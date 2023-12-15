Услуги Сперцяна предложат «Интеру» в ближашие дни

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Интере».
По данным источника, Рафаэла Пимента, агент футболиста, в ближайшие дни встретится с руководством миланского клуба, где может предложить «Интеру» услуги хавбека. Также агент предложит Сперцяна и другим командам из Италии на встрече с их руководителями.
Примечательно, что за «Интер» выступает Генрих Мхитарян, который тоже является клиентом Пименты.
Главная проблема Сперцяна в предполагаемом переходе в Интер- это отсутствие мобильности в его игре. Он не готов к футболу Интера- интенсивному и резкому. Сперцяна, при такой игре- хватит в лучшем случае на первые полчаса... Футбол Краснодара- воздушный и техничный. Это, как тбилисское Динамо и киевское- разные подходы, разные стили, разная футбольная философия. Сумеет ли техничный и неспешный пешеход Сперцян перестроиться на футбол Интера- не уверен. Другое дело Мхитарян. У него колосальный международный опыт. Он получил становление в команде Луческу, где было 90% бразилов!!! Потом Дортмунд- с его акцентом на немецкий футбол и тд, и тп. По стилю, Генрих и Сперцян похожи, но такой практики и опыта как у Мхитаряна у Сперцяна нет, а для этого надо время...
Главная проблема Сперцяна в предполагаемом переходе в Интер- это отсутствие мобильности в его игре. Он не готов к футболу Интера- интенсивному и резкому. Сперцяна, при такой игре- хватит в лучшем случае на первые полчаса... Футбол Краснодара- воздушный и техничный. Это, как тбилисское Динамо и киевское- разные подходы, разные стили, разная футбольная философия. Сумеет ли техничный и неспешный пешеход Сперцян перестроиться на футбол Интера- не уверен. Другое дело Мхитарян. У него колосальный международный опыт. Он получил становление в команде Луческу, где было 90% бразилов!!! Потом Дортмунд- с его акцентом на немецкий футбол и тд, и тп. По стилю, Генрих и Сперцян похожи, но такой практики и опыта как у Мхитаряна у Сперцяна нет, а для этого надо время...