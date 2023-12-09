Абаскаль наблюдал за матчем «Спартака» с «Крыльями Советов» вместе с сыном

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вчера, 20:26

Главный тренер «Спартака» следил за матчем команды с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ вместе со своим сыном.

Специалист пропускал игру в связи с дисквалификацией, которую получил по итогам поединка 17-го тура с «Ахматом».