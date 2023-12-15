Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Трансфер Лукаса Веры из «Оренбурга» в «Локомотив» сорвался

Сортировать
Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:01
Может это и к лучшему, время покажет!
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:12, ред.
Сегодняшнее положение Оренбурга в турнирной таблице пока не может гарантировать места в РПЛ на следующий сезон и продажа своего лидера в разгар чемпионата ставит южноуральцев и без того в трудную ситуацию, так что в срыве этой сделки всё же есть какой-то плюс.

К тому же трансферные окна в РПЛ ещё даже не открылись и утверждать однозначно, что Локомотив окончательно отказался от покупки Веры наверно преждевременно. Нельзя исключать и такой вариант, что у Оренбурга есть ещё предложения о продаже своего ведущего игрока от других команд, к тому же уже этой зимой у Лукаса появляется возможность искать самостоятельно варианты продления своей карьеры, если клуб не предложит ему новый контракт.

В общем в истории с продажей Веры рано пока ставить точку, скорее многоточие.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 15:10
С самого начала не понимал смысл этого трансфера. У Локо есть Глушенков, точно не хуже Веры, а в отдельных компонентах- даже лучше. Глушенков- мобильный полузащитник, фактически универсал. Вера нет- очень спицифичный игрок середины поля. Могу понять Галактионова, когда тренер не очень опытный и талантливый- обязательно хочет подстраховаться лишними качественными футболистами. У Локо достаточно сильный состав и без Веры. Другое дело, тренер- должен умело использовать своих футболистов, что, у Галактионова не всегда получается...
Подполковник
Подполковник
вчера в 15:05
ну е
rmubxpfbhx8q
rmubxpfbhx8q
вчера в 15:05
Вера продинамила Локомотив
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:04
Оренбург может оказаться в глубоком пролёте.
Летом Вера бесплатно уйдёт.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:03
Локомотив пожадничал и переход сорвался.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 