«Манчестер Юнайтед» прервал аренду Регилона

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вчера, 14:22

Защитник возвращается из «Манчестер Юнайтед» в «Тоттенхэм».

МЮ прервал арендное соглашение с лондонским клубом. Такое решение было принято в связи с тем, что в состав манкунианцев вернутся травмированные игроки, а также коллективу во второй части сезона предстоит провести меньше игр, поэтому у испанца будет меньше возможностей играть.

Футболист провёл за «Юнайтед» 12 матчей.