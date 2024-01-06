Хуан Мата покинул «Виссел Кобе». Он сыграл за клуб всего 10 минут

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вчера, 17:33

Пресс-служба «Виссел Кобе» объявила об уходе полузащитника .

Контракт испанца с японским клубом подошёл к концу. Стороны приняли решение не подписывать новое соглашение.

Мата перешёл в «Виссел Кобе» в сентябре 2023 года. За это время он провёл на поле всего 10 минут, выиграв с клубом чемпионат Японии.