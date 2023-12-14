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ПСЖ сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд и вышел в плей-офф ЛЧ

сегодня, 00:58
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с ПСЖ (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 51-й минуте забил нападающий «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми. На 56-й минуте полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери сравнял счёт.

«Боруссия» Дортмунд заняла 1-е место в группе F (11 очков), ПСЖ расположился на 2-м месте (8 очков).

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Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Боруссия» Дортмунд
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:34
Для нейтрального зрителя отличный матч выдали команды, с большим количеством голевых моментов, и ничья скорее справедливый итог
112910415
112910415
сегодня в 05:40
парижане вылетят быстро
m6n8x3ukxuay
m6n8x3ukxuay
сегодня в 03:55
Всё-таки выползла вонючая мешковина с грёбаной Тортиллой
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 01:27, ред.
Группа "смерти" удалась.. Париж, как и предполагалось, мог пролететь.. В прошлой игре пеналь на последней, а в этой им помогла БД и Милан.. Тем интереснее - кому из топов достанется Мбаппе и Ко.. А есть ещё вторые Интер и Наполи..
SHEARER
SHEARER ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:18
Гол ПСЖ с пенальти в добавочное время Ньюкаслу. Это и повлияло на команду.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 01:15, ред.
)) Вас же вроде Милан обидел...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:07, ред.
План на игру у БД был авантюрный донельзя: играть на встречках с ПСЖ..., даже при привычной расхлябанности Парижа, такое себе удовольствие. Турнирное положение "шмелей", конечно, позволяло им заниматься некоторыми исканиями..., однако реализуй ПСЖ хотя бы половину своих моментов, немцам было бы далеко не гуд.
А так..., всё буднично: Мбаппе и Доннарумма показали класс, который позволил ПСЖ добыть необходимое очко для прохода в 1/8.
Поздравлять французов не буду, - игры и мысли ноль, а вся движуха лишь на индивидуальном мастерстве считанных исполнителей команды.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 01:06
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:59
    БД с выходом с первого места, неожиданно)))
    ПСЖ в концовке был рад одному очку и выходу со второго места. пожелаю им сразу в 1\8 попасть на Реал или Сити и отправится домой))
    Гость
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