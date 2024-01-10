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Осинькин рассказал, когда узнал о том, что Салтыков покинет команду

вчера, 15:55

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на переход полузащитника самарцев Никиты Салтыкова в «Локомотив».

Конечно, я всегда хочу, чтобы футболисты, которые каким-то образом определяют нашу игру, остались в команде и внутри клуба, развивались вместе с нами. Но Никита принял такое решение. Договорённости были достигнуты достаточно давно, о них мы понимали практически весь сезон. Салтыков — футболист, за которого мы переживаем. Он часть нашего клуба, продолжает развиваться. В оставшейся части чемпионата, я уверен, Салтыков принесёт пользу нам и сам станет ещё сильнее.

Также Осинькин прокомментировал то, что Салтыков до конца сезона останется в аренде в «Крыльях Советов».

Когда была возможность повлиять на это, мы говорили о таком желании. Хорошо, что, в какой-то мере, нам пошли навстречу. Главное, чтобы от дальнейшего сотрудничества все получили пользу. Уверен, всё будет позитивно.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что переход 19-летнего россиянина вписывается в философию клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:34
судьба такая у Крыльев
Capral
Capral ответ Neuron0001 (раскрыть)
вчера в 16:54
Как вам известно, я живу в другой стране и призы не получаю, и за призы не воюю. Больше того, я сознательно не учавствовал в финальном призовом конкурсе прогнозов, который состоялся 31 декабря, и только по одной причине- победа в группе нужна была мне, исключительно для того, чтобы получить VIP-статус, и только с единственной целью- чтобы мои оппоненты, имеющие этот статус не мешали мне на Соккере. Всё остальное меня не волнует. К тому же, человек я новый в КП, неопытный, надо многое понять, изучить и самому, конкретно вникнуть в суть участия...
memphis
memphis
вчера в 16:36
Крылья опять скупают
Neuron0001
Neuron0001 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:14
Здравствуйте! Вы не учли один момент: в Вашей группе (Гаврилова Ю) уже есть лидер, который лидирует с 93000 очками. И он лидирует не потому что использовал вариации точных счетов, а потому что угадал сценарий матча Жирона — Атлетико 4:3. Впредь, прошу, не искажайте реальность. Вот, архив этого матча, там видно кто на что поставил. Там прекрасно видно что игрок выиграл честно. А что касается пользователям которые покинули этот сайт из-за клонов: во-первых не все участвовали и участвуют в КП, во-вторых — некоторым просто надоедает троллинг в их адрес, и и поэтому уходят. А некоторые люди просто хотят проводить больше времени с семьей, а не сидеть перед экраном по 8 часов в день, чтобы написать однотипные комментарии снова и снова. Не надо все связывать с КП. Но с Вами частично согласен.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:09
А может пользователи начнут писать комментария, а не просто набирать очки?
Откроешь страницу у некоторых пользователей, а там "и такое бывает", "так может быть" и т.д. особенно в погоне за первый комментарии, точнее как вы выражаетесь из-за 10 очков.
Мне как пользователю, который заходит за новостями, особо набор очков не интересует, я лично не дежурю сутками у монитора отсчитывая время для очередного набора очков.
Так, что кроме минусов есть ещё и плюсы, хотя как некоторые набирали очки не отходя от свой линии, так и набирают.
Короче то, что вы написали я читаю каждый год по несколько раз, но вы же всё играете и играете, набираете очки и набираете.
Давайте посмотрим правде в глаза, никто никуда не уйдёт, ну если только некоторые начнут играть под другими аккаунтами, что было уже не раз.
Гость
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