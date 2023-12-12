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Семак не поддерживает возможный переход на систему розыгрыша «весна-осень»

вчера, 19:57

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак полагает, что РПЛ не следует переводить на систему розыгрыша «весна-осень».

По сути, надо отталкиваться от дат проведения турнира. Если мы говорим о смене системы розыгрыша на «весну‑осень», то по большому счету просто круги поменяются местами. Смысла в этом нет абсолютно. В данном контексте нет никаких гарантий, что в начале марта не будет минусовой температуры и снега.

Стоило ли закончить первую часть чемпионата на пару недель раньше? Да, в этом году, учитывая, что нет международных матчей, можно было закончить немного раньше. Но никто не мог предположить, что будет такая погода. Если мы возьмем последние пять‑шесть лет, это первая настоящая зима в декабре. Обычно до нового года даже снега нет — идет дождь.

Да, есть определенные вызовы, но ничего катастрофического нет. Необходимо определиться с теми вводными, при которых надо переносить матчи — прописать их, договориться со всеми. Чтобы у всех было четкое понимание — когда следует переносить матчи, а когда — нет.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:15
Так как нет и не предвидится международных матчей в ближайшие лет десять (минимум), под которые наш футбол постоянно подстраивался, скроить график таким образом, чтобы перерывы на всевозможные ненужные международные встречи сократить до минимума. Игры сборной, которые нужны РФС для поддержания штанов и ложного имиджа, а нам не нужны вовсе, - отменить. Перерыв между кругами сократить до минимума ( итак очень "устают" от матчей раз в неделю. Потерпят, не барышни ).
И тогда будем мы с вами начинать чемпионат в апреле, а заканчивать в середине ноября. При желании всегда можно что-то придумать. При желании.
112910415
112910415
сегодня в 10:10
простые решения редко бывают верными (
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 10:07
Великолепная всесезонная "ГазПром Арена" - 43,8 миллиардов рублей...

НепонятноЗачемНужное "Сколково" - 445 миллиардов рублей...

"Почувствуй разницу"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:53, ред.
Так про то и речь...с такой консолидацией централизацией рабочей силы в отдельно взятом городе не иметь крытых арен если не преступление то халатность уж точно...
Тем более...как видим поклонник шведских арен пару комментов ниже уже кидает мега выгодный бизнес-план с фото Собянину на заметку....)))
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:43
В 1991 году в Москве проживало 9 миллионов человек. Численность населения города по данным Росстата составляет 13 104 177 человек (2023). Как видим, число жителей Москвы увеличилось больше, чем на ЧЕТЫРЕ миллиона.
Скажите, на сколько увеличилось число болельщиков в Москве за это же время?
И что для москвичей важнее, крытые стадионы или метро?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:04
В Хабаровске в декабре всегда такая зима. Кто приезжал ощутили на себе прелести ДВ
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:04
А кто направлять будет- ваш Газпром???
Rattlehead
Rattlehead ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:58
На те деньги, что вложены в Газпром-арену, можно было как раз построить 5-6 крытых стадионов типа Френдс Арены в Стокгольме.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:37
Вот и я про тоже...
Чтоб открыть 114 станций метро в советские времена требовалось более 40 лет...
А сейчас чуть более 10-ти....
Просто энергию и средства нужно направить в правильное русло..))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:24
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:18, ред.
    Я со своей дилетанской точки зрения...
    Деньги надо переставать брать в кубышках...нужно народ на арены возвращать...фан айди как снилс выдавать...поголовно...с аттестатом зрелости...пиво на стадионы...и ещё 420 придумок футбо-менеджеров...по большому счёту футбол у нас любят...4 московские команды практически не покидают высшую лигу...и в городе где новые станции метро открываются чаще чем идёт снег думаю при желании вполне возможно обрасти всепогодными аренами...вместе с питерской это будет уже 5 арен...плюс минимум тройка южных команд...где в декабрях-мартах плюсовая температура - это позволит уже делать комбинации с календарём при которых игроки не будт бегать по снегу и замёршие зрители не будут любоваться инородным оранжевым мячом....
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 21:17
    - Только крытые стадионы в северных городах и средней полосе России, плюс грамотно составленный календарь, учитывающий ВСЕ возможные природные "сюрпризы" - решат эту проблему. А все эти споры: осень - весна, весна - осень - НИ О ЧЁМ! Всё равно придётся играть и ВЕСНОЙ, и ОСЕНЬЮ! Т.е. дождь, снег, грязь, холод, плохое качество поля и дискомфорт для болельщиков. Так стоит ли "ломать копья"?
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:04
    Так дело в том, что большинство команд ПЛ- именно из северных регионов. На всех денег не хватит...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Нет...не лучше...
    Манеж - это аренозаменитель....
    А нужны полноценные арены...
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:00
    Так может лучше вернуться в манежи, как в 80-х, со столбом пыли и с солнцем через решетки?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:56
    Ненормальные споры...
    Климат не изменить...
    Как и тупо сто раз переходить на "осень-весна" и обратно....толку не будет...
    Нужно ещё 5-6 крытых арен...в северной части страны....и РПЛ навсегда забудет о погодной проблеме...
    Понятно что дорого...долго и хлопотно...
    Но лучше чем порожняком языки чесать...
    морозз
    морозз
    вчера в 20:47
    Серёжа играет в крытом газпромовской стадионе с комфортной температурой, зачем ему что то менять!
    Последний пост аналитика
    Последний пост аналитика
    вчера в 20:45, ред.
    Я предлагаю всё руководство РФС разогнать за профнепригодность, а заодно таких тренеров, как Серёжа Манекен.

