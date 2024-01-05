Ильзат Ахметов прилетел в Санкт-Петербург. Игрок перейдёт в «Зенит»

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вчера, 17:10

Полузащитник «Краснодара» перейдёт в «Зенит».

Спортивный комментатор сообщил источнику, что футболист уже прилетел в Санкт-Петербург, чтобы оформить последние детали сделки.

Сумма трансфера Ахметова в «Зенит» составит около 1 млн евро.