Услуги Сперцяна предложат «Интеру» в ближашие дни

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вчера, 15:17

Полузащитник «Краснодара» может продолжить карьеру в «Интере».

По данным источника, Рафаэла Пимента, агент футболиста, в ближайшие дни встретится с руководством миланского клуба, где может предложить «Интеру» услуги хавбека. Также агент предложит Сперцяна и другим командам из Италии на встрече с их руководителями.

Примечательно, что за «Интер» выступает , который тоже является клиентом Пименты.