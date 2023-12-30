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На следующей неделе «Реал» проведёт решающие переговоры с Мбаппе

вчера, 09:28

«Реал» планирует связаться с нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килианом Мбаппе на следующей неделе, чтобы узнать, готов ли он подписать контракт.

Стороны договорились об этом во время предыдущей встречи. У игрока осталось полгода по контракту с ПСЖ, что позволяет ему вести переговоры и даже подписывать соглашение с другими клубами. «Реал» собирается воспользоваться этим и, в случае согласия Мбаппе и его окружения, подписать с ним договор в начале января.

Мадридцы предлагают французу зарплату в размере 26 миллионов евро в года и подписной бонус в 130 миллионов евро. Тем самым он может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Но если Мбаппе останется в ПСЖ, то его заработная плата в Париже будет выше той, что предлагает «Реал».

Сообщается, что если 25-летний нападающий не даст «сливочным» чёткого ответа, то от его кандидатуры откажутся.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча в Лиге 1 и Лиге чемпионов, забил 21 мяч и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ надеются на то, что Мбаппе продлит контракт.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:27, ред.
Подумал вот о чём. Когда мы, болельщики, рассуждаем о возможных приобретениях клубом игрока, в данном случае "Реалом" Мбаппе, мы забываем о самом главном: зачем футболист необходим команде, и с какой целью он покупается. Ясно, что королевский клуб и без француза хорошо укомплектован и может ставить перед собой самые высокие цели. Но...зачем тренеру нужен Мбаппе, вот что хотелось бы у него спросить. И только тренер может дать ответ. Но никак не пользователи.
С каким бы умным видом и "знанием" дела мы не рассуждали и не насмехались над мнением других пользователей, обвиняя их в незнании положения дел в том же "Реале", только тренер, и никто другой, знает о целях покупки Мбаппе.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:50
зачем он им? у них есть Беллингем Винисиус надо приобрести ц. напа, а Мбапешник таковым не является
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 18:21
Ключевые слова "" и его окружение"
Capral
Capral
вчера в 15:22
Сенатов, сколько раз я тебя просил и даже умолял: если не владеешь вопросом- не пиши. Вот видишь, попал на истинных Знатоков футбола, и.........
Вобщем, Юрий, как я тебе неоднократно говорил- смотри футбол, изучай его, а главное- люби его!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:42, ред.
В командах такого небесного уровня, как Реал Мадрид, всё..., абсолютно всё зависит от тренера, а не от амплуа исполнителей.
Вспомни Зидана, который играл двумя составами и брал ЛЧ с Роналду, который начинал матч на лавке, а заканчивал в поле ... и наоборот.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:40
Я вот именно этого и боюсь. Я вижу больше минусов, чем плюсов в покупке Мбаппе.

Весь интернет заполнен роликами, как Мбаппе обижается на партнёров, отбирает у них пенальти, отчитывает тренеров и т.п., сейчас обидчивый Вини и суперзвезда Джуд получают по 19 миллионов, а Мбаппе дадут почти в полтора раза больше и т.п., да тут к бабке не ходи, что можно всю атмосферу в команде уничтожить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:36
Ну это получится из той же серии, что заменить Вини на Мбаппе) Эндрик рвёт всех в Бразилии и он реально мощный, т.е. Перес купил потенциального суперфорварда и засунет его на лавку ради черепашки?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:33
Не, не, не..., Павел. При Тухеле он играл везде и всюду был полезен. Всё зависит от сочетания схемы и связки/сыгранности партнёров. Анчи - не Галтье; он 100%-тно сдюжит в этом вопросе.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 14:32
Да уж точно лучше, у "Реала" прямо сейчас нет вообще левого защитника толкового (Менди средний и вообще не подключается к атакам, Гарсия... ну, за него заплатили 5 лямов и он на них и играет, дёрганый и деревянный). В ЦЗ один Рюдигер, но, даже если выйдет Милитао, то будет 2 игрока на 2 позиции с учётом всех рисков травм и удалений.

Справа Карва и Васкес, который раскрылся в 32 года как защитник, хаха, но они ещё молодцы, ладно)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:29
Килиан не раз говорил, что не хочет играть форварда, и в сторис выкладывал ролик, где он об этом говорил, когда Галтье его пытался одно время на эту позицию ставить, так что) Тем более, что "Реал" подписал "нового Роналду" Эндрика, который в этом сезоне уже побил рекорд Бразилии, забив больше 10 голов в 17 лет в Серии А бразильской.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:27, ред.
Им бы Лаутаро взять вместо Мбаппе, во всяком случае это лучше, чем использовать Хоселу и на фланг Джеймса.
Тогда состав Реала будет возможно самый мощный в Европе, хотя центральная защита у МС возможно лучше.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:24, ред.
Ну во-первых, Азар и в свои лучшие годы был не так крут, как Киля. По функционалу, физ.оснащённости и мощи, их не то что равнять, а ставить в один ряд нельзя. Киля всегда в когорте с Месси и Роном был, а бельгийцу до этого ..., ну ты понял.

