«Аль-Хиляль» предлагал хавбеку «Интера» 18 млн евро в год

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вчера, 09:59

К полузащитнику «Интера» проявили интерес в Саудовской Аравии.

По информации источника, на игрока претендует «Аль-Хиляль». Также, по слухам, футболисту предложили контракт на 4 года с зарплатой в размере 18 млн евро за сезон, это фактически в три раза больше оклада хавбека в миланском клубе.

Однако главный тренер «нерадзурри» отказался отпускать турка.