Хуан Мата покинул «Виссел Кобе». Он сыграл за клуб всего 10 минут

Пресс-служба «Виссел Кобе» объявила об уходе полузащитника Хуана Мануэля Маты.
Контракт испанца с японским клубом подошёл к концу. Стороны приняли решение не подписывать новое соглашение.
Мата перешёл в «Виссел Кобе» в сентябре 2023 года. За это время он провёл на поле всего 10 минут, выиграв с клубом чемпионат Японии.
Мата играя еще за Валенсию показывал отличную игру, и уже тогда было видно, что это будущий топ игрок! Тогда лично я ждал его переход в Мадридский Реал, т.к являлся воспитанником сливочных, и я думал, что они выкупят игрока у Валенсии, но нет, и тот оказался в Челси с которым выиграл и ЛЧ,и ЛЕ, а после перешел в МЮ и там уже игра у Хуана не была такой яркой не смотря на завоёванные трофеи и с МЮ. Так же Мата становился чемпионом Турции и Японии, а так же со сборной Испании выигрывал ЧМ и ЧЕ! Вот кстати еще один игрок, который был ЧМ и победителем ЛЧ но пролетел с ЗМ....
Интересно, завершит карьеру или еще поиграе?
Мата играя еще за Валенсию показывал отличную игру, и уже тогда было видно, что это будущий топ игрок! Тогда лично я ждал его переход в Мадридский Реал, т.к являлся воспитанником сливочных, и я думал, что они выкупят игрока у Валенсии, но нет, и тот оказался в Челси с которым выиграл и ЛЧ,и ЛЕ, а после перешел в МЮ и там уже игра у Хуана не была такой яркой не смотря на завоёванные трофеи и с МЮ. Так же Мата становился чемпионом Турции и Японии, а так же со сборной Испании выигрывал ЧМ и ЧЕ! Вот кстати еще один игрок, который был ЧМ и победителем ЛЧ но пролетел с ЗМ....
Интересно, завершит карьеру или еще поиграе?