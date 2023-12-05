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В «Рубине» объяснили, почему играли с «Динамо» в несогласованной форме

сегодня, 12:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

В пресс-службе «Рубина» рассказали, почему футболисты команды провели матч 17-го тура чемпионата России с «Динамо» в несогласованной с РПЛ форме.

В матче с «Динамо» «Рубин» действительно обязали играть в белой форме согласно требованиям вещателя и Лиги. Но не учли, что у клуба не было этой формы в наличии. «Рубин» со своей стороны уведомил РПЛ, что может сыграть лишь в зелёном комплекте. При этом ранее «Рубин» заказал форму других цветовых вариантов, но новые поставки необходимо ждать не меньше месяца. Поэтому «Рубин» играл в зелёной форме, не имея в распоряжении комплектов других цветов.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:45
Зачем вещателю белый цвет в разгар зимы? Я понимаю, игроки должны быть в контрастной форме по отношению к другой команде. Но почему обязательно белый цвет?...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:20
Так под КДК можно подставить любую команду.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:02
В следующий раз в джинсах выйдут потому что не было ниче другого
Squirrel96
Squirrel96 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:00
Спасибо, исправили
Гость
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