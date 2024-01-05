Спортдиректор «Оренбурга»: «Так говорите, будто Томпсон 20 девушек положил»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался на тему скандала вокруг новичка клуба Жорди Томпсона.
Нападающий находился под домашним арестом в связи с обвинениями в попытке убийства своей девушки, нанесении телесных повреждений и неуважении к суду. Позже суд выпустил футболиста под залог в размере 100 млн песо (около 5,3 млн евро).
Тёмная сторона Томпсона? А у кого её нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?
Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать.
- Ох и кровожадный же ты мужик, спортдиректор Оренбурга! Тебе одной мало, давай сразу 20! За 20 уже надо "к стенке", по-любому. Какой тогда, на фиг, может быть футбол?
- Ох и кровожадный же ты мужик, спортдиректор Оренбурга! Тебе одной мало, давай сразу 20! За 20 уже надо "к стенке", по-любому. Какой тогда, на фиг, может быть футбол?
https://youtu.be/hsePE7Phy8M
Интересно, может, когда-нибудь будем именитых учёных и т.п. принимать, а не только уголовников и сбитых звёзд, которые налоги не хотят платить в своей стране?
Интересно, может, когда-нибудь будем именитых учёных и т.п. принимать, а не только уголовников и сбитых звёзд, которые налоги не хотят платить в своей стране?