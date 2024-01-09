Клубу МЛС пришлось перенести матч против команды Месси на другую арену.

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вчера, 10:43

13 апреля в рамках МЛС «Спортинг Канзас» примет «Интер Майами», капитаном которого является нападающий . Это будет первая игра аргентинца в Канзасе, что вызвало небывалый ажиотаж. В результате «Спортинг Канзас» перенёс матч на более вместительный стадион «Арроухед Стэдиум» (вместимость 76 000 зрителей). Ожидается, что будет побит рекорд посещаемости. Стоимость билетов составит 65 долларов.