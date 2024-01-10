Роналдо сегодня подпишет контракт с «Ростовом»

Нападающий «Левски» Роналдо успешно прошёл медицинский осмотр для «Ростова». Сегодня в Стамбуле он подпишет контракт с российским клубом. 12-13 января игрок присоединится к «Ростову».
Сумма трансфера составляет 2 миллиона евро. Контракт рассчитан на четыре с половиной года.
В текущем сезоне Роналдо провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 1,4 миллиона евро.
Строгим образом запретить играть род известными фамилиями...!!!
Аргументирую: ...как только мы слышим знакомую фамилию, перед нами Мастер с Большой Буквы, а не начинающий пацан ! Хотите что то доказать,флаг в руки - псевдоним, смена имени,как угодно,
и это будет правильно...!!!
Строгим образом запретить играть род известными фамилиями...!!!
Аргументирую: ...как только мы слышим знакомую фамилию, перед нами Мастер с Большой Буквы, а не начинающий пацан ! Хотите что то доказать,флаг в руки - псевдоним, смена имени,как угодно,
и это будет правильно...!!!