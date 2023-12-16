Киммих намерен перейти в «Барселону»

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вчера, 10:08

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии уволил своего агента и находится в поисках нового представителя, который бы помог ему перейти в «Барселону». Футболист считает, что лето 2024 года — идеальное время, чтобы покинуть мюнхенский клуб.

Напомним, Киммих не может договориться с «Баварией» о продлении контракта. В клубе также считают, что 28-летний полузащитник не связывает своё будущее с Мюнхеном, и готовы его продать.

Киммих выступает за «Баварию» с лета 2015 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне хавбек провёл 20 матчей во всех турнирах, отметился голом и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает немца в 75 миллионов евро.