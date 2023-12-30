Де Лаурентис извинился перед болельщиками «Наполи»

Президент «Наполи» высказался о текущих результатах команды. Ранее коллектив сыграл вничью с «Монцей» (0:0).

Это моя ответственность, моя ошибка. Игроки и тренеры не в ответе за этот сезон, это мой промах. Я хочу извиниться перед фанатами «Наполи». Мы исправим положение, подписав новых футболистов в январе.