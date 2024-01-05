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Уводят игроков у «Краснодара» и ЦСКА, закупаются бразильцами. У «Зенита» есть чемпионский рецепт

вчера, 11:08
Нино
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К зимнему окну подходят во всеоружии.

Многократному чемпиону России, гегемону последних лет тяжело поверить, что к весенней части сезона они всё ещё не будут первыми в таблице. Чтобы обойти «Краснодар», боссы «Зенита» готовы серьёзно вложиться в трансферы. Пару из них успели провернуть.

Отказались от Ренана

Практика показывает, что не всегда бразильский рынок даёт «Зениту» топ-исполнителей. Роберт котируется как молодой талант, будущее «селесао» и потенциально – футболист, который бы усилил даже европейские гранды. В российском топе у него не пошло, хотя Семак выдал игроку приличный кредит доверия, продолжал выпускать в старте даже после провальных игр.

Ситуация изменилась в этом сезоне – 20-летний центрбек после 4-го тура выпал из основной обоймы. Причём в чемпионате так больше и не сыграл ни разу. Но деньги-то как-то надо отбить – на Роберте «сине-бело-голубые» планировали прилично заработать.

И появился вариант с «Вест Хэмом». Проблема состояла в том, что в нынешних условиях перевод денег из Англии в Россию невозможен – поэтому «Зениту» потребовалась третья сторона. Изначально сообщалось, что в этой роли будет «Коринтианс», а «молотобойцы» в итоге выплатят за игрока 25 млн евро. Позднее появился вариант с «Интернасьоналом», а у «Зенита» будет возможность продать защитника летом.

Нино – замена Роберту

Разница в том, что с молодым бразильцем не срослось – а у экс-футболиста «Флуминенсе» опыта побольше будет. 26-летний центрбек 5 лет провёл с «трёхцветными Рио», успел стать лидером команды, даже играл за сборные Бразилии – олимпийскую и основную.

Как раз такие бразильские исполнители – опытные, ставшие лидерами в своих предыдущих командах, быстро приживаются в «Зените». Пока нет оснований предполагать, что Нино окажется исключением.

Другое дело, что договориться с самим Нино было тяжело – у него были более интересные варианты в виде «Ромы», «Фейеноорда» и «Ноттингема». Но петербуржцам удалось довести переговоры до успешного завершения.

Что касается контракта – соглашение с игроком будет действовать до лета 2028 года.

Привезли Педро

Очередная ставка на молодого бразильского таланта (с Ренаном не получилось – вдруг с Педро получится?). «Зенит» прилично обокрал «Коринтианс», забрав главную ударную силу, на которой бразильцы могли разбогатеть. Предварительно стороны договорились о приоритетном праве выкупа – а позже провернули полноценный трансфер.

Так получилось, что прописанные в контракте с клубом отступные – 120 млн евро, но «Зенит», по слухам, платит всего 9 млн. Дело в долгах бразильского клуба, с которыми требовалось срочно рассчитаться – иначе следовал трансферный бан. Поэтому, по слухам, 30 процентов прав на форварда остались у самого «Коринтианса» – они надеются на выгодную последующую продажу игрока в Европу.

И надеются справедливо – Педро позиционируют как таланта, сопоставимого с его ровесником Эндриком. Последнего забрал сразу «Реал», выплатив «Палмейрасу» 72 миллиона евро.

Вопрос в том, где Семак разместит Педро – левый фланг атаки занят Мостовым и Мантуаном, лучше наигрывать его справа. А получится ли?

Договариваются с «Краснодаром» по Ахметову

Очень странные инсайды появились о потенциальной сделке между прямыми конкурентами за чемпионство. Петербуржцев заинтересовал полузащитник «горожан» Ильзат Ахметов – сообщается, что сумма отступных составит 850 тысяч евро, а контракт с исполнителем будет рассчитан на 3,5 года.

Вряд ли эта сделка – для усиления стартового состава. Сложно представить, чтобы Ильзат смог отвоевать место на поле. На левом фланге есть Мостовой и Мантуан, о центральной оси вообще говорить не приходится – там доминируют легионеры. Остаётся правый фланг атаки, где Ильзат играет крайне редко и не так успешно. Это ещё не говоря о том, что в расстановке с тремя центральными защитниками Ахметова невозможно представить.

Больше похоже, что потенциальный трансфер – для того, чтобы ослабить соперника. «Зенит» Ахметов не усилит, но его уход ослабит «Краснодар». Всё-таки в этой команде он часто появлялся на поле. В борьбе за очередной титул все средства хороши.

Воюет с ЦСКА за Грама

Речь о 22-летнем центрбеке тунисского «Сфаксиена». «Армейцы» вступили в переговоры по Граму в декабре 2023-го – сделка была почти согласована, «красно-синие» давали 1,6 миллиона евро. Чуть позже в погоню включился «Зенит» – петербуржцы захотели перехватить защитника и предложили 1,5 миллиона. Затем сообщалось о предложении в 1,8 млн евро. При этом «сине-бело-голубые», по слухам, готовы перебить и следующее предложение ЦСКА.

