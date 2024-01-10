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Сперцян не покинет «Краснодар»

вчера, 12:41

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий провёл встречу с полузащитником «быков» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном, на которой попросил игрока не покидать клуб в зимнее трансферное окно. Футболист пообещал остаться в Краснодаре до лета, так как хочет помочь команде выиграть РПЛ.

Ранее сообщалось, что Сперцяном продолжает интересоваться «Ювентус».

23-летний атакующий полузащитник является воспитанником «Краснодара». Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Сперцян провёл 21 матч, забил 8 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 4 карточки (3 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает армянина в 18 миллионов евро.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 01:42
Думаю, что новости об интересе кого-то, кроме Кайрата к Эдику - очередная и бестолковая утка, чтоб заполнить новостной вакуум. Не тянет парень на серию А. Медленный.
Frank_Rijkaard
Frank_Rijkaard
вчера в 15:15
А кто это ?
FRZZ
FRZZ ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 14:14
В Ювентусе не знают кто такой Сперцян.
lotsman
lotsman ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 13:56
Сперцян хочет выиграть РПЛ у Краснодара?! Интересный случай.))
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:52
Именно сейчас ему действительно глупо переходить. Как никогда близки шансы выиграть РПЛ у Краснодара.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:42
Павел, я почему-то не очень за Дортмунд, вспоминая про травму Мхитаряна в этом клубе, в определенном смысле, подпортившую карьеру Генриху. Я конечно далек от сравнений Мхитаряна и Сперцяна- разные игроки и по классу, и по содержанию игры, но вот, так мне кажется. Да и от Ювентуса, пока, серьезных предложений не поступало. Но я согласен с Вами- доиграть сезон в России надо по-любому, тем более, команда борется за первенство.
112910415
112910415
вчера в 13:41
есть за что побороться в России !
drug01
drug01
вчера в 13:38
Зачем ему уходить его команда в призёрах!
abaa7w9pgqje
abaa7w9pgqje
вчера в 13:31
Эдуард все правильно делает, а если еще и поможет выиграть чемпионство, то вообще у него все будет в шоколаде.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:28
Молодец, зимой не лучшее время для трансфера.. В команду по ходу сезона придётся вливаться. И вообще, к Аллегровой переходить не лучший вариант для старта, лучше варианты типа "Дортмунда" рассмотреть.
eet2zwxvf9hu
eet2zwxvf9hu
вчера в 13:26
Молодец Галицкий, что лично занимается такими вещами.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 13:07
А у них в Питере мнение, что Газпром хозяин мира
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:05
Шансы на чемпионство у Краснодара большие. И тренер получше Семака , и состав не хуже Зенита, и Галицкий поумнее Миллера и еще много причин. Сперцян будет чемпионом в составе быков, а потом и в Европу
Валерыч
Валерыч ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 13:03
Причём здесь Зенит? Его вроде бы в Ювентусе ждут.
pomor45
pomor45 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 12:59, ред.
Европа - это Зенит? Туда обычно все патриоты, собравшиеся в Европу, попадают и уверяют, что только об этом и мечтали.
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:55, ред.
Молодец - Сперцян! Настоящий патриот своего клуба.
Пусть будет чемпионом России! А в Европе он поиграть ещё успеет.
Удачи Краснодару и Сперцяну в чемпионской гонке РПЛ.
Гость
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