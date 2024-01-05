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Ильзат Ахметов прилетел в Санкт-Петербург. Игрок перейдёт в «Зенит»

вчера, 17:10

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов перейдёт в «Зенит».

Спортивный комментатор Геннадий Орлов сообщил источнику, что футболист уже прилетел в Санкт-Петербург, чтобы оформить последние детали сделки.

Сумма трансфера Ахметова в «Зенит» составит около 1 млн евро.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:07
А зачем он Зениту,много нарушает правила ,хватает карточки.
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 19:41
И этот заляпался.....
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:32
А он нам нужен??? Будет на лавке сидеть и по праздникам выходить на замену.
Вещий
Вещий
вчера в 17:55
Думаю что зря он согласился на переход... лавочка или аренда в лучшем случае.
lotsman
lotsman
вчера в 17:54
Ну посмотрим. В Краснодаре у него были неплохие моменты. Как получится в Зените, время покажет.
Capral
Capral
вчера в 17:40, ред.
Парню не хватает игровой практики, но в целом игрок очень качественный. Правда, иногда злоупотребляет обводкой, в ущерб командных действий, но тоже не беда, если тренер хоть немного понимает игру - отучит и пустит на пользу команде.

Помню, давно еще, В.Газзаев перешел в ДИНАМО, будучи абсолютно дремучим, но потрясающе техничным и острым нападающим. И тоже часто лез необоснованно в обводку, терял мяч. Но ничего - отучили.

Ахметов стоит больше, чем 1млн. Хотелось бы чаще видеть его на поле. Немного таких футболистов в России. В Краснодаре, не часто он появлялся в старте, а жаль.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:25
Что стоит Зенит без Газпрома?
Кого захотели, купили - заплатив народными деньгами.
Futurista
Futurista
вчера в 17:20
"Орёл наш Ильзат"...
Г.Орлов...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:20
зачем??? чтобы летом отдать его в аренду
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