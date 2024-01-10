Вингер «Флуминенсе» отказался переходить в «Зенит» из-за отсутствия ЛЧ

1704883478

вчера, 13:44

Вингер «Флуминенсе» и сборной Колумбии отказался переходить в «Зенит», так как у российских клубов нет возможности выступать в Лиге чемпионов.

По информации источника, футболист находился в поле зрения команды из Санкт-Петербурга как минимум с середины прошлого года. Петербуржцы пытались связаться как с игроком, так и с клубом из Рио-де-Жанейро, но переговоры так и не начались. В августе «Флуминенсе» отклонил предложение «Зенита». В ответ на новый запрос Джон снова ответил отказом.

Других предложений по Ариасу в данный момент нет, сейчас он тренируется со своим тренером перед возвращением в расположение победителей Кубка Либертадорес.