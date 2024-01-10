Осинькин рассказал, когда узнал о том, что Салтыков покинет команду

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на переход полузащитника самарцев Никиты Салтыкова в «Локомотив».
Конечно, я всегда хочу, чтобы футболисты, которые каким-то образом определяют нашу игру, остались в команде и внутри клуба, развивались вместе с нами. Но Никита принял такое решение. Договорённости были достигнуты достаточно давно, о них мы понимали практически весь сезон. Салтыков — футболист, за которого мы переживаем. Он часть нашего клуба, продолжает развиваться. В оставшейся части чемпионата, я уверен, Салтыков принесёт пользу нам и сам станет ещё сильнее.
Также Осинькин прокомментировал то, что Салтыков до конца сезона останется в аренде в «Крыльях Советов».
Когда была возможность повлиять на это, мы говорили о таком желании. Хорошо, что, в какой-то мере, нам пошли навстречу. Главное, чтобы от дальнейшего сотрудничества все получили пользу. Уверен, всё будет позитивно.
Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что переход 19-летнего россиянина вписывается в философию клуба.
Откроешь страницу у некоторых пользователей, а там "и такое бывает", "так может быть" и т.д. особенно в погоне за первый комментарии, точнее как вы выражаетесь из-за 10 очков.
Мне как пользователю, который заходит за новостями, особо набор очков не интересует, я лично не дежурю сутками у монитора отсчитывая время для очередного набора очков.
Так, что кроме минусов есть ещё и плюсы, хотя как некоторые набирали очки не отходя от свой линии, так и набирают.
Короче то, что вы написали я читаю каждый год по несколько раз, но вы же всё играете и играете, набираете очки и набираете.
Давайте посмотрим правде в глаза, никто никуда не уйдёт, ну если только некоторые начнут играть под другими аккаунтами, что было уже не раз.
Откроешь страницу у некоторых пользователей, а там "и такое бывает", "так может быть" и т.д. особенно в погоне за первый комментарии, точнее как вы выражаетесь из-за 10 очков.
Мне как пользователю, который заходит за новостями, особо набор очков не интересует, я лично не дежурю сутками у монитора отсчитывая время для очередного набора очков.
Так, что кроме минусов есть ещё и плюсы, хотя как некоторые набирали очки не отходя от свой линии, так и набирают.
Короче то, что вы написали я читаю каждый год по несколько раз, но вы же всё играете и играете, набираете очки и набираете.
Давайте посмотрим правде в глаза, никто никуда не уйдёт, ну если только некоторые начнут играть под другими аккаунтами, что было уже не раз.