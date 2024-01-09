Клубу МЛС пришлось перенести матч против команды Месси на другую арену.

13 апреля в рамках МЛС «Спортинг Канзас» примет «Интер Майами», капитаном которого является нападающий Лионель Месси. Это будет первая игра аргентинца в Канзасе, что вызвало небывалый ажиотаж. В результате «Спортинг Канзас» перенёс матч на более вместительный стадион «Арроухед Стэдиум» (вместимость 76 000 зрителей). Ожидается, что будет побит рекорд посещаемости. Стоимость билетов составит 65 долларов.
Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из ПСЖ. Его контракт рассчитан до зимы 2025 года. В прошедшем сезоне 36-летний аргентинец провёл за американский клуб 14 матчей, забил 11 мячей, отдал 5 голевых передач и получил жёлтую карточку.
или 218 пенсий , моих, за раз..!
или 218 пенсий , моих, за раз..!
Месси, это уже просто чисто бизнес. О футболе можно уже забыть.
Миссия - Месси !)
Месси, это уже просто чисто бизнес. О футболе можно уже забыть.
Миссия - Месси !)