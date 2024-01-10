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Роналдо сегодня подпишет контракт с «Ростовом»

вчера, 15:12

Нападающий «Левски» Роналдо успешно прошёл медицинский осмотр для «Ростова». Сегодня в Стамбуле он подпишет контракт с российским клубом. 12-13 января игрок присоединится к «Ростову».

Сумма трансфера составляет 2 миллиона евро. Контракт рассчитан на четыре с половиной года.

В текущем сезоне Роналдо провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 1,4 миллиона евро.

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Все комментарии
161регион
161регион ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:42
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:02
    событие великое, даже революционное !
    Знатог
    Знатог
    вчера в 18:33
    У нас в колхозе тоже сильная команда. У нас есть и Крестьяну и 77месси...
    shur
    shur
    вчера в 16:41, ред.
    ...не должно быть вторых, Рональду, Месси, Роналдо ....!!!
    Строгим образом запретить играть род известными фамилиями...!!!
    Аргументирую: ...как только мы слышим знакомую фамилию, перед нами Мастер с Большой Буквы, а не начинающий пацан ! Хотите что то доказать,флаг в руки - псевдоним, смена имени,как угодно,
    и это будет правильно...!!!
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 15:27
    Посмотрим как проявит себя в РПЛ. Удачи ему в играх за Ростов.
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 15:26
    Ну вот, теперь и у нас есть свой Роналдо!
    Гость
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