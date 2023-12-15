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Услуги Сперцяна предложат «Интеру» в ближашие дни

вчера, 15:17

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Интере».

По данным источника, Рафаэла Пимента, агент футболиста, в ближайшие дни встретится с руководством миланского клуба, где может предложить «Интеру» услуги хавбека. Также агент предложит Сперцяна и другим командам из Италии на встрече с их руководителями.

Примечательно, что за «Интер» выступает Генрих Мхитарян, который тоже является клиентом Пименты.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 00:12
В последний сезон Эдик-джян почти ничем себя не проявил в Краснодаре. Трудно будет продать.
happy 50
happy 50
вчера в 20:17
Беги Сперцян,беги.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:47
Приветствую Вас,Виктор! Согласен с Вами, Мхитарян прошел хорошую школу, как в Донецке, так и в Дортмунде и далее в Юнайтед и Арсенале и уже очень опытным пришел в Интер!
Эдуард пока еще ничего не добился, и только только стал заметной фигурой в РПЛ, а ему уже 23 года, и пора уже доказывать,что ты достоин большего ну или так и катать в РПЛ! Интер это конечно сразу большой скачок в карьере, лучше попробовать начать европейскую карьеру в условной Эрадивизии или Бундеслиги(клуба уровня Фрайбург или Айнтрахт) или вообще в ЛаЛиге, мне кажется именно испанский футбол больше подойдет Эдику
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:41, ред.
Приветствую, Саркис!!!
Главная проблема Сперцяна в предполагаемом переходе в Интер- это отсутствие мобильности в его игре. Он не готов к футболу Интера- интенсивному и резкому. Сперцяна, при такой игре- хватит в лучшем случае на первые полчаса... Футбол Краснодара- воздушный и техничный. Это, как тбилисское Динамо и киевское- разные подходы, разные стили, разная футбольная философия. Сумеет ли техничный и неспешный пешеход Сперцян перестроиться на футбол Интера- не уверен. Другое дело Мхитарян. У него колосальный международный опыт. Он получил становление в команде Луческу, где было 90% бразилов!!! Потом Дортмунд- с его акцентом на немецкий футбол и тд, и тп. По стилю, Генрих и Сперцян похожи, но такой практики и опыта как у Мхитаряна у Сперцяна нет, а для этого надо время...
112910415
112910415
вчера в 18:36
вот прямо большущие есть сомнения в успехе операции !
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:21
утка как и раньше про Малкома писали куда его только не предлагали
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:04
Ну может и Мхирарян поможет проталкнуть "земляка", кто знает. Спертян вроде как не такой безнадежный, есть хорошо поставленный удар, хорошо исполняет стандарты, поработает с сильным тренером, с сильными партнерами, поднатаскается у них, может и выйдет на новый уровень. Одно ясно точно, Эдику нужно уходить из РПЛ и переходить в более сильную лигу, пусть даже в средний клуб и там повышать уровень и мышление
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:04
Предложить, это ничего не значит, от слова Абсолютно .
Capral
Capral ответ FRZZ (раскрыть)
вчера в 17:38
От перемены мест слагаемых... и дальше по тексту. Согласен, собственно, я так и написал.
FRZZ
FRZZ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:35
Не Интер подходит Сперцяну, а наоборот, Сперцян близко не подходит Интеру.
shlomo
shlomo
вчера в 15:44
Может и договорится, чем черт не шутит
Capral
Capral
вчера в 15:30, ред.
Даже такой возрастной футболист как Мхитарян- сильней, чем Сперцян. Не знаю, чем закончатся переговоры, но боюсь, чтобы со Сперцяном не получилось как с Захаряном в Испании... И не совсем понимаю другое, а именно: Сперцян, на мой взгляд, не очень подходит по стилю Интеру. Интер играет в очень интенсивный, быстрый, резкий футбол со сменой игрового ритма. Сперцян, точно не играет в такой футбол, поскольку его Краснодар- совсем другая команда, исповедущая другую динамику. Нынешний Интер напоминает мне киевское Динамо середины-70х, такой же, быстрый, мобильный футбол, что, как мне кажется, повторюсь- не очень подходит Сперцяну.
FRZZ
FRZZ
вчера в 15:23
А Интеру он нужен?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:23
На замену Мики?)))
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