«Барселона» в гостях проиграла «Антверпену»

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сегодня, 01:03

«Антверпен» обыграл «Барселону» (3:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 2-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Антверпена» Артур Вермирен. На 35-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес сравнял счёт. На 56-й минуте форвард Винсент Янссен снова вывел «Антверпен» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Барселоны» Марк Гуи сравнял счёт. Однако спустя минуту форвард Джордж Иленикена снова вывел «Антверпен» вперёд.

«Антверпен» занял 4-е место в группе Н (3 очка), «Барселона» расположилась на 1-м месте (12 очков).