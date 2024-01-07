Фанаты раскритиковали «Сандерленд» и «Ньюкасл» за подбор комплектов формы

«Сандерленд» уступил «Ньюкаслу» в матче Кубка Англии (0:3).
Во время поединка болельщики столкнулись с проблемой, вызванной подбором комплектов форм команд. Оба коллектива выбрали домашние полосатые футболки — красно-белые и черно-белые соответственно. По этой причине иногда было трудно определить, какая команда владеет мячом.
Тут как то Зенит с Краснодаром играли, так на общей картинке, особенно при подаче углового вообще ничего понятно было, кто, где, куда, просто набегала однообразная масса в одинаковом.
Ну ладно хозяева они играют в домашнем, но гости куда смотрят?
Да к гостям придраться сложно ведь в близи эти формы отличаются и официально к ним не может быть претензий, но как мне кажется многие клубы не думают о болельщиках.
Тут как то Зенит с Краснодаром играли, так на общей картинке, особенно при подаче углового вообще ничего понятно было, кто, где, куда, просто набегала однообразная масса в одинаковом.
Ну ладно хозяева они играют в домашнем, но гости куда смотрят?
Да к гостям придраться сложно ведь в близи эти формы отличаются и официально к ним не может быть претензий, но как мне кажется многие клубы не думают о болельщиках.
Как раз основной взгляд падает на тело футболистов, так как это самая большая часть человека.
Возьмём подачу углового, едет навес и всё внимание на мяч и как сразу определить кто за кого?
Наверное надо определять в толпе кто первым будет на мяче по гетрам, ну по крайней мере у вас такая логика.
Я так считаю, бутсы, шорты и гетры могут быть одного цвета, а вот футболки должны быть контрастного цвета у команд, что бы различия были видны сразу.
Как раз основной взгляд падает на тело футболистов, так как это самая большая часть человека.
Возьмём подачу углового, едет навес и всё внимание на мяч и как сразу определить кто за кого?
Наверное надо определять в толпе кто первым будет на мяче по гетрам, ну по крайней мере у вас такая логика.
Я так считаю, бутсы, шорты и гетры могут быть одного цвета, а вот футболки должны быть контрастного цвета у команд, что бы различия были видны сразу.
От себя добавлю, у британских клубов- самые симпатичные эмблемы, на мой взгляд. Но самая привлекательная у Ньюкасла. А проблема и казусы с формой- не новость. Я как-то уже упоминал о случае в 1984г., в Тбилиси, между командами Спартак и Кельн в кубке УЕФА, когда спартаковцы, в виду неразберихи с одеждой- играли в форме тбилисского Динамо...
От себя добавлю, у британских клубов- самые симпатичные эмблемы, на мой взгляд. Но самая привлекательная у Ньюкасла. А проблема и казусы с формой- не новость. Я как-то уже упоминал о случае в 1984г., в Тбилиси, между командами Спартак и Кельн в кубке УЕФА, когда спартаковцы, в виду неразберихи с одеждой- играли в форме тбилисского Динамо...