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Де Лаурентис извинился перед болельщиками «Наполи»

сегодня, 00:10

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о текущих результатах команды. Ранее коллектив сыграл вничью с «Монцей» (0:0).

Это моя ответственность, моя ошибка. Игроки и тренеры не в ответе за этот сезон, это мой промах. Я хочу извиниться перед фанатами «Наполи». Мы исправим положение, подписав новых футболистов в январе.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:49
Лаурентис наконец-то осознал свои ошибки?
Это похвально, ну лучше бы было их не допускать.
Ведь не мальчик уже. И с годами мудреть должен, а не наоборот...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:49
Извинения тут не помогут. Наполи в этом сезоне ниче не светит
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:45
Этот сезон уже провален.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:29
Конечно виноват. Но не один. Тренерский процесс продолжался, игроки выходили на поле. Так что к результату игры есть причастность всех. А вот, что будет в январе и что изменится в игре, на это будет интересно посмотреть.
q9wg33wjv34t
q9wg33wjv34t
сегодня в 07:25
Хоть признаёт свою ошибку и наверняка будет пытаться исправить ситуацию
ДСА
ДСА
сегодня в 07:10
Деньгами ситуацию не исправишь, нужно накрутить хвосты тренеру.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:07
Спалети надо было оставлять.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:31
Почему не договорился со Спалетти?
Что, самолюбие непомерное?
Оправдывайся теперь...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:39
У Наполи не получается игра - вот и Кварацхелия нервничает.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:41
Не хотелось бы вести какие-то дела с этим человеком. Аурелио Де Лаурентис очень наглый бизнесмен. Сбить цену на игрока, которого ты подписываешь из Наполи, это почти невозможно)) Это как Леви из Тоттенхэм Хотспур. Тот тоже тот ещё еврей. А то, что касается результатов команды, то я читал или где-то слышал, что Де Лаурентис вмешивается в дела главного тренера своей команды. А это очень плохо влияет. Мы - болельщики Реала помним, что было, когда говорили, что Перес вмешивается в дела главного тренера Реала.
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