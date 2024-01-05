Уводят игроков у «Краснодара» и ЦСКА, закупаются бразильцами. У «Зенита» есть чемпионский рецепт

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вчера, 11:08

К зимнему окну подходят во всеоружии.

Многократному чемпиону России, гегемону последних лет тяжело поверить, что к весенней части сезона они всё ещё не будут первыми в таблице. Чтобы обойти «Краснодар», боссы «Зенита» готовы серьёзно вложиться в трансферы. Пару из них успели провернуть.

Отказались от Ренана

Практика показывает, что не всегда бразильский рынок даёт «Зениту» топ-исполнителей. Роберт котируется как молодой талант, будущее «селесао» и потенциально – футболист, который бы усилил даже европейские гранды. В российском топе у него не пошло, хотя Семак выдал игроку приличный кредит доверия, продолжал выпускать в старте даже после провальных игр.

Ситуация изменилась в этом сезоне – 20-летний центрбек после 4-го тура выпал из основной обоймы. Причём в чемпионате так больше и не сыграл ни разу. Но деньги-то как-то надо отбить – на Роберте «сине-бело-голубые» планировали прилично заработать.

И появился вариант с «Вест Хэмом». Проблема состояла в том, что в нынешних условиях перевод денег из Англии в Россию невозможен – поэтому «Зениту» потребовалась третья сторона. Изначально сообщалось, что в этой роли будет «Коринтианс», а «молотобойцы» в итоге выплатят за игрока 25 млн евро. Позднее появился вариант с «Интернасьоналом», а у «Зенита» будет возможность продать защитника летом.

Нино – замена Роберту

Разница в том, что с молодым бразильцем не срослось – а у экс-футболиста «Флуминенсе» опыта побольше будет. 26-летний центрбек 5 лет провёл с «трёхцветными Рио», успел стать лидером команды, даже играл за сборные Бразилии – олимпийскую и основную.

Как раз такие бразильские исполнители – опытные, ставшие лидерами в своих предыдущих командах, быстро приживаются в «Зените». Пока нет оснований предполагать, что Нино окажется исключением.

Другое дело, что договориться с самим Нино было тяжело – у него были более интересные варианты в виде «Ромы», «Фейеноорда» и «Ноттингема». Но петербуржцам удалось довести переговоры до успешного завершения.

Что касается контракта – соглашение с игроком будет действовать до лета 2028 года.

Привезли Педро

Очередная ставка на молодого бразильского таланта (с Ренаном не получилось – вдруг с Педро получится?). «Зенит» прилично обокрал «Коринтианс», забрав главную ударную силу, на которой бразильцы могли разбогатеть. Предварительно стороны договорились о приоритетном праве выкупа – а позже провернули полноценный трансфер.

Так получилось, что прописанные в контракте с клубом отступные – 120 млн евро, но «Зенит», по слухам, платит всего 9 млн. Дело в долгах бразильского клуба, с которыми требовалось срочно рассчитаться – иначе следовал трансферный бан. Поэтому, по слухам, 30 процентов прав на форварда остались у самого «Коринтианса» – они надеются на выгодную последующую продажу игрока в Европу.

И надеются справедливо – Педро позиционируют как таланта, сопоставимого с его ровесником Эндриком. Последнего забрал сразу «Реал», выплатив «Палмейрасу» 72 миллиона евро.

Вопрос в том, где Семак разместит Педро – левый фланг атаки занят Мостовым и Мантуаном, лучше наигрывать его справа. А получится ли?

Договариваются с «Краснодаром» по Ахметову

Очень странные инсайды появились о потенциальной сделке между прямыми конкурентами за чемпионство. Петербуржцев заинтересовал полузащитник «горожан» Ильзат Ахметов – сообщается, что сумма отступных составит 850 тысяч евро, а контракт с исполнителем будет рассчитан на 3,5 года.

Вряд ли эта сделка – для усиления стартового состава. Сложно представить, чтобы Ильзат смог отвоевать место на поле. На левом фланге есть Мостовой и Мантуан, о центральной оси вообще говорить не приходится – там доминируют легионеры. Остаётся правый фланг атаки, где Ильзат играет крайне редко и не так успешно. Это ещё не говоря о том, что в расстановке с тремя центральными защитниками Ахметова невозможно представить.

Больше похоже, что потенциальный трансфер – для того, чтобы ослабить соперника. «Зенит» Ахметов не усилит, но его уход ослабит «Краснодар». Всё-таки в этой команде он часто появлялся на поле. В борьбе за очередной титул все средства хороши.

Воюет с ЦСКА за Грама

Речь о 22-летнем центрбеке тунисского «Сфаксиена». «Армейцы» вступили в переговоры по Граму в декабре 2023-го – сделка была почти согласована, «красно-синие» давали 1,6 миллиона евро. Чуть позже в погоню включился «Зенит» – петербуржцы захотели перехватить защитника и предложили 1,5 миллиона. Затем сообщалось о предложении в 1,8 млн евро. При этом «сине-бело-голубые», по слухам, готовы перебить и следующее предложение ЦСКА .

Что забавно: отмечается, что Грам «Зениту» не очень-то нужен. По инсайдам, в случае оформления сделки Алаа отправится в другой клуб РПЛ на правах аренды. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев появившиеся слухи назвал ерундой. Но он и о запросе от «Интернасьонала» по Ренану говорил, что оснований для переговоров нет. И где теперь Роберт?

Ещё один лот на бразильском рынке – Артур

Вроде бы договоренность по условиям трансфера была достигнута еще в конце года – но с того момента официального объявления так и не последовало. Сообщалось, что клубы согласовали отступные в 15+3 миллиона евро – сам игрок сомневается в необходимости перехода.

Среди причин сомнений вингера называли удалённость от семьи, климат, теперь к ним причисляется и политическая ситуация. Петербуржцам остаётся только ждать – Артур стал бы заменой Малкому.