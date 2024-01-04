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«Манчестер Юнайтед» прервал аренду Регилона

вчера, 14:22

Защитник Регилон возвращается из «Манчестер Юнайтед» в «Тоттенхэм».

МЮ прервал арендное соглашение с лондонским клубом. Такое решение было принято в связи с тем, что в состав манкунианцев вернутся травмированные игроки, а также коллективу во второй части сезона предстоит провести меньше игр, поэтому у испанца будет меньше возможностей играть.

Футболист провёл за «Юнайтед» 12 матчей.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:37
Регилон получше Шоу непонятно почему Мю прервал аренду
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:12, ред.
жЫлезная логика в действиях у руководства.
Люди там как бабочки-однодневки: сегодня хорошо - и ладно; а на завтра - похрену... в принципе. Биссака/Линделёф с кушеток повылазили и всё - теперь будут стоиками до конца сезона - 10Хаг зуб даёт!

Какой бы Регилон по классу не был - он испанец. Пусть он впереди не так продуктивен, однако его просто так - на раз/два не обыграть, а если и обыграешь, то дышать в затылок напу он будет до конца, пока последний с ума не сойдет. Это не англичанин, который носится на пару в атаку вместе с вингером, и зачастую бросает свою зону при потере мяча.
Однако сия данность для ЭТХ - высший пилотаж, видать. Потерянные люди в управлении, вкупе с летящим рулевым - хуже ситуэйшен не придумать.
Вещий
Вещий
вчера в 15:30
Ну что, похоже Регилону нужно переходить в другой чемп... АПЛ не его.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:05
Регилон норм игрок, умеет что-то в атаке, живчик. Я не вижу в МЮ кого-то прям лучше.

Такое решение принято, потому что МЮ ни за что уже не борется в этом году.
2asbpm267brs
2asbpm267brs ответ u2amxza3jzjt (раскрыть)
вчера в 14:37
Не переживайте, Нуклоны крепко держаться между собой ядерными силами.
shlomo
shlomo ответ Neuron0001 (раскрыть)
вчера в 14:32
Добра Вам!

Ну во первых ...... Это же ваша цитата????
"На этот матч так же сделал ставку shlomo со своими клонами. Не удивлюсь в конце если увижу вариации точных счетов. После матча покажу архив."

Ну так что, удивились или нет ... а то Вы как то скромно промолчали????
А во вторых .....
Вы кичитесь тем, что угадали точный счет.... а Вы можете сделать скрин такого же кэфа выигранного Вами в любой бук конторе???? .... конечно нет, Вы никогда не поставите свои кровные на точный счет .... а на этом сайте можно и поэкспериментировать...

Ну и в третьих ....
Я что то Вас не видел в группе (когда она была) " на точный счет" ... или Вы тогда не играли на него????

Пи.Си. Будьте скромнее.... и каждый играет на этом сайте как ему хочется и не нужно никого осуждать за его игру.
протон
протон
вчера в 14:30
А мы надеемся, что до конца года правила изменят в нашу пользу, и клонов больше не будет. И все будут играть на равных условиях.
протон
протон ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 14:25
Там есть не только клоны, но страницы которые относятся этому человеку под разными названиями. Достаточно посмотреть игру на ставках и кефы. 10 стр. насчитал только по памяти.
Neuron0001
Neuron0001
вчера в 14:23
Я не говорю, что у меня нет старых аккаунтов. Но правда в том, что я не играл целый год, даже полгода стабильно не играл. Тот аккаунт, который выиграл в этом месяце создан в 2022 окт 8. Был у меня еще, на счету которого были больше 400000 очков, но тот аккаунт в пожизненном бане. Дело в том, чтобы не искажать правду. Точный счет это не лото и случайный набор чисел — это МАТРИЦА коэффициентов, и предсказать такую матрицу очень трудно. Но очень легко выиграть поставив на фаворита матча на коэффициент - 1.5. Так сможет каждый второй человек. В этом нет никакой гениальности, труда, анализа. Так что удачи в жизни. Я про нейтроны - они созданы в 2023-ом году, и не играли целый год, чтобы узнать какой будет ROI. И тот аккаунт который выиграл не играл целый год, даже когда играл часто играл не всерьез. Но в этом году будет иначе. Вот в конце года узнаем правду.
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