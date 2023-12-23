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Дюков: «Не было разговора о том, что Федун хочет покинуть Исполком РФС»

сегодня, 11:46

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о ситуации с бывшим владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, который входит в состав Исполкома РФС.

Федун действительно не принимал участия в последних заседаниях Исполкома РФС, но разговора с ним о том, что он хочет покинуть Исполком, не было. Думаю, он по-прежнему интересуется футболом, он Федуну небезразличен.

Но для нас важно личное и очное участие членов в заседании Исполкома. Я переговорю на эту тему с Федуном. Он много сделал для российского футбола, но нужно узнать его планы.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:53
После 12-го заседания Исполкома Дюков заметил что он в зале один....
vh3ex8mseds6
vh3ex8mseds6
сегодня в 11:53
Осинное гнездо начинает шевелиться, ждём концовки
Гость
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