«Интер» вырвал победу в матче с «Вероной»

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вчера, 16:31

«Интер» переиграл «Верону» в матче 19-го тура Серии А (2:1).

На 13-й минуте хозяев вывел вперед гол Лаутаро Мартинеса. Гости ответили мячом Тома Анри на 74-й. На 90+4-й Давиде Фраттези забил победный гол.

У гостей на 90+6-й красную карточку получил Дарко Лазович. На 90+10-й Анри не реализовал пенальти.

После поединка «Интер» лидирует в таблице чемпионата Италии (48 очков), «Верона» занимает 18-е место (14 баллов).