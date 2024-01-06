Вернер согласился перейти в «Тоттенхэм»

Нападающий Тимо Вернер согласился перейти из клуба «РБ Лейпциг» в «Тоттенхэм» на правах аренды.
Футболист хочет вернуться в АПЛ, а также поработать под руководством тренера «шпор» Анге Постекоглу. Сам специалист также одобрил этот переход.
Отмечается, что арендное соглашение будет предполагать опцию выкупа.
Ранее сообщалось, что лондонцы претендуют на защитника «Дженоа».
Но может заиграет в Тоттенхэме, ведь в Лейпциге он здорово играл.
И вот мне кажется что в Ливерпуле Вернер заиграл бы, если бы перешёл в Ливерпуль, а не в Челси.
Но может заиграет в Тоттенхэме, ведь в Лейпциге он здорово играл.
И вот мне кажется что в Ливерпуле Вернер заиграл бы, если бы перешёл в Ливерпуль, а не в Челси.
PS Такая вот логика в Тоттенхэме, продать забивного Кейна и купить деревянного Вернера.)))) а после ждут трофеев.
PS Такая вот логика в Тоттенхэме, продать забивного Кейна и купить деревянного Вернера.)))) а после ждут трофеев.