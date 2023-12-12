Семак не поддерживает возможный переход на систему розыгрыша «весна-осень»

Главный тренер «Зенита» полагает, что РПЛ не следует переводить на систему розыгрыша «весна-осень».

По сути, надо отталкиваться от дат проведения турнира. Если мы говорим о смене системы розыгрыша на «весну‑осень», то по большому счету просто круги поменяются местами. Смысла в этом нет абсолютно. В данном контексте нет никаких гарантий, что в начале марта не будет минусовой температуры и снега.

Стоило ли закончить первую часть чемпионата на пару недель раньше? Да, в этом году, учитывая, что нет международных матчей, можно было закончить немного раньше. Но никто не мог предположить, что будет такая погода. Если мы возьмем последние пять‑шесть лет, это первая настоящая зима в декабре. Обычно до нового года даже снега нет — идет дождь.

Да, есть определенные вызовы, но ничего катастрофического нет. Необходимо определиться с теми вводными, при которых надо переносить матчи — прописать их, договориться со всеми. Чтобы у всех было четкое понимание — когда следует переносить матчи, а когда — нет.