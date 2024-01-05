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«Барселона» одолела «Лас-Пальмас»

сегодня, 01:40
Лас-ПальмасЛоготип футбольный клуб Лас-Пальмас1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В 19-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Лас-Пальмас» 2:1.

Мунир Эль-Хаддади вывел канарский клуб вперед на 12-й минуте. Ферран Торрес на 56-й помог «Барсе» отыграться, а на 90+3-й Илкай Гюндоган с пенальти провел решающий мяч.

«Барселона» с 41 очком идет 3-й. «Лас-Пальмас» — 10-й (25 баллов).

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 14:52
Качественной замены ему нет.. поэтому и терпят его в руководстве клуба.
Менять тренера походу сезона опасно к тому же, история с Сетьеном ещё свежа.
Буба 6
Буба 6 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 14:00
Прочтите свой предыдущий коммент. Сами себе противоречите.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:33
Хави уволить надо пока не поздно
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:20
Забила на последней минуте с пенальти? Ну да, конечно сама одолела...

Как же задолбало это особенное отношение к особенным клубам.
DXTK
DXTK ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 12:59
Когда говорят у Хави не идет, так и хочется спросить что именно? он уже и так выиграл два трофея суперкубок и Чемпионат в прошлом году, или его признают все только после того как выиграет ЛЧ ?
DXTK
DXTK
сегодня в 12:52
Сегодня победа Барселоны становится чем-то вроде праздника, с которым можно всех фанов даже поздравить.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:35
Времени достаточно прошло, а у Хави все не идет...
6t9j34awn9n8
6t9j34awn9n8
сегодня в 09:11
Везенье Барселоны основано на классе. Именно он сказывается в решающие секунды.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:03
Барселоне снова повезло, но везение не вечно.
w6d6k5fxgrhj
w6d6k5fxgrhj
сегодня в 07:39
У Барсы совсем нет результативности, Хави никак не может игру поставить
a-league
a-league
сегодня в 07:17, ред.
С помощью КК и пенальти в доп. время - классика жанра. Судья - бедолгага терпел до последнего, но отрабатывать "занос" всё-таки пришлось таким нехитрым способом
t86jmzvbsqwh
t86jmzvbsqwh
сегодня в 02:06
Барса, жги теперь в ЛЧ!))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 02:03, ред.
А я и не спорю, что пеналь железный. Но ронять Гюндогана было реально тупо..., вернее не тупо, а бессмысленно. Под мяч на скорости надо было ещё подстроится, а Илкай... он кто угодно, но только не форвард. В этой связи, его потенциальный выстрел в небо или в кипера мог иметь место, а так...
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 02:00
Видать, "великая перестройка Барсы" с Хави идет полным ходом! Ему уже ветераны не мешают, а то сломали бы геометрическую прогрессию Фати, Дембеле и Ферранов. Звезды за рычаги идеально вписались в пазл, теперь рвут всех соперников! Игра просто кайф - тотальный футбол поставлен!
Sкрудж
Sкрудж ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:56
С Наполи шасы примерно равны . Я бы сказал 55 на 45 в пользу Барсы . Наполи тоже не на пике мягко говоря. А пеналь был железный , с метра уж Гюндоган в пустые ворота попал. Но в целом вы правы , пока Барса слаба.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:47, ред.
С кем там Барса в ЛЧ играет ? С Наполи ?
Ох и намучаются каталонцы с итальянцами.
На такие подарочно-басяцкие пенали, как сёдня от Пальмас, Наполи стопудово не сподобится.
Как не было игры у команды Хави, так и нет..., даже против футбольной "деревни".

P.S. Что хотят показать и к чему стремятся ребята из Барселоны - уравнение, где не то что переменные, но и коэффициенты неизвестны.)
PP.SS. Даже Лёва суперзабивной у Хави сдулся - его, как говорит мой знакомый барсофан, даже на тарелку супа щас не обменять.)
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