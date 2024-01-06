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«Интер» вырвал победу в матче с «Вероной»

вчера, 16:31
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

«Интер» переиграл «Верону» в матче 19-го тура Серии А (2:1).

На 13-й минуте хозяев вывел вперед гол Лаутаро Мартинеса. Гости ответили мячом Тома Анри на 74-й. На 90+4-й Давиде Фраттези забил победный гол.

У гостей на 90+6-й красную карточку получил Дарко Лазович. На 90+10-й Анри не реализовал пенальти.

После поединка «Интер» лидирует в таблице чемпионата Италии (48 очков), «Верона» занимает 18-е место (14 баллов).

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Все комментарии
K_TS16
K_TS16
вчера в 23:08
Сумашедствие
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 22:50
Интер после 1 го круга идет не очень
Но думаю обретут 2е дыхание
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:16
Что за матч выдали команды во втором тайме, просто вау!!! Кто бы мог подумать, что матч между лидером и аутсайдером будет таким!!??? Если по первому тайму казалось, что Интер забьет еще и спокойно доведет игру до победы, то у Вероны были совершенно другие планы на этот счет! Второй тайм был уже более живой и играли две команды, а ни как в первом тайме, и веронцы смогли сравнять счет, и это завело Интер еще сильнее, множество моментов не использовали игроки Интера, но в добавленное ко втрому тайму время все же смогли забить второй и казалось бы, всё, очередные три очка уже не упустят,но браво игрокам Вероны, за волю и за стремление и могли отыгратьсь, но штанга спасла Интер!
Интеристов с победой! Нельзя терять очки с такими командами, и настраиваться нужно серьезнее!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:28
Концовочка!
Огонь! Пожар! И.... Слёзы!
Sadjon
Sadjon
вчера в 18:49
Интер молодцы, боролись до конца и заслуженно победили.....
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:29
Главное, что три очка набрали.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 18:13, ред.
Просто сумасшедшее компенсированное ко второму тайму время: гол Интера, удаление у Вероны, незабитый гол, как в хоккее в пустые ворота Интером (причём 2 раза), незабитый пенальти Вероны (штанга), с добиванием мимо на 100й минуте! Просто сумасшествие! Но за это и любят футбол!
Capral
Capral
вчера в 16:39, ред.
Как и прогнозировалось- разгрома не случилось, а случилась- весьма натужная победа Интера. Верона- молодцы, сражались, боролись, но пенальти надо забивать, особенно на последних минутах. И все-равно, далеко не каждая команда Серии А может, вот так, бороться с Интером... Удачи- Вероне в других матчах, а Интеру не терять бдительности и не расслабляться- соперники не дремлют!!! Видимо, повторения прошлого сезона в Серии А не получится, когда уже после 1го круга всё стало ясно... Тем интереснее будет!!!
25jb6wdavsa5
25jb6wdavsa5
вчера в 16:34
Жаль что Верона не забила пенальти. Не должны были проигрывать по их игре.
Гость
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