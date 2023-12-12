Чемпионат Турции приостановлен после нападения на арбитра

Матчи всех турецких лиг перенесены на неопределённый срок после нападения президента «Анкарагюджю» на арбитра встречи с «Ризеспором» Халила Мелера. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Турции.

Эта гнусная атака была совершена не только против Халила Умута Мелера. Это бесчеловечное и гнусное нападение было совершено против всех участников турецкого футбола. Все, кто преследовал судей и поощрял преступления против судей, являются соучастниками этого гнусного преступления. Безответственные заявления президентов клубов, менеджеров, тренеров и телекомментаторов в адрес судей подготовили почву для гнусной атаки. Ответственен за это безобразие тот, кто постоянно вспоминает некоторые события, произошедшие много лет назад, как если бы они произошли сегодня.

По согласованию с нашим государством против виновных и зачинщиков этого бесчеловечного нападения были возбуждены все уголовные дела, которых они заслуживают. Ответственный клуб, президент клуба, его менеджеры и все преступники, напавшие на Халила Умута Мелера, будут наказаны самым суровым образом.

По решению совета директоров Федерации футбола Турции матчи во всех лигах перенесены на неопределённый срок.