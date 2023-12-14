«Барселона» в гостях проиграла «Антверпену»

«Антверпен» обыграл «Барселону» (3:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
На 2-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Антверпена» Артур Вермирен. На 35-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес сравнял счёт. На 56-й минуте форвард Винсент Янссен снова вывел «Антверпен» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Барселоны» Марк Гуи сравнял счёт. Однако спустя минуту форвард Джордж Иленикена снова вывел «Антверпен» вперёд.
«Антверпен» занял 4-е место в группе Н (3 очка), «Барселона» расположилась на 1-м месте (12 очков).
Спишем на то, что матч не имел принципиального значения))
Все поливают Мю и Хага, но Барселона с ее тренером недалеко ушла. Проиграли же этим же дьяволам в прошлом сезоне без вариантов)
Просто повезло, что в Испании за топ 4 нет такой бешеной конкуренции, как в Англии, а то вообще без лч оставались..
Печально видеть любимый клуб в таком положении, но что поделаешь
Спишем на то, что матч не имел принципиального значения))
Все поливают Мю и Хага, но Барселона с ее тренером недалеко ушла. Проиграли же этим же дьяволам в прошлом сезоне без вариантов)
Просто повезло, что в Испании за топ 4 нет такой бешеной конкуренции, как в Англии, а то вообще без лч оставались..
Печально видеть любимый клуб в таком положении, но что поделаешь