В ФНЛ хотят провести матч между сборными Первой лиги и РПЛ

Заместитель руководителя департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава рассказал о желании провести выставочный матч между сборными Первой Лиги и Российской Премьер-Лиги.

1 декабря на «Анжи-Арене» в Каспийске сборная ФНЛ сыграла с командой Медиалиги (4:0).

Игра со сборной Медиалиги прошла фантастически, все довольны. Мы говорим о следующем шаге. Думаю, готовы бросить вызов нашим коллегам из Российской Премьер‑Лиги ( РПЛ ). Полностью готовы бросить вызов сборной РПЛ . У них тоже такого никогда не было.

Только представьте команду, в которой играют Гоцук, Бикфалви, Барриос… Красиво же?