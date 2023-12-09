«Боруссия» уступила «Лейпцигу»

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вчера, 22:33

«Боруссия» Дортмунд проиграла клубу «РБ Лейпциг» в матче 14-го тура Бундеслиги (2:3).

На 15-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Матс Хуммельс. Автогол Рами Бенсебаини на 32-й вывел гостей вперёд. Никлас Зюле на 45+6-й сравнял счёт. Кристоф Баумгартнер на 54-й забил 2-й мяч «красных быков». Юссуф Поульсен на 90+1-й провёл 3-й гол гостей. Никлас Фюллькруг на 90+3-й сократил отставание хозяев в счёте.

«Боруссия» занимает 5-е место в чемпионате Германии, имея в активе 25 очков. «Лейпциг» — 4-й, у команды 29 баллов.