Стало известно, когда возобновится чемпионат Турции

Президент Федерации футбола Турции Мехмет Бюйюкекши объявил дату возобновления чемпионата Турции.

Прежде всего, я приветствую всех вас от имени Федерации футбола Турции и от себя лично. Халил Умут Мелер — не только наш арбитр, но и судья, которым мы гордимся на международной арене. Он хороший семьянин и хороший человек. Ничто из того, о чём мы будем говорить сегодня, не может сказать больше, чем фотография, на которой наш арбитр получает удар ногой.

То, что произошло в понедельник 11 декабря после матча «Анкарагюджю» — «Ризеспор», неприемлемо. Мы хотели бы напомнить вам, что проявим абсолютную нетерпимость к любому подобному инциденту, который может произойти на поле или за его пределами, и что мы никогда не допустим нападения на наших арбитров, и мы хотели бы проинформировать вас о принятых нами решениях.

Я хотел бы выразить благодарность нашему президенту, который проявил пристальный интерес и дал указания с самого первого момента. Я хотел бы поблагодарить наших министров, которые приняли быстрые меры в связи с инцидентом. Мы начали вмешиваться во все вопросы, проводя реформы. Как в день нашего вступления в должность мы стали единым организмом, так и сегодня пришло время оставить порочные дискуссии и стать единым организмом. Верховный турецкий судья сделал то, что необходимо, и будет продолжать делать это.

Мы решили внести необходимые изменения в перерыве. Мы планируем ввести дополнительные санкции в дополнение к существующим наказаниям.

С учётом принятого сегодня решения все лиги возобновятся во вторник, 19 декабря.