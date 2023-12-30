Стало известно, сколько «Зенит» заработал на продаже билетов

«Зенит» заработал на продаже билетов на домашние матчи сезона 2023/2024 850 миллионов рублей. Это лучший показатель за последние годы.

Наибольшую выручку принесла игра 15-го тура против «Краснодара». Её посетили 46 695 болельщиков, это принесло клубу 70 миллионов рублей.

Сообщается, что ряд билетов «Зенит» продаёт с 80 % скидкой. Об это рассказал директор «сине-бело-голубых» по продажам Илья Шадхан.

Бесплатные билеты «Зенит» заменил гибкой системой скидок – до 80% на второй ярус стадиона. Их распространяют по бюджетным организациям и университетам. Таким образом клуб реализует около 20-25% от общего числа билетов.

Важно отметить, что по сравнению с предыдущими сезонами увеличилось количество детских билетов – сейчас это около 8,6%. Так клуб рассчитывает омолаживать аудиторию.

Учитывая, что линейка сервисов гостеприимства всё время растёт, отсюда могут расти цены на премиальный сегмент, пропорционально мы снижаем цены на обычные билеты (сейчас самый дешёвый билет может стоить от 80 до 300 рублей в зависимости от скидки). При этом общий уровень гостеприимства на арене постепенно улучшается: стадион, по сути, стал новой площадкой для гастрономических фестивалей, концертных программ и различных детских зон. Поэтому гибкие финансовые инструменты могут дать определённый стимул к росту посещаемости.