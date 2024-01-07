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Фанаты раскритиковали «Сандерленд» и «Ньюкасл» за подбор комплектов формы

вчера, 10:25
СандерлендЛоготип футбольный клуб Сандерленд0 : 3Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Сандерленд» уступил «Ньюкаслу» в матче Кубка Англии (0:3).

Во время поединка болельщики столкнулись с проблемой, вызванной подбором комплектов форм команд. Оба коллектива выбрали домашние полосатые футболки — красно-белые и черно-белые соответственно. По этой причине иногда было трудно определить, какая команда владеет мячом.

Фанаты раскритиковали «Сандерленд» и «Ньюкасл» за подбор комплектов формы

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:19
да нормальная форма,ВАР может решать поставленные задачи.
Крылатый
Крылатый ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:51
Ну если вы красные полосы с черными шортами не отличаете от черных полос с белыми, то это скорее у вас проблемы с восприятием. Черный и красный - отличные контрасты
Capral
Capral
вчера в 12:43
В далеком 1978г., известный спортивный комментатор В.Н.Маслаченко, во время матча в Одессе между Черноморцем и ЦСКА- жестко раскритиковал армейцев за то, что номера на спинах игроков московской команды были маленькие и почти сливались с цветом формы, сказав при этом: "Ну надо же хоть немного и болельщиков уважать"!

От себя добавлю, