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«Селтик» одержал победу над «Фейеноордом»

сегодня, 01:01
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)2 : 1Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

«Селтик» обыграл «Фейеноорд» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в игре на 33-й минуте с пенальти забил нападающий «Селтика» Луис Пальма. На 82-й минуте полузащитник «Фейеноорда» Янкуба Минте сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время защитник Густаф Лагербильке принёс победу «Селтику».

«Селтик» занял 4-е место в группе Е (4 очка), «Фейеноорд» расположился на 3-е месте (6 очков).

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:22
Британцы есть британцы.
Даже счет британский.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:03
Перед вылетом из ЕК Селтику всё же удалось "хлопнуть дверью" у себя дома.)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:30
"Единственный гол в игре на 33-й минуте с пенальти забил нападающий «Селтика»"

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Гол явно был не единственный))
Гость
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