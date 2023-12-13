Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТурция. Супер-Лига 2023/2024

Стало известно, когда возобновится чемпионат Турции

вчера, 15:52

Президент Федерации футбола Турции Мехмет Бюйюкекши объявил дату возобновления чемпионата Турции.

Прежде всего, я приветствую всех вас от имени Федерации футбола Турции и от себя лично. Халил Умут Мелер — не только наш арбитр, но и судья, которым мы гордимся на международной арене. Он хороший семьянин и хороший человек. Ничто из того, о чём мы будем говорить сегодня, не может сказать больше, чем фотография, на которой наш арбитр получает удар ногой.

То, что произошло в понедельник 11 декабря после матча «Анкарагюджю» — «Ризеспор», неприемлемо. Мы хотели бы напомнить вам, что проявим абсолютную нетерпимость к любому подобному инциденту, который может произойти на поле или за его пределами, и что мы никогда не допустим нападения на наших арбитров, и мы хотели бы проинформировать вас о принятых нами решениях.

Я хотел бы выразить благодарность нашему президенту, который проявил пристальный интерес и дал указания с самого первого момента. Я хотел бы поблагодарить наших министров, которые приняли быстрые меры в связи с инцидентом. Мы начали вмешиваться во все вопросы, проводя реформы. Как в день нашего вступления в должность мы стали единым организмом, так и сегодня пришло время оставить порочные дискуссии и стать единым организмом. Верховный турецкий судья сделал то, что необходимо, и будет продолжать делать это.

Мы решили внести необходимые изменения в перерыве. Мы планируем ввести дополнительные санкции в дополнение к существующим наказаниям.

С учётом принятого сегодня решения все лиги возобновятся во вторник, 19 декабря.

Напомним, чемпионат Турции был приостановлен из-за нападения на судью.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с fanatik.com.tr
Семак не поддерживает возможный переход на систему розыгрыша «весна-осень»
12 декабря
В «Сантосе» подтвердили участие клуба в турнире БРИКС, где сыграет «Зенит»
12 декабря
ОфициальноЧемпионат Турции приостановлен после нападения на арбитра
12 декабря
Официально«Интер Майами» Месси подтвердил участие в турнире с «Аль-Насром» Роналду
12 декабря
«Спартак» изучает вопрос с возможным переносом матча с «Оренбургом» в Кубке
11 декабря
ОфициальноПрерванный матч «Гранада» — «Атлетик» доиграют 11 декабря
11 декабря
Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 19:47
Судьи получили карт-бланш, можете делать что хотите, вы под защитой президента .
112910415
112910415
вчера в 18:48
а, президент проявил интерес,вот и завертелось всё по-быстрому
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:06
давайте разбирайтесь быстрее
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:39
"Рассыпался" в благодарностях "всем и вся" - а надо просто перенести дело из спортивного арбитража в уголовное и завершить его...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 