МЛС 2023
Сегодня, 08:27
ПСЖ переиграл «Нант»
Сегодня, 00:54
«Интер» крупно обыграл «Удинезе» и вернулся на 1-е место в Серии А
Сегодня, 00:39
«Астон Вилла» одолела «Арсенал»
Вчера, 22:27
«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал». У Захаряна передача
Вчера, 22:26
Ассист Миранчука помог «Аталанте» вырвать победу у «Милана»
Вчера, 21:59
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:42
Букмекеры не ошиблись, считая что у Лейпцига чуть больше шансов.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:33
Не надо было удаляться, могли и выиграть!
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 22:37
Феноменальный матч.

Поздравляю фанов Лейпцига с победой. Но от себя скажу, что Боруссия наиграла как минимум на ничью
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:36
Походу было весело)) Главное парижан вшатать на недели и все будет ок))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 