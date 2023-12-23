Дюков: «Не было разговора о том, что Федун хочет покинуть Исполком РФС»

Президент Российского футбольного союза высказался о ситуации с бывшим владельцем «Спартака» , который входит в состав Исполкома РФС .

Федун действительно не принимал участия в последних заседаниях Исполкома РФС , но разговора с ним о том, что он хочет покинуть Исполком, не было. Думаю, он по-прежнему интересуется футболом, он Федуну небезразличен.

Но для нас важно личное и очное участие членов в заседании Исполкома. Я переговорю на эту тему с Федуном. Он много сделал для российского футбола, но нужно узнать его планы.