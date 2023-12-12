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«Интер Майами» Месси подтвердил участие в турнире с «Аль-Насром» Роналду

вчера, 08:59

«Интер Майами» примет участие в кубке Эр-Рияда. Об этом сообщила пресс-служба клуба МЛС.

Турнир пройдёт зимой следующего года. Американская команда 29 января встретится с «Аль-Хилялем», за который выступает Неймар, а 1 февраля — с «Аль-Насром», цвета которого защищает Криштиану Роналду.

За «Интер Майами» играет Лионель Месси.

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Все комментарии
8q9e7d6w9k5v
8q9e7d6w9k5v
вчера в 12:07
Давненько они не встречались на поле... Интересно будет понаблюдать за Месси, которому футбол просто в удовольствие и Роналду, который будет опять стараться доказать, что он лучше. Млс против чемпионата СА будет интересно кто есть кто.
Очень медийная игра будет и надо будет посмотреть. Ностальгия нахлынет. Еще вчера Месси был 21 год как по мне. Время летит очень быстро
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:55, ред.
Никакой спортивной составляющей. Коммерческое, высокодоходное мероприятие. И ничего более. Смотреть на это "зрелище" не имеет смысла (на мой взгляд).
Несмотря на участие в матчах указанных звёзд, в первых нет интриги, а потому смотреть на их телодвижения, как у фигуристов в произвольной программе, лично я не буду. Если ты не переживаешь за исход противостояния и знаешь, что звёзды играют в своё удовольствие, зачем смотреть ? Моё мнение кому-то покажется спорным. Так и должно быть.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 10:47
Саудовские клубы вынесут любителей бургеров. Понятно почему так долго ломались америкосы потому что в футбол играть не умеют.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:42
«Интер Майами» Месси подтвердил участие в турнире с «Аль-Насром» Роналду
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1367326/messi-lionel-al-hilyal 12.12.2023

Роналду прикупил «Аль-Насром»?
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 10:11, ред.
Авейру : Я такое не комментирую.. У меня - траур.. Хе..
ОПС
ОПС
вчера в 09:40
Средние команды выступают между собой. Ничего особенного. Будет возможность, посмотрим.
Elliada
Elliada
вчера в 09:19
Неймар точно играть не будет. Шейхам пришлось отвалить немало денег, чтобы привезти Месси. Все-таки, шейхи не могут отказаться от идеи завлечь величайшего.
adekvat
adekvat
вчера в 09:17
Встреча старых 30нов на Эр- Рияде.
112910415
112910415
вчера в 09:17
эта музыка будет вечной ?
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:02
Интересно было бы посмотреть этот матч... Криш и Месси в новом ракурсе.
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