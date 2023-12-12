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Чемпионат Турции приостановлен после нападения на арбитра

вчера, 09:40

Матчи всех турецких лиг перенесены на неопределённый срок после нападения президента «Анкарагюджю» на арбитра встречи с «Ризеспором» Халила Мелера. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Турции.

Эта гнусная атака была совершена не только против Халила Умута Мелера. Это бесчеловечное и гнусное нападение было совершено против всех участников турецкого футбола. Все, кто преследовал судей и поощрял преступления против судей, являются соучастниками этого гнусного преступления. Безответственные заявления президентов клубов, менеджеров, тренеров и телекомментаторов в адрес судей подготовили почву для гнусной атаки. Ответственен за это безобразие тот, кто постоянно вспоминает некоторые события, произошедшие много лет назад, как если бы они произошли сегодня.

По согласованию с нашим государством против виновных и зачинщиков этого бесчеловечного нападения были возбуждены все уголовные дела, которых они заслуживают. Ответственный клуб, президент клуба, его менеджеры и все преступники, напавшие на Халила Умута Мелера, будут наказаны самым суровым образом.

По решению совета директоров Федерации футбола Турции матчи во всех лигах перенесены на неопределённый срок.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 11:59
А где все наши,что писали никто за Абаскаля не заступился в команде? Хотели массовой драки.Знайте,если что все вы соучастниками будете.Интернет всех помнит.
adekvat
adekvat
вчера в 11:36
В Турцию на российских судей отправлять, а не в Аравию, там научат судить.
Соккерру
Соккерру
вчера в 11:00
Интересно, что вся эта заварушка началась после гола, забитого армейцем с фюрерским именем, который играет там в аренде...
lotsman
lotsman
вчера в 10:58
В Турции могут серьёзно наказать за такие действия.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:50, ред.
В общем попал их президент. Там нянчится не будут. Руку, или голову вжик..и тишинА.
У нас кстати некоторые тренеры и президенты тоже готовили почву, но разум возобладал.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:48
Подобное должно пресекаться и наказываться самым строгим образом.
8htw2jepx3sm
8htw2jepx3sm
вчера в 10:29
Надо присудить дикому презику несколько месяцев традиционного турецкого исправительного ныряния
sc53erkj4f9a
sc53erkj4f9a
вчера в 10:22
Из-за одного неадеквата куча народу теперь будет страдать
112910415
112910415
вчера в 10:06
оказалось - всё серьёзно
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:52
В Греции помнится Иван Савиди бегал за судьей с пистолетом в кабуре под мышкой. У нас тоже у руководителями клубов с судьями конфликты происходят
ОПС
ОПС
вчера в 09:50
Решение серьезное и непонятно, что будет дальше. Но чемпионат снова возобновиться, а вот наказание однозначно будет. Слишком большой резонанс.
Гость
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