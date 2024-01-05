«Барселона» одолела «Лас-Пальмас»

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сегодня, 01:40

В 19-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Лас-Пальмас» 2:1.

Мунир Эль-Хаддади вывел канарский клуб вперед на 12-й минуте. Ферран Торрес на 56-й помог «Барсе» отыграться, а на 90+3-й Илкай Гюндоган с пенальти провел решающий мяч.

«Барселона» с 41 очком идет 3-й. «Лас-Пальмас» — 10-й (25 баллов).