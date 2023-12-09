Абаскаль наблюдал за матчем «Спартака» с «Крыльями Советов» вместе с сыном

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль следил за матчем команды с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ вместе со своим сыном.
Специалист пропускал игру в связи с дисквалификацией, которую получил по итогам поединка 17-го тура с «Ахматом».
|Спартак3 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль следил за матчем команды с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ вместе со своим сыном.
Специалист пропускал игру в связи с дисквалификацией, которую получил по итогам поединка 17-го тура с «Ахматом».
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Абаскаль...дверь с вывеской "Выход"...
Что бы это значило ???)))
Абаскаль...дверь с вывеской "Выход"...
Что бы это значило ???)))
к отцу пришел,
и спросила кроха:
- Что такое
хорошо
и что такое
плохо?"...
Абаскаль: Спартак выиграл - хорошо...а не выиграл - плохо)...
к отцу пришел,
и спросила кроха:
- Что такое
хорошо
и что такое
плохо?"...
Абаскаль: Спартак выиграл - хорошо...а не выиграл - плохо)...