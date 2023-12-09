Фассон: «Стычка с Лантратовым? Игровой момент, всё было в горячке»

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сегодня, 00:33

Защитник «Локомотива» прокомментировал погодные условия, а также стычку с вратарём команды во время матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

В концовке встречи голкипер забрал мяч в руки после стандарта у ворот москвичей, а затем он и Фассон начали высказывать друг другу претензии и боднули друг друга головами.