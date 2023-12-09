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Абаскаль наблюдал за матчем «Спартака» с «Крыльями Советов» вместе с сыном

вчера, 20:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль следил за матчем команды с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ вместе со своим сыном.

Специалист пропускал игру в связи с дисквалификацией, которую получил по итогам поединка 17-го тура с «Ахматом».

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 09:32
Стоило Абаскаля убрать с тренерской скамейки и Спартаку поперло))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:53
Спасибо Берише за победу
ABir
ABir
вчера в 21:50
Сегодня действительно было, что показать сыну
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:40
Понятно.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:37
Лицо смайликом закрыто на фото...
Capral
Capral
вчера в 21:34
Больше на куклу похож.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:27
Это значит, что безвыходных помещений не бывает)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:23
Интересное фото....
Абаскаль...дверь с вывеской "Выход"...
Что бы это значило ???)))
Futurista
Futurista
вчера в 20:38, ред.
"Крошка сын
к отцу пришел,
и спросила кроха:
- Что такое
хорошо
и что такое
плохо?"...
Абаскаль: Спартак выиграл - хорошо...а не выиграл - плохо)...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:27
Сын ли это!?)
Гость
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