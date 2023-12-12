«Интер Майами» Месси подтвердил участие в турнире с «Аль-Насром» Роналду

1702360795

вчера, 08:59

«Интер Майами» примет участие в кубке Эр-Рияда. Об этом сообщила пресс-служба клуба МЛС .

Турнир пройдёт зимой следующего года. Американская команда 29 января встретится с «Аль-Хилялем», за который выступает , а 1 февраля — с «Аль-Насром», цвета которого защищает .

За «Интер Майами» играет .