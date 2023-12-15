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В ФНЛ хотят провести матч между сборными Первой лиги и РПЛ

вчера, 21:31

Заместитель руководителя департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава рассказал о желании провести выставочный матч между сборными Первой Лиги и Российской Премьер-Лиги.

1 декабря на «Анжи-Арене» в Каспийске сборная ФНЛ сыграла с командой Медиалиги (4:0).

Игра со сборной Медиалиги прошла фантастически, все довольны. Мы говорим о следующем шаге. Думаю, готовы бросить вызов нашим коллегам из Российской Премьер‑Лиги (РПЛ). Полностью готовы бросить вызов сборной РПЛ. У них тоже такого никогда не было.

Только представьте команду, в которой играют Гоцук, Бикфалви, Барриос… Красиво же?

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:23
Не ушла бы денюшка от матча красиво только. А так пусть развлекаются.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:07
Лучшая выиграет, у них глаза ярче рорят и денег хотят...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:45
Ставлю на лучшую лигу мира!)
Гость
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