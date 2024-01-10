В «Пари НН» отреагировали на информацию о том, что Севикян покинет клуб

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вчера, 11:11

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал, что ничего не знает о скором переходе полузащитника нижегородцев и сборной Армении в «Краснодар».

Правда ли, что «Краснодар» покупает Севикяна? Мне об этом ничего не известно. Игрок едет сегодня на сбор с командой.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» близок к завершению сделки по приобретению Севикяна. Сумма трансфера оценивается в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Севикян провёл 24 матча, забил 7 мячей и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вингера в 1,8 миллиона евро.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что Севикяном интересуются несколько клубов.