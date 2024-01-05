Спортдиректор «Оренбурга»: «Так говорите, будто Томпсон 20 девушек положил»

Спортивный директор «Оренбурга» высказался на тему скандала вокруг новичка клуба .

Нападающий находился под домашним арестом в связи с обвинениями в попытке убийства своей девушки, нанесении телесных повреждений и неуважении к суду. Позже суд выпустил футболиста под залог в размере 100 млн песо (около 5,3 млн евро).

Тёмная сторона Томпсона? А у кого её нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?

Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать.