Роналдо сегодня подпишет контракт с «Ростовом»

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вчера, 15:12

Нападающий «Левски» успешно прошёл медицинский осмотр для «Ростова». Сегодня в Стамбуле он подпишет контракт с российским клубом. 12-13 января игрок присоединится к «Ростову».

Сумма трансфера составляет 2 миллиона евро. Контракт рассчитан на четыре с половиной года.

В текущем сезоне Роналдо провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 1,4 миллиона евро.