На следующей неделе «Реал» проведёт решающие переговоры с Мбаппе

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вчера, 09:28

«Реал» планирует связаться с нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции на следующей неделе, чтобы узнать, готов ли он подписать контракт.

Стороны договорились об этом во время предыдущей встречи. У игрока осталось полгода по контракту с ПСЖ , что позволяет ему вести переговоры и даже подписывать соглашение с другими клубами. «Реал» собирается воспользоваться этим и, в случае согласия Мбаппе и его окружения, подписать с ним договор в начале января.

Мадридцы предлагают французу зарплату в размере 26 миллионов евро в года и подписной бонус в 130 миллионов евро. Тем самым он может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Но если Мбаппе останется в ПСЖ , то его заработная плата в Париже будет выше той, что предлагает «Реал».

Сообщается, что если 25-летний нападающий не даст «сливочным» чёткого ответа, то от его кандидатуры откажутся.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча в Лиге 1 и Лиге чемпионов, забил 21 мяч и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 180 миллионов евро.