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«Барселона» в гостях проиграла «Антверпену»

сегодня, 01:03
АнтверпенЛоготип футбольный клуб Антверпен3 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Антверпен» обыграл «Барселону» (3:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 2-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Антверпена» Артур Вермирен. На 35-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес сравнял счёт. На 56-й минуте форвард Винсент Янссен снова вывел «Антверпен» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Барселоны» Марк Гуи сравнял счёт. Однако спустя минуту форвард Джордж Иленикена снова вывел «Антверпен» вперёд.

«Антверпен» занял 4-е место в группе Н (3 очка), «Барселона» расположилась на 1-м месте (12 очков).

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Стадион «Босюилстадион»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 07:21
Ничего особого в этом поражении. Главное поражение в этом сезоне у Барсы еще впереди.
7ryaqj92da7b
7ryaqj92da7b
сегодня в 06:01
Антверпен на посошок из еврокубков потешил самолюбие
112910415
112910415
сегодня в 05:39
неприятную картинку видим
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 02:17
Хави из крайности в крайность, то они по 1-0 выигрывали, последние матчи 2-4 2-3, неплохо забивают, а пропускают сколько войдёт)
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 01:34
Барса не только за результат и болел не может биться, но и за нужные ей деньги .. Поражение - минус 3 ляма из "кошелька.. Наверное, поедет Барса в Париж за "деньгами" в 1/8.. Или за позором.. Хе..
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:31
Ну тут без комментариев..
Спишем на то, что матч не имел принципиального значения))
Все поливают Мю и Хага, но Барселона с ее тренером недалеко ушла. Проиграли же этим же дьяволам в прошлом сезоне без вариантов)
Просто повезло, что в Испании за топ 4 нет такой бешеной конкуренции, как в Англии, а то вообще без лч оставались..
Печально видеть любимый клуб в таком положении, но что поделаешь
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 01:25
Барса сыграла исходя из турнирной таблицы , надо был результат , был бы и результат. А так нет той отдачи , Левандовский всё никак не придёт в форму, так будет играть , поедет к верблюдам доигрывать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:10
За непрофессионализм 2 Барсе!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:06
После такого матча Хави неделю выходных даст)))
Гость
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