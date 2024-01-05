Ильзат Ахметов прилетел в Санкт-Петербург. Игрок перейдёт в «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов перейдёт в «Зенит».
Спортивный комментатор Геннадий Орлов сообщил источнику, что футболист уже прилетел в Санкт-Петербург, чтобы оформить последние детали сделки.
Сумма трансфера Ахметова в «Зенит» составит около 1 млн евро.
Помню, давно еще, В.Газзаев перешел в ДИНАМО, будучи абсолютно дремучим, но потрясающе техничным и острым нападающим. И тоже часто лез необоснованно в обводку, терял мяч. Но ничего - отучили.
Ахметов стоит больше, чем 1млн. Хотелось бы чаще видеть его на поле. Немного таких футболистов в России. В Краснодаре, не часто он появлялся в старте, а жаль.
Помню, давно еще, В.Газзаев перешел в ДИНАМО, будучи абсолютно дремучим, но потрясающе техничным и острым нападающим. И тоже часто лез необоснованно в обводку, терял мяч. Но ничего - отучили.
Ахметов стоит больше, чем 1млн. Хотелось бы чаще видеть его на поле. Немного таких футболистов в России. В Краснодаре, не часто он появлялся в старте, а жаль.