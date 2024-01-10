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Вингер «Флуминенсе» отказался переходить в «Зенит» из-за отсутствия ЛЧ

вчера, 13:44

Вингер «Флуминенсе» и сборной Колумбии Джон Ариас отказался переходить в «Зенит», так как у российских клубов нет возможности выступать в Лиге чемпионов.

По информации источника, футболист находился в поле зрения команды из Санкт-Петербурга как минимум с середины прошлого года. Петербуржцы пытались связаться как с игроком, так и с клубом из Рио-де-Жанейро, но переговоры так и не начались. В августе «Флуминенсе» отклонил предложение «Зенита». В ответ на новый запрос Джон снова ответил отказом.

Других предложений по Ариасу в данный момент нет, сейчас он тренируется со своим тренером перед возвращением в расположение победителей Кубка Либертадорес.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:23, ред.
Барриос я смотрю в сборной вообще воспитательную работу не проводит....
Зачем его тогда туда отправляют...
ЛЧ им подавай...

Его сам Зенит 15-м полузащитником позвал...а он кривляться начал...
Мог бы уже сегодня радоваться...за 7 своих обеспеченных поколений вперёд....
Так и будет...беспортошный....мелочь у Барриоса сшибать...на Доширак....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:15
А сейчас он прям из ЛЧ не вылазит.
tzx9aabk7v8m
tzx9aabk7v8m
вчера в 13:48
Игрок слишком большого о себе мнения. Команды с уровнем финансовых возможностей Зенита могут его и не пригласить.
Гость
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