Семак не поддерживает возможный переход на систему розыгрыша «весна-осень»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак полагает, что РПЛ не следует переводить на систему розыгрыша «весна-осень».
По сути, надо отталкиваться от дат проведения турнира. Если мы говорим о смене системы розыгрыша на «весну‑осень», то по большому счету просто круги поменяются местами. Смысла в этом нет абсолютно. В данном контексте нет никаких гарантий, что в начале марта не будет минусовой температуры и снега.
Стоило ли закончить первую часть чемпионата на пару недель раньше? Да, в этом году, учитывая, что нет международных матчей, можно было закончить немного раньше. Но никто не мог предположить, что будет такая погода. Если мы возьмем последние пять‑шесть лет, это первая настоящая зима в декабре. Обычно до нового года даже снега нет — идет дождь.
Да, есть определенные вызовы, но ничего катастрофического нет. Необходимо определиться с теми вводными, при которых надо переносить матчи — прописать их, договориться со всеми. Чтобы у всех было четкое понимание — когда следует переносить матчи, а когда — нет.
Два месяца лета простаивает чемпионат. Два месяца! Это, если играть в неделю два раза, 15-16 туров. Но им же облом, тяжело, тем более еврокубков нет. Зачем смотреть на Запад? В Союзные времена играли и легионеров не было никаких. Это к тому, что в клубах играют легионеры со сборных. Значит надо думать. Хотя они и играли уже по старой системе в росчемпионате.
Сейчас же только фактически у топ команд и то не факт.
Два месяца лета простаивает чемпионат. Два месяца! Это, если играть в неделю два раза, 15-16 туров. Но им же облом, тяжело, тем более еврокубков нет. Зачем смотреть на Запад? В Союзные времена играли и легионеров не было никаких. Это к тому, что в клубах играют легионеры со сборных. Значит надо думать. Хотя они и играли уже по старой системе в росчемпионате.
Сейчас же только фактически у топ команд и то не факт.
Если они 30 несчастных матчей так не могут впихнуть, чтобы в декабре не надо было играть, не знают, что зимой на снегу нужны красные мячи и т.д. и т.п. И это с учётом того, что НИКАКИХ ПАУЗ на европейские турниры делать не надо.
В Англии вон 38 матчей чемпионата, два кубка и евроматчи у половины команд, тут что необоснованно занимающие свое место функционеры не могут 30 матчей состыковать, что тренера ноют.
Да во всей Скандинавии не играют зимой и им ок, в Норвегии вообще в апреле играть начинают, и успевают, но Серёжа Манекен не может до этого дотупить.
Если они 30 несчастных матчей так не могут впихнуть, чтобы в декабре не надо было играть, не знают, что зимой на снегу нужны красные мячи и т.д. и т.п. И это с учётом того, что НИКАКИХ ПАУЗ на европейские турниры делать не надо.
В Англии вон 38 матчей чемпионата, два кубка и евроматчи у половины команд, тут что необоснованно занимающие свое место функционеры не могут 30 матчей состыковать, что тренера ноют.
Да во всей Скандинавии не играют зимой и им ок, в Норвегии вообще в апреле играть начинают, и успевают, но Серёжа Манекен не может до этого дотупить.