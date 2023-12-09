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Фассон: «Стычка с Лантратовым? Игровой момент, всё было в горячке»

сегодня, 00:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал погодные условия, а также стычку с вратарём команды Ильёй Лантратовым во время матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

В концовке встречи голкипер забрал мяч в руки после стандарта у ворот москвичей, а затем он и Фассон начали высказывать друг другу претензии и боднули друг друга головами.

Нужно играть независимо от погоды. Играть ради победы, очков. Не самая комфортная погода, чтобы смотреть футбол, всем спасибо за поддержку, кто пришёл. Как привыкать к морозам? Нет никаких секретов, надо привыкать.

Стычка с Лантратовым? Игровой момент, всё было в горячке, он подошёл что‑то спросить.

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