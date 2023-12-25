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«Спартак» возрождает вторую команду

сегодня, 15:11

«Спартак» возрождает вторую команду спустя два года. Она будет выступать во Второй лиге. Пресс-служба «Спартака» выступила с заявлением по этому поводу.

Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников Академии и игроков молодёжной команды при переходе во взрослый футбол.

Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм.

Возвращение второй команды — часть долгосрочной стратегии компании «ЛУКОЙЛ» по развитию клубной инфраструктуры. Ранее было объявлено о планах масштабного обновления территории в Сокольниках, где «Спартак-2» проводил свои домашние матчи.

Ранее «Спартак» объявил о продлении партнёрства с «Winline».

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:21
«Спартак» возрождает вторую команду
sova147
sova147
сегодня в 15:13
На сколько лет хватит средств на две команды?
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