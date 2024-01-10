Сперцян не покинет «Краснодар»

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вчера, 12:41

Владелец «Краснодара» провёл встречу с полузащитником «быков» и сборной Армении , на которой попросил игрока не покидать клуб в зимнее трансферное окно. Футболист пообещал остаться в Краснодаре до лета, так как хочет помочь команде выиграть РПЛ .

Ранее сообщалось, что Сперцяном продолжает интересоваться «Ювентус».

23-летний атакующий полузащитник является воспитанником «Краснодара». Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Сперцян провёл 21 матч, забил 8 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 4 карточки (3 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает армянина в 18 миллионов евро.