Фассон: «Стычка с Лантратовым? Игровой момент, всё было в горячке»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал погодные условия, а также стычку с вратарём команды Ильёй Лантратовым во время матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).
В концовке встречи голкипер забрал мяч в руки после стандарта у ворот москвичей, а затем он и Фассон начали высказывать друг другу претензии и боднули друг друга головами.
Нужно играть независимо от погоды. Играть ради победы, очков. Не самая комфортная погода, чтобы смотреть футбол, всем спасибо за поддержку, кто пришёл. Как привыкать к морозам? Нет никаких секретов, надо привыкать.
Стычка с Лантратовым? Игровой момент, всё было в горячке, он подошёл что‑то спросить.