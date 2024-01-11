Билеты на товарищеский матч «Интер Майами» продаются за 600 фунтов

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вчера, 16:19

Билеты на товарищеский матч «Интер Майами» с командой, состоящей из звёзд гонконгского чемпионата, продаются за 600 фунтов стерлингов, несмотря на отсутствие гарантий участия в игре нападающего .

Однако билеты были распроданы менее чем за час. На сайте по перепродаже Viagogo их продают по цене 12 тысяч гонконгских долларов (1200 фунтов стерлингов).

Встреча пройдёт 4 февраля в рамках международного азиатского тура.