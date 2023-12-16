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Киммих намерен перейти в «Барселону»

вчера, 10:08

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих уволил своего агента и находится в поисках нового представителя, который бы помог ему перейти в «Барселону». Футболист считает, что лето 2024 года — идеальное время, чтобы покинуть мюнхенский клуб.

Напомним, Киммих не может договориться с «Баварией» о продлении контракта. В клубе также считают, что 28-летний полузащитник не связывает своё будущее с Мюнхеном, и готовы его продать.

Киммих выступает за «Баварию» с лета 2015 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне хавбек провёл 20 матчей во всех турнирах, отметился голом и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает немца в 75 миллионов евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:41
уж не сам ли он будет выкупать свой контракт ?
не потянет Барселона-то !
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:24
Наивняк. В своих мечтах представляет как он идеально впишется в команду, все заиграют, будет оверхайп и всемирный восторг от него, победы в Классико, чемпионате и ЛЧ, скорей всего...
амурец
амурец
вчера в 12:53
Извращенец? Хочет перейти на более низкий статус?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:07
Смысл ?
Статус Баварии выше, чем у Барселоны. Я б ещё понял, если бы в РМ намылился..., на пару с Рюдигером гонять., но тут никакого резона нет.
hpmehtn3j9t5
hpmehtn3j9t5
вчера в 10:44
Вот уж куда точно ходить не надо, так это в постдномярную разруху
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 10:43
За 75 млн Барса его не осилит. За 20 млн пойдёт.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 10:18
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:14
    Что-то совсем не густо у него с результативностью...
    Гость
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