Вернер согласился перейти в «Тоттенхэм»

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вчера, 14:44

Нападающий согласился перейти из клуба «РБ Лейпциг» в «Тоттенхэм» на правах аренды.

Футболист хочет вернуться в АПЛ , а также поработать под руководством тренера «шпор» . Сам специалист также одобрил этот переход.

Отмечается, что арендное соглашение будет предполагать опцию выкупа.

Ранее сообщалось, что лондонцы претендуют на защитника «Дженоа».