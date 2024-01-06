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Хуан Мата покинул «Виссел Кобе». Он сыграл за клуб всего 10 минут

вчера, 17:33

Пресс-служба «Виссел Кобе» объявила об уходе полузащитника Хуана Мануэля Маты.

Контракт испанца с японским клубом подошёл к концу. Стороны приняли решение не подписывать новое соглашение.

Мата перешёл в «Виссел Кобе» в сентябре 2023 года. За это время он провёл на поле всего 10 минут, выиграв с клубом чемпионат Японии.

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Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
сегодня в 03:39
вспомнил еще одного легенду спартака
ZenCh1
ZenCh1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:01
Игрок он сильный, но таких, как он, очень и очень много. Всем подряд золотой мяч, кроме Месси и Роналду не дают
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:49
Хуан Мата, один из тех игроков, от игры которого я получал удовольствие и не важно,что он играл не за Арсенал, а за Челси и МЮ
Мата играя еще за Валенсию показывал отличную игру, и уже тогда было видно, что это будущий топ игрок! Тогда лично я ждал его переход в Мадридский Реал, т.к являлся воспитанником сливочных, и я думал, что они выкупят игрока у Валенсии, но нет, и тот оказался в Челси с которым выиграл и ЛЧ,и ЛЕ, а после перешел в МЮ и там уже игра у Хуана не была такой яркой не смотря на завоёванные трофеи и с МЮ. Так же Мата становился чемпионом Турции и Японии, а так же со сборной Испании выигрывал ЧМ и ЧЕ! Вот кстати еще один игрок, который был ЧМ и победителем ЛЧ но пролетел с ЗМ....
Интересно, завершит карьеру или еще поиграе?
vds3vrfsmejb
vds3vrfsmejb
вчера в 19:05
Вот как надо играть... 10 минут и у тебя трофей. Берите пример с него...:))
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:31
Красавчик, выиграл за год чемпионат Турции и Японии. Он также чемпион мира сыграв всего 20 минут
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:30
Пора бы ему завязать с футболом.
Futurista
Futurista
вчера в 18:18
Не по Хуану Кобе...
Знатог
Знатог
вчера в 18:05
провёл на поле всего 10 минут и выиграл с клубом чемпионат Японии.
якая эффективность!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:35
А что же так быстро ушел,что ли не понравилось.
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