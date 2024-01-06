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Вернер согласился перейти в «Тоттенхэм»

вчера, 14:44

Нападающий Тимо Вернер согласился перейти из клуба «РБ Лейпциг» в «Тоттенхэм» на правах аренды.

Футболист хочет вернуться в АПЛ, а также поработать под руководством тренера «шпор» Анге Постекоглу. Сам специалист также одобрил этот переход.

Отмечается, что арендное соглашение будет предполагать опцию выкупа.

Ранее сообщалось, что лондонцы претендуют на защитника «Дженоа».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:50
В Челси конечно дичь была )
Но может заиграет в Тоттенхэме, ведь в Лейпциге он здорово играл.
И вот мне кажется что в Ливерпуле Вернер заиграл бы, если бы перешёл в Ливерпуль, а не в Челси.
rybufskzujz8
rybufskzujz8
вчера в 16:32
Ну а вдруг Тимо заиграет у шпор и тогда придется его выкупать.
DXTK
DXTK ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 16:17, ред.
Ришарлисон же начал забивать, правда почти через 1.5 года, решили ему в пару и Вернера купить.

PS Такая вот логика в Тоттенхэме, продать забивного Кейна и купить деревянного Вернера.)))) а после ждут трофеев.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:05
Пусть у него все получится!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:28
Зря Петухи его подписывают
salleeh
salleeh
вчера в 15:22
Похоже у Тотена не стоит задача забивать, Вернер так и не заиграл ни в одном клубе…
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:12
Он согласился с надеждой закрепиться в АПЛ.
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