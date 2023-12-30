На следующей неделе «Реал» проведёт решающие переговоры с Мбаппе

«Реал» планирует связаться с нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килианом Мбаппе на следующей неделе, чтобы узнать, готов ли он подписать контракт.
Стороны договорились об этом во время предыдущей встречи. У игрока осталось полгода по контракту с ПСЖ, что позволяет ему вести переговоры и даже подписывать соглашение с другими клубами. «Реал» собирается воспользоваться этим и, в случае согласия Мбаппе и его окружения, подписать с ним договор в начале января.
Мадридцы предлагают французу зарплату в размере 26 миллионов евро в года и подписной бонус в 130 миллионов евро. Тем самым он может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Но если Мбаппе останется в ПСЖ, то его заработная плата в Париже будет выше той, что предлагает «Реал».
Сообщается, что если 25-летний нападающий не даст «сливочным» чёткого ответа, то от его кандидатуры откажутся.
Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча в Лиге 1 и Лиге чемпионов, забил 21 мяч и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 180 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в ПСЖ надеются на то, что Мбаппе продлит контракт.
Если такое произойдёт, то Перес рискует войти в историю как функционер, совершивший самую глупую сделку. А это очень может быть, потому что на родном месте француза играет бразилец, который явно не отдаст так просто своё место в основе, тем более он тоже один из лучших игроков мира.
Ну что, ждём летом Килиана в Мадриде. Уж больно хочется посмотреть, как судьба щёлкнет по носу всем участникам сделки.
Если такое произойдёт, то Перес рискует войти в историю как функционер, совершивший самую глупую сделку. А это очень может быть, потому что на родном месте француза играет бразилец, который явно не отдаст так просто своё место в основе, тем более он тоже один из лучших игроков мира.
Ну что, ждём летом Килиана в Мадриде. Уж больно хочется посмотреть, как судьба щёлкнет по носу всем участникам сделки.
Этих денег у него итак "как у дурака махорки". А вот трофеев у него маловато будет. Поэтому если хочет войти в историю не как "великий денежный мешок", а как великая легенда европейского и мирового футбола ему нужно в "Реал", пусть и платить там будут намного меньше.
Этих денег у него итак "как у дурака махорки". А вот трофеев у него маловато будет. Поэтому если хочет войти в историю не как "великий денежный мешок", а как великая легенда европейского и мирового футбола ему нужно в "Реал", пусть и платить там будут намного меньше.
В настоящее время команда напоминает мне дряхлеющее тело не старика, но человека преклонного возраста, морщины которого необходимо разгладить утюгом под фамилией Мбаппе.
В настоящее время команда напоминает мне дряхлеющее тело не старика, но человека преклонного возраста, морщины которого необходимо разгладить утюгом под фамилией Мбаппе.