    Если они 30 несчастных матчей так не могут впихнуть, чтобы в декабре не надо было играть, не знают, что зимой на снегу нужны красные мячи и т.д. и т.п. И это с учётом того, что НИКАКИХ ПАУЗ на европейские турниры делать не надо.

    В Англии вон 38 матчей чемпионата, два кубка и евроматчи у половины команд, тут что необоснованно занимающие свое место функционеры не могут 30 матчей состыковать, что тренера ноют.

    Да во всей Скандинавии не играют зимой и им ок, в Норвегии вообще в апреле играть начинают, и успевают, но Серёжа Манекен не может до этого дотупить.
    Capral
    Capral
    вчера в 20:37
    Чем больше слушаю Семака- тем больше от него фигею. Что значит, никто не думал, что будет такая зима?! А ты где живешь, Семак- в Африке?! Все годы в СССР играли по системе весна-осень и были рады, и довольны. И это при том, что и сборная играла в разных турнирах, а не с грозной Кубой, и клубы играли с лучшими командами Европы, и побеждали, а не почетные ничьи писали с таджиками. Вот так послушаешь Богданыча, и становится ясно, и понятно, почему его Зенит деградирует...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 20:34
    Щека не треснет у них два раза в отпуск, да по морям заморским шастать?). Одно мучения смотреть после набора жирка футболистами формы, стоны и плач.
    Два месяца лета простаивает чемпионат. Два месяца! Это, если играть в неделю два раза, 15-16 туров. Но им же облом, тяжело, тем более еврокубков нет. Зачем смотреть на Запад? В Союзные времена играли и легионеров не было никаких. Это к тому, что в клубах играют легионеры со сборных. Значит надо думать. Хотя они и играли уже по старой системе в росчемпионате.
    Сейчас же только фактически у топ команд и то не факт.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:26
    А что мешает последние 2-3 тура проводить на юге и в Питере? Тогда и играть в Москве, Казани, Урале, Нижнем в конце ноября и в декабре не придется.
    539fr9ymajtg
    539fr9ymajtg
    вчера в 20:21
    Согласен с Семаком. Раньше надо было думать. К чемпионату мира построили новые стадионы, кто мешал их сразу с крышей строить? Конечно, денег не удалось бы столько натырить, но зато была бы полноценная инфраструктура для игры круглый год. Хоть в декабре и январе играй как в Англии. А так только в Питере - один стадион на всю страну. Сидим и каждый год с весны на осень переходим и обратно.
    Гость
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