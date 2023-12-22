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«Спартак» объявил имя нового спортивного директора клуба

вчера, 17:12

Пресс-служба «Спартака» объявила о назначении Томаша Амарала на должность спортивного директора клуба.

Португальский специалист ранее работал скаутом в «Бенфике». Он приступит к работе в московском клубе с января 2024 года. Пол Эшуорт займёт пост технического директора.

Томаш Амарал прокомментировал своё назначение в «Спартак»:

Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что «Спартак» — по-настоящему народная команда в России.

Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал.

Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!

«Спартак» объявил имя нового спортивного директора клуба

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Все комментарии
war4ar
war4ar
сегодня в 00:22
Ну что же, продолжаем веселить народ) судьба такая
ABir
ABir
вчера в 22:03
Удачи Аморалу со Спартаком!
shur
shur
вчера в 21:52
...всю жизнь мы олицетворяли "Спартак" с фирменной стенкой, Тарасовкой, борщём, безумными болейщиками ....и названием "Н А Р О Д Н А Я"....! ...но память осталась, благодарная память...!
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:12
Надо было в свое время Зарему. Год-два приживалась бы, косячила бы жестко, поймала бы суть. Сейчас был бы толк.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:12
Интересно конечно назначение но только результаты покажут что , как и зачем....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:47
Денег нет, но на это деньги есть.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 18:54
Прочитав заголовок заинтересовался, что это за человек и по каким критериям его команда отбирала, но увидев фамилию понял, что Зарема просто карты раскинула и сразу выбила джекпот со стопроцентным соответствием фамилии кандидата философии клуба.
memphis
memphis
вчера в 18:39
Ещё Аморалова возьмите из Отпетых мошенников
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:38
Начал как обычно с восхищения, потом будет музей и заигрывания с фанатами, а потом уже реалии работы в Спартаке но итог будет как всегда...
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:36
Да остались ли где ещё такие ухи, которые не слышали о величии и народности Спартака?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:35
По-моему удачный выбор....
Поговаривают парень не промах...толковый...молодой и перспективный....
Слышал он принёс «Бенфике» сотни миллионов....имея отношения к таким трансферам как : трансфер вингера Давида Нереса из «Шахтёра» за € 15 млн («Зенит» летом предлагал за него € 45 млн), бесплатное подписание Анхеля Ди Марии. Отдельно стоит выделить покупку Энцо Фернандеса у «Ривер Плейта» за € 44 млн с дальнейшей продажей игрока в «Челси» за € 121 млн, а также приход Дарвина Нуньеса из «Альмерии» за € 34 млн и его продажу в «Ливерпуль» за € 80 млн.

Видать его программа дальнейших действий оказалась убедительней чем у Рибалты....
В любом случае "Добро Пожаловать" и удачи в РПЛ !!!!!!
pomor45
pomor45
вчера в 18:33
Мне кажется, что больше всех радуется Промес.
pomor45
pomor45 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:31
Амарал найдёт к ней аморальныйподход.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 18:16
Ну нормально же. Фанаты будут довольны. Свой.
Интерес
Интерес
вчера в 18:00
"Спартак" амаралный...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:32
Что и говорить фамилия нового спортивного директора - немного настораживает.)
ree268dwr6se
ree268dwr6se
вчера в 17:29
Эшуорт по скрепкам будет? ценный работник.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:20
Первым делом новичкам свистят в ухи о великости и народности Спартака.
И заставляют давать хвалебные вьюшки.
Ну, теперь жди в Спартаке португалов всех мастей!...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:17
По крайней мере, наверняка даст интервью скоро, в котором расскажет, как опять спартаковцы накосячили и как с ней было бы уже всё ок, хотя, пока она палки в колёса всем в "Спартаке" при Лёне вставляла, нигде ок не было))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:16
Даже плюс, для аморального спортивного директора больше дверей раскрыто, потому что можно действовать любыми методами)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:14
Все равно Зарема все решает))
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