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Билеты на товарищеский матч «Интер Майами» продаются за 600 фунтов

вчера, 16:19

Билеты на товарищеский матч «Интер Майами» с командой, состоящей из звёзд гонконгского чемпионата, продаются за 600 фунтов стерлингов, несмотря на отсутствие гарантий участия в игре нападающего Лионеля Месси.

Однако билеты были распроданы менее чем за час. На сайте по перепродаже Viagogo их продают по цене 12 тысяч гонконгских долларов (1200 фунтов стерлингов).

Встреча пройдёт 4 февраля в рамках международного азиатского тура.

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Все комментарии
Elliada_
Elliada_
вчера в 20:55
Это же Месси. На него посмотреть любые деньги готовы отдать, поэтому, что в Америке, что в Китае, что в СА на него полные стадионы будут. Это не Роналду, который даже родных болельщиков собрать не может.

Билеты продали менее, чем за час. Даже без гарантий, что Месси сыграет. 600-1200 фунтов за одну надежду. Вот это уровень!
112910415
112910415
вчера в 18:21
итак, народу это интересно !
8pdddtats6ka
8pdddtats6ka
вчера в 17:23
Этот клуб сделают для показательных выступлений и футбольного шоу. Осталось еще пару игроков подтянуть и цена на билеты увеличится в разы.
427mtgvdtb3p
427mtgvdtb3p
вчера в 17:20
Думаю что Месси примет участие в этом матче.... организаторы найдут способ его уговорить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:15
Ну это мы теперь знаем что "без гарантии"....
Продавцы же не будут это говорить людям покупающим билет за 600-1200 фунтов...
Capral
Capral
вчера в 16:56
По ходу- проблемы с туалетной бумагой...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:20
Зато какой подняли ажиотаж а вдруг сыграет Месси!!!
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