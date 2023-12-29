«Аль-Хиляль» предлагал хавбеку «Интера» 18 млн евро в год

К полузащитнику «Интера» Хакану Чалханоглу проявили интерес в Саудовской Аравии.
По информации источника, на игрока претендует «Аль-Хиляль». Также, по слухам, футболисту предложили контракт на 4 года с зарплатой в размере 18 млн евро за сезон, это фактически в три раза больше оклада хавбека в миланском клубе.
Однако главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги отказался отпускать турка.
Хакан Чалханоглу самый нужный , работящий и системообразующий игрок Интера.
Хакан Чалханоглу самый нужный , работящий и системообразующий игрок Интера.