Во вторых. Перес настолько велик и фундаментален, что даже вероятное фиаско с Мбаппе не пошатнет его статус Мудрейшего из Мудрейших.

И в третьих. Киля - двуногий вингер (который не только бьёт с обеих ног, но и ведёт мяч) + и за форварда может нехило отпахать, поэтому ему по барабану где играть..., ну а такой ум как Анчелотти однозначно найдёт каждому, из троих тобой перечисленных, применение.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Матвей Симонов1 (раскрыть)
вчера в 14:06, ред.
Дело не в количестве молодых игроков, а в тех функциях, которые они выполняют на поле. Команде необходим именно такой футболист, как Мбаппе, который бы разрывал защитные порядки соперника, как разрывают гиены беспомощное тело жертвы. С Винисиусом пока проблемы в связи со здоровьем, и когда он выйдет на поле, неизвестно. Как и то, в какой форме будет находиться.
Ну а по поводу слов "Аналитика", что я не в курсе происходящего в команде, которые высказаны в неподобающей форме, - пусть они останутся на его совести.
Матвей Симонов1
Матвей Симонов1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:01
Мне кажется молодежи в Реале достаточно,автор либо сильно преувеличивает,либо незнает реал
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:44
Кстати, сегодня у "Реала" открытая тренировка, всё могут посмотреть)

Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Матвей Симонов1 (раскрыть)
вчера в 12:14
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 12:13
    Ахаха, это точно о команде, где в центре поля Вальверде (25), Беллингем (20), Камавинга (21), Тчуамени (23), Вини (23), Родриго (22), ещё есть молодой с огромным потенциалом Гюлер (18) и приедет Эндрик (17)?

    Причём Мбаппе всего лишь дублирует позицию LW (Вини, Родриго), не любит играть на острие и не привнесёт, соответственно, никаких глобальных улучшений?
    Матвей Симонов1
    Матвей Симонов1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 12:00
    На позиции Мбаппе в реале играет Винисиус.Куда моложе?
    Матвей Симонов1
    Матвей Симонов1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 11:55
    Одна проблема-не поведется ли Мбаппе за деньгами опять?
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 11:04
    Второй год наблюдаем за этим фетишем... Пора заканчивать...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 10:59, ред.
    Переговоры закончатся успешно, потому что команде нужна молодая свежая кровь, носителем которой является Мбаппе. Уходят " старички" Кроос и Модрич, травма у Винисиуса. В передней линии кровь из носу необходим носитель высокого напряжения, т.е. француз. "Реал" находится в безвыходном положении, выход из которого один - заключение с ним контракта на улучшенных для Килиана условиях. О последних мы скоро узнаем.
    В настоящее время команда напоминает мне дряхлеющее тело не старика, но человека преклонного возраста, морщины которого необходимо разгладить утюгом под фамилией Мбаппе.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 10:47
    И наконец то закончится длинный сериал "Переход Мбаппе"))
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 10:40
    Надоело это Сага каждый день про него новости
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 10:02, ред.
    Думается, что большие деньги шейхов в ПСЖ Мбаппе не удержат.
    Этих денег у него итак "как у дурака махорки". А вот трофеев у него маловато будет. Поэтому если хочет войти в историю не как "великий денежный мешок", а как великая легенда европейского и мирового футбола ему нужно в "Реал", пусть и платить там будут намного меньше.
    Cruiser
    Cruiser
    вчера в 09:57
    Попытка не пытка.
    shur
    shur
    вчера в 09:43
    ...событие очень важное для Реала, заменить кумира и вести Реал
    к вершинам, мечты сбываются, или застрять не добившись ничего...?!
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 09:41
    Будет очень смешно, если француз провалится в королевском клубе. Какая эпопея с переходом? Такие деньги, а не пойдёт и всё. Ведь Азар до перехода в Реал тоже был одним из лучших игроков мира.

    Если такое произойдёт, то Перес рискует войти в историю как функционер, совершивший самую глупую сделку. А это очень может быть, потому что на родном месте француза играет бразилец, который явно не отдаст так просто своё место в основе, тем более он тоже один из лучших игроков мира.

    Ну что, ждём летом Килиана в Мадриде. Уж больно хочется посмотреть, как судьба щёлкнет по носу всем участникам сделки.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 09:39
    Все таки ПСЖ предлагает больше денег и скорей всего этот факт может пересилить.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 09:34
    Никто еще так не динамил переса))
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