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«Аль-Хиляль» предлагал хавбеку «Интера» 18 млн евро в год

вчера, 09:59

К полузащитнику «Интера» Хакану Чалханоглу проявили интерес в Саудовской Аравии.

По информации источника, на игрока претендует «Аль-Хиляль». Также, по слухам, футболисту предложили контракт на 4 года с зарплатой в размере 18 млн евро за сезон, это фактически в три раза больше оклада хавбека в миланском клубе.

Однако главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги отказался отпускать турка.

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 17:45
На самом деле, я тоже думал, что у него зарплата намного больше.
Хакан Чалханоглу самый нужный , работящий и системообразующий игрок Интера.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:40
Да, Хакан один из основных игроков Интера, который дабавляет вариативности тренеру для построения атак, его главнре орудие это шикарные пепедачи и дальние удары, которые приносят пользу команде и желание Индзаги тут понятно! Но контракт с турецким игроком долгосрочный и его сейчас можно очень выгодно продать, а учитывая то, что у Интера проблемы с финансами, за счет этой продажи можно хорошо озолотиться, да и прикупить замену
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:36
В Интере турку явно недоплачивают. Какая-то смехотворная зарплата для такого клуба.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:33, ред.
Истории про то как кто-то собирается в Саудовскую Аравию начинают набирать обороты ☝️👌😉
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:04
саудиты за всеми следят)
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