Осинькин рассказал, когда узнал о том, что Салтыков покинет команду

Главный тренер «Крыльев Советов» отреагировал на переход полузащитника самарцев в «Локомотив».

Конечно, я всегда хочу, чтобы футболисты, которые каким-то образом определяют нашу игру, остались в команде и внутри клуба, развивались вместе с нами. Но Никита принял такое решение. Договорённости были достигнуты достаточно давно, о них мы понимали практически весь сезон. Салтыков — футболист, за которого мы переживаем. Он часть нашего клуба, продолжает развиваться. В оставшейся части чемпионата, я уверен, Салтыков принесёт пользу нам и сам станет ещё сильнее.