Фанаты раскритиковали «Сандерленд» и «Ньюкасл» за подбор комплектов формы

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вчера, 10:25

«Сандерленд» уступил «Ньюкаслу» в матче Кубка Англии (0:3).

Во время поединка болельщики столкнулись с проблемой, вызванной подбором комплектов форм команд. Оба коллектива выбрали домашние полосатые футболки — красно-белые и черно-белые соответственно. По этой причине иногда было трудно определить, какая команда владеет мячом.