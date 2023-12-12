«Интер Майами» Месси подтвердил участие в турнире с «Аль-Насром» Роналду

«Интер Майами» примет участие в кубке Эр-Рияда. Об этом сообщила пресс-служба клуба МЛС.
Турнир пройдёт зимой следующего года. Американская команда 29 января встретится с «Аль-Хилялем», за который выступает Неймар, а 1 февраля — с «Аль-Насром», цвета которого защищает Криштиану Роналду.
За «Интер Майами» играет Лионель Месси.
Очень медийная игра будет и надо будет посмотреть. Ностальгия нахлынет. Еще вчера Месси был 21 год как по мне. Время летит очень быстро
Очень медийная игра будет и надо будет посмотреть. Ностальгия нахлынет. Еще вчера Месси был 21 год как по мне. Время летит очень быстро