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ЦСКА назначил нового заместителя гендиректора по спортивным вопросам

вчера, 12:42

Аналитик Евгений Шевелёв стал заместителем гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам. В заявлении клуба сказано:

Приоритетными задачами Евгения Евгеньевича станут синхронизация работы академии с проектом Red-blue future (поиск талантливых футболистов с помощью современных технологий), а также координация других проектов в рамках цифровизации аналитических процессов клуба.

Помимо этого, Шевелёв будет заниматься объединением усилий всех задействованных подразделений в работе по внедрению новых цифровых решений, разработанных в клубе в 2023 году, использованию данных при принятии управленческих решений, а также при долгосрочном планировании трансферной политики клуба.

Шевелёв работает в клубах РПЛ и на уровне национальных сборных с 2013 года. В ПФК ЦСКА перешел в 2020 году и стал одним из инициаторов создания аналитического отдела.

Один из главных проектов Евгения – внедрение в прошедшем году собственных цифровых инструментов, которые позволили заменить ушедшие от нас зарубежные аналитические программы и сервисы.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 20:33
Был бы толк.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ idres (раскрыть)
вчера в 15:22
А в чем дело? Зайди на сайт, найди контакты и уточни. Можешь себя предложить. Большинству не интересно сколько платят.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:50
Опытный, провереный чел, удачи ему!
idres
idres
вчера в 14:15
Интересная у него работёнка рисуется...и сколько за нее платят...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:00
Интересный объём работ у нового зам. Гендиректора, остаётся пожелать ему в новом году удачи в работе.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 13:06
Аналитик Евгений Шевелёв может помочь ЦСКА расти.
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