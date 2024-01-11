Билеты на товарищеский матч «Интер Майами» продаются за 600 фунтов

Билеты на товарищеский матч «Интер Майами» с командой, состоящей из звёзд гонконгского чемпионата, продаются за 600 фунтов стерлингов, несмотря на отсутствие гарантий участия в игре нападающего Лионеля Месси.
Однако билеты были распроданы менее чем за час. На сайте по перепродаже Viagogo их продают по цене 12 тысяч гонконгских долларов (1200 фунтов стерлингов).
Встреча пройдёт 4 февраля в рамках международного азиатского тура.
Билеты продали менее, чем за час. Даже без гарантий, что Месси сыграет. 600-1200 фунтов за одну надежду. Вот это уровень!
Билеты продали менее, чем за час. Даже без гарантий, что Месси сыграет. 600-1200 фунтов за одну надежду. Вот это уровень!