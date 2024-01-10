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В «Пари НН» отреагировали на информацию о том, что Севикян покинет клуб

вчера, 11:11

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал, что ничего не знает о скором переходе полузащитника нижегородцев и сборной Армении Эдгара Севикяна в «Краснодар».

Правда ли, что «Краснодар» покупает Севикяна? Мне об этом ничего не известно. Игрок едет сегодня на сбор с командой.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» близок к завершению сделки по приобретению Севикяна. Сумма трансфера оценивается в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Севикян провёл 24 матча, забил 7 мячей и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вингера в 1,8 миллиона евро.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что Севикяном интересуются несколько клубов.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:26
похоже, пока всё тихо
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 11:26
Когда Сперцян уйдет из Краснодара, Севикян будет играть за Краснодар.
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