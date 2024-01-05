Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Спортдиректор «Оренбурга»: «Так говорите, будто Томпсон 20 девушек положил»

вчера, 14:59

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался на тему скандала вокруг новичка клуба Жорди Томпсона.

Нападающий находился под домашним арестом в связи с обвинениями в попытке убийства своей девушки, нанесении телесных повреждений и неуважении к суду. Позже суд выпустил футболиста под залог в размере 100 млн песо (около 5,3 млн евро).

Тёмная сторона Томпсона? А у кого её нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?

Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ювентус» продолжает активно интересоваться Сперцяном
Вчера, 18:09
Напарник Барриоса по сборной, загадочный испанец. У «Краснодара» есть чемпионский план на зимнее окно
Вчера, 18:05Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
СлухиИльзат Ахметов прилетел в Санкт-Петербург. Игрок перейдёт в «Зенит»
Вчера, 17:10
Слухи«Ахмат» арендует хорватского полузащитника «Трабзонспора»
Вчера, 15:31
Уводят игроков у «Краснодара» и ЦСКА, закупаются бразильцами. У «Зенита» есть чемпионский рецепт
Вчера, 11:08Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии12
Слухи«Зенит» подпишет Ахметова из «Краснодара»
Вчера, 09:58
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 23:38, ред.
Чего только не наговоришь за крупную ежемесячную зряплату. Так можно любого насильника оправдать.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:31
Томпсон выбрал тёмную сторону Силы и скоро превратится в Дарта Вейдера.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:20
Сумма залога, под который его выпустили 5, 3 млн евро, говорит о том, что дело там пахнет керосином и сильно пахнет. Сумма впечатляет.
Хиромант
Хиромант ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:06
- Журналисты говорили про одну, слово 20 прозвучало из уст спортдиректора. Не надо наводить тень на плетень...
cska1948
cska1948 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:03
Вообще-то слова Андреева про 20 девушек это укор журналистам за их кровожадность.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:54
Спортдиректор «Оренбурга»: «Так говорите, будто Томпсон 20 девушек положил»

- Ох и кровожадный же ты мужик, спортдиректор Оренбурга! Тебе одной мало, давай сразу 20! За 20 уже надо "к стенке", по-любому. Какой тогда, на фиг, может быть футбол?
Интерес
Интерес ответ bwvw8cv9nv5a (раскрыть)
вчера в 19:07
Сэр,это взаимовыгодный обмен кадрами,если Вы не в курсе про лондонский змеепитомник.
pomor45
pomor45 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 19:01
Этого не только не проверяли, а бессовестно использовали его тёмную сторону для собственной выгоды.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:49, ред.
Томпсон всех положит, если надо.


Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:14, ред.
В британии, например, не меньше уголовников скрывается от правосудия)...это старые шаблоны...у кого права, у того и судие)...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:06
Нормально, очередной уголовник пытается спрятаться в России от правосудия, а функционеры их защищают.

Интересно, может, когда-нибудь будем именитых учёных и т.п. принимать, а не только уголовников и сбитых звёзд, которые налоги не хотят платить в своей стране?
adekvat
adekvat
вчера в 16:04
Ну это не первый уркаган в нашем чемпионате.
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 16:01
"Тёмная сторона Томпсона? А у кого её нет?" - таких у очень многих нет.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:51
Почему все неодекваты к нам едут,надо их тчательней проверять!
bwvw8cv9nv5a
bwvw8cv9nv5a
вчера в 15:45
Да уж... нашли страну где можно скрываться от правосудия, да еще и получать деньги.
memphis
memphis
вчера в 15:08
Слишком много игроков со скамьи подсудимых. Может переименовать чемпионат из РПЛ в УПГ?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 