Что забавно: отмечается, что Грам «Зениту» не очень-то нужен. По инсайдам, в случае оформления сделки Алаа отправится в другой клуб РПЛ на правах аренды. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев появившиеся слухи назвал ерундой. Но он и о запросе от «Интернасьонала» по Ренану говорил, что оснований для переговоров нет. И где теперь Роберт?

Ещё один лот на бразильском рынке – Артур

Вроде бы договоренность по условиям трансфера была достигнута еще в конце года – но с того момента официального объявления так и не последовало. Сообщалось, что клубы согласовали отступные в 15+3 миллиона евро – сам игрок сомневается в необходимости перехода.

Среди причин сомнений вингера называли удалённость от семьи, климат, теперь к ним причисляется и политическая ситуация. Петербуржцам остаётся только ждать – Артур стал бы заменой Малкому.

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сегодня в 00:00
    Naherger
    Naherger ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 19:26
    Ты до сих пор в том времени? Чего лукавить,динамо себе так же игроков тогда забирало.
    Только ЦСКА тогда мало что выигрывал. Потому что насильно мил не будешь,какой бы технарь там ни был.

    Про Ахметова давно все понятно,у него нет никаких целей в футболе. Иначе он работал бы совершенно по другому. И никто бы его из ЦСКА не отпустил, если б вату не катал.
    А так...там заработал,тут заработал,в зените заработает...на жизнь в Кыргызстане потом в старости хватит
    Интерес
    Интерес ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 19:09
    И это было правильно-хоть немного "особые люди" форму носили,а не как сейчас.
    pomor45
    pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 18:27
    ЦСКА на счёт перехватить, увести, да и просто забрать лучше бы помалкивать, учитывая богатый в этом отношении советский опыт. Тогда и мешка с деньгами не надо было. Просто показал пальцем на приглянувшегося парня и он в армии, следовательно, и в клубе.
    pomor45
    pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 18:19
    Чаще всего Зенит помогает соперникам избавится от ненужных им игроков, предлагая выгодные им условия. И это называется обокрал?
    Интерес
    Интерес ответ Kenas Ter-Aristakessian (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 14:17
    Шансы есть,золота не будет."Оренбург"-тоже участник борьбы за главный титул(ибо победил "Зенит"),но опосредовано.Не говоря о "Локомотиве".Вот уж кто,по формальной логике,должен заменить "Зенит" на первом месте!
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
    вчера в 13:45
    Если бы Зенит увел у Краснодара Сафонова, а так Ахметов даже не игрок основы.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 13:32
    ЦСКА увёл Ильзата Ахметова из Рубина, Краснодар увёл Ильзата Ахметова у ЦСКА, теперь вот Зенит уводит Ильзата Ахметова у Краснодара.
    Ах какой Зенит нехороший ослабляет конкурентов.

    "Больше похоже, что потенциальный трансфер – для того, чтобы ослабить соперника. «Зенит» Ахметов не усилит, но его уход ослабит «Краснодар»"

    Ну, так здесь вопрос не к Зениту, а к Краснодару, если продадут сейчас, то что это будет со стороны южан?
    Им не нужно чемпионство?
    Да сейчас скажут, что контракт до лета и Краснодар рискует потерять его бесплатно, но опять же вопрос к Краснодару "Вам что деньги дороже чемпионства?" Да и деньги то если честно для Краснодара небольшие.
    Тут либо фейк, либо Краснодар не верит в себя и опять провалит концовку чемпионата.
    Интерес
    Интерес
    вчера в 13:29, ред.
    А я "Зенит" не осуждаю,а только констатирую факт: Нравственность в капиталистической системе имеет столько же сомнительных оснований,как умирающее "священное право собственности" и "международное законодательство"."Грабь награбленное".В ЦСКА Ахметов тоже переходил не слишком чистеньким,как я помню,и воспитала его не система ЦСКА,"Краснодара" или "Рубина",не так ли?!Единственный элемент справедливости,если футбольная школа ТОльятти за каждый переход своего воспитанника что-либо получает. А далее только "товар-деньги-залежалый товар".
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 12:05
    Как то все это про Зенит неприятно читать, даже противно. Порядочности у менеджмента нет в принципе.
    xajaks
    xajaks
    вчера в 11:45
    уводят Амхетова у бедного Краснодара....У киргиза контракт до лета,об этом както забыли написать
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 11:39
    Понятна тактика Зенита на трансферном рынке. Не дать усилиться конкурентам, а перехватить игрока ( нужен ли он Зениту или нет, не важно ) позволяет денежный мешок ,.
    Гость
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