«Манчестер Юнайтед» прервал аренду Регилона

Защитник Регилон возвращается из «Манчестер Юнайтед» в «Тоттенхэм».
МЮ прервал арендное соглашение с лондонским клубом. Такое решение было принято в связи с тем, что в состав манкунианцев вернутся травмированные игроки, а также коллективу во второй части сезона предстоит провести меньше игр, поэтому у испанца будет меньше возможностей играть.
Футболист провёл за «Юнайтед» 12 матчей.
Люди там как бабочки-однодневки: сегодня хорошо - и ладно; а на завтра - похрену... в принципе. Биссака/Линделёф с кушеток повылазили и всё - теперь будут стоиками до конца сезона - 10Хаг зуб даёт!
Какой бы Регилон по классу не был - он испанец. Пусть он впереди не так продуктивен, однако его просто так - на раз/два не обыграть, а если и обыграешь, то дышать в затылок напу он будет до конца, пока последний с ума не сойдет. Это не англичанин, который носится на пару в атаку вместе с вингером, и зачастую бросает свою зону при потере мяча.
Однако сия данность для ЭТХ - высший пилотаж, видать. Потерянные люди в управлении, вкупе с летящим рулевым - хуже ситуэйшен не придумать.
Люди там как бабочки-однодневки: сегодня хорошо - и ладно; а на завтра - похрену... в принципе. Биссака/Линделёф с кушеток повылазили и всё - теперь будут стоиками до конца сезона - 10Хаг зуб даёт!
Какой бы Регилон по классу не был - он испанец. Пусть он впереди не так продуктивен, однако его просто так - на раз/два не обыграть, а если и обыграешь, то дышать в затылок напу он будет до конца, пока последний с ума не сойдет. Это не англичанин, который носится на пару в атаку вместе с вингером, и зачастую бросает свою зону при потере мяча.
Однако сия данность для ЭТХ - высший пилотаж, видать. Потерянные люди в управлении, вкупе с летящим рулевым - хуже ситуэйшен не придумать.
Такое решение принято, потому что МЮ ни за что уже не борется в этом году.
Такое решение принято, потому что МЮ ни за что уже не борется в этом году.
Ну во первых ...... Это же ваша цитата????
"На этот матч так же сделал ставку shlomo со своими клонами. Не удивлюсь в конце если увижу вариации точных счетов. После матча покажу архив."
Ну так что, удивились или нет ... а то Вы как то скромно промолчали????
А во вторых .....
Вы кичитесь тем, что угадали точный счет.... а Вы можете сделать скрин такого же кэфа выигранного Вами в любой бук конторе???? .... конечно нет, Вы никогда не поставите свои кровные на точный счет .... а на этом сайте можно и поэкспериментировать...
Ну и в третьих ....
Я что то Вас не видел в группе (когда она была) " на точный счет" ... или Вы тогда не играли на него????
Пи.Си. Будьте скромнее.... и каждый играет на этом сайте как ему хочется и не нужно никого осуждать за его игру.
Ну во первых ...... Это же ваша цитата????
"На этот матч так же сделал ставку shlomo со своими клонами. Не удивлюсь в конце если увижу вариации точных счетов. После матча покажу архив."
Ну так что, удивились или нет ... а то Вы как то скромно промолчали????
А во вторых .....
Вы кичитесь тем, что угадали точный счет.... а Вы можете сделать скрин такого же кэфа выигранного Вами в любой бук конторе???? .... конечно нет, Вы никогда не поставите свои кровные на точный счет .... а на этом сайте можно и поэкспериментировать...
Ну и в третьих ....
Я что то Вас не видел в группе (когда она была) " на точный счет" ... или Вы тогда не играли на него????
Пи.Си. Будьте скромнее.... и каждый играет на этом сайте как ему хочется и не нужно никого осуждать за его игру.