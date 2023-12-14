ПСЖ сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд и вышел в плей-офф ЛЧ

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сегодня, 00:58

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с ПСЖ (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 51-й минуте забил нападающий «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми. На 56-й минуте полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери сравнял счёт.