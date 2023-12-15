Трансфер Лукаса Веры из «Оренбурга» в «Локомотив» сорвался

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера не перейдёт в «Локомотив».
По данным источника, трансфер аргентинца в московский клуб сорвался.
Команды не сумели договорить по графику платежей.
Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера не перейдёт в «Локомотив».
По данным источника, трансфер аргентинца в московский клуб сорвался.
Команды не сумели договорить по графику платежей.
К тому же трансферные окна в РПЛ ещё даже не открылись и утверждать однозначно, что Локомотив окончательно отказался от покупки Веры наверно преждевременно. Нельзя исключать и такой вариант, что у Оренбурга есть ещё предложения о продаже своего ведущего игрока от других команд, к тому же уже этой зимой у Лукаса появляется возможность искать самостоятельно варианты продления своей карьеры, если клуб не предложит ему новый контракт.
В общем в истории с продажей Веры рано пока ставить точку, скорее многоточие.
Болейте за своих, а не против чужих!
К тому же трансферные окна в РПЛ ещё даже не открылись и утверждать однозначно, что Локомотив окончательно отказался от покупки Веры наверно преждевременно. Нельзя исключать и такой вариант, что у Оренбурга есть ещё предложения о продаже своего ведущего игрока от других команд, к тому же уже этой зимой у Лукаса появляется возможность искать самостоятельно варианты продления своей карьеры, если клуб не предложит ему новый контракт.
В общем в истории с продажей Веры рано пока ставить точку, скорее многоточие.
Болейте за своих, а не против чужих!