«Барселона» одолела «Лас-Пальмас»

В 19-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Лас-Пальмас» 2:1.
Мунир Эль-Хаддади вывел канарский клуб вперед на 12-й минуте. Ферран Торрес на 56-й помог «Барсе» отыграться, а на 90+3-й Илкай Гюндоган с пенальти провел решающий мяч.
«Барселона» с 41 очком идет 3-й. «Лас-Пальмас» — 10-й (25 баллов).
Ох и намучаются каталонцы с итальянцами.
На такие подарочно-басяцкие пенали, как сёдня от Пальмас, Наполи стопудово не сподобится.
Как не было игры у команды Хави, так и нет..., даже против футбольной "деревни".
P.S. Что хотят показать и к чему стремятся ребята из Барселоны - уравнение, где не то что переменные, но и коэффициенты неизвестны.)
PP.SS. Даже Лёва суперзабивной у Хави сдулся - его, как говорит мой знакомый барсофан, даже на тарелку супа щас не обменять.)
Ох и намучаются каталонцы с итальянцами.
На такие подарочно-басяцкие пенали, как сёдня от Пальмас, Наполи стопудово не сподобится.
Как не было игры у команды Хави, так и нет..., даже против футбольной "деревни".
P.S. Что хотят показать и к чему стремятся ребята из Барселоны - уравнение, где не то что переменные, но и коэффициенты неизвестны.)
PP.SS. Даже Лёва суперзабивной у Хави сдулся - его, как говорит мой знакомый барсофан, даже на тарелку супа щас не обменять.)