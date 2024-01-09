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Клубу МЛС пришлось перенести матч против команды Месси на другую арену

вчера, 10:43

13 апреля в рамках МЛС «Спортинг Канзас» примет «Интер Майами», капитаном которого является нападающий Лионель Месси. Это будет первая игра аргентинца в Канзасе, что вызвало небывалый ажиотаж. В результате «Спортинг Канзас» перенёс матч на более вместительный стадион «Арроухед Стэдиум» (вместимость 76 000 зрителей). Ожидается, что будет побит рекорд посещаемости. Стоимость билетов составит 65 долларов.

Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из ПСЖ. Его контракт рассчитан до зимы 2025 года. В прошедшем сезоне 36-летний аргентинец провёл за американский клуб 14 матчей, забил 11 мячей, отдал 5 голевых передач и получил жёлтую карточку.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:41
все хотят видеть это !
амурец
амурец
вчера в 16:04, ред.
Ну очередной раз опустит Месси клуб из любительской лиги
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 13:43, ред.
А в Аравии, по примеру Барсы, пора "коллумбарии" на стадионах открывать.. Туда всё равно никто не ходит.. Хе..
c8d869e6twsv
c8d869e6twsv
вчера в 13:07
Хотят больше народу собрать
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:26
В Европе на него не ходили практически, значит не в этом дело
lotsman
lotsman ответ 32ey669jm68y (раскрыть)
вчера в 12:14
Стоит заметить, что Месси играет не за Канзас, а против Канзаса, так как является капитаном Интер Майами, который приезжает на гостевую игру к Канзасу. А так как желающих посмотреть эту игру превзошло возможности основного стадиона клуба, то руководство клуба и приняло решение перенести игру с основного стадиона, вместимостью 18 тыс., на более вместительный Арроухед, 76 тыс. Клуб не играл там с 2010-го.Тогда собрали 52 тысячи зрителей на матче с МЮ.
3gr846myye24
3gr846myye24
вчера в 12:08
Европу завоевал, теперь завоевывает Америку....
ОПС
ОПС
вчера в 11:57
Ничего страшного, если можно будет посмотреть по телевизору. В спокойной, домашней обстановке.
Elliada_
Elliada_
вчера в 11:54
Для звезды такой величины нужен соответствующий стадион. Всё правильно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:51
Мессеныш продолжает удивлять мир.... хотелось бы посмотреть этот матч.
32ey669jm68y
32ey669jm68y
вчера в 11:32, ред.
Это большое событие для всех любителей футбола и в особенности для поклонников Лионеля Месси. Ведь футболист, который является одним из лучших в истории, впервые играет против «Канзаса». Это вызывает огромный интерес к матчу, и многие болельщики захотят увидеть его игру. Также стоит отметить, что стадион «Арроухед» является одним из самых больших в США, что говорит о том, что ожидается огромное количество зрителей на матче.
shur
shur ответ gxvydd2ss6et (раскрыть)
вчера в 11:25, ред.
...65 гринов умножим на 90,90 (по курсу) рублей получим 5908 руб
или 218 пенсий , моих, за раз..!
gxvydd2ss6et
gxvydd2ss6et
вчера в 11:04
Тут впору продавать билеты на стоячие места в проходах.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:00, ред.
Клубу МЛС пришлось перенести матч против команды Месси на другую арену.
Месси, это уже просто чисто бизнес. О футболе можно уже забыть.
Миссия - Месси !)
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