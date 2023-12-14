«Селтик» одержал победу над «Фейеноордом»

1702504886

сегодня, 01:01

«Селтик» обыграл «Фейеноорд» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в игре на 33-й минуте с пенальти забил нападающий «Селтика» Луис Пальма. На 82-й минуте полузащитник «Фейеноорда» Янкуба Минте сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время защитник Густаф Лагербильке принёс победу «Селтику».

«Селтик» занял 4-е место в группе Е (4 очка), «Фейеноорд» расположился на 3-е месте (6 очков).