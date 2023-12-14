ПСЖ сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд и вышел в плей-офф ЛЧ

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с ПСЖ (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Первый гол в игре на 51-й минуте забил нападающий «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми. На 56-й минуте полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери сравнял счёт.
«Боруссия» Дортмунд заняла 1-е место в группе F (11 очков), ПСЖ расположился на 2-м месте (8 очков).
А так..., всё буднично: Мбаппе и Доннарумма показали класс, который позволил ПСЖ добыть необходимое очко для прохода в 1/8.
Поздравлять французов не буду, - игры и мысли ноль, а вся движуха лишь на индивидуальном мастерстве считанных исполнителей команды.
А так..., всё буднично: Мбаппе и Доннарумма показали класс, который позволил ПСЖ добыть необходимое очко для прохода в 1/8.
Поздравлять французов не буду, - игры и мысли ноль, а вся движуха лишь на индивидуальном мастерстве считанных исполнителей команды.
ПСЖ в концовке был рад одному очку и выходу со второго места. пожелаю им сразу в 1\8 попасть на Реал или Сити и отправится домой))
ПСЖ в концовке был рад одному очку и выходу со второго места. пожелаю им сразу в 1\8 попасть на Реал или Сити и отправится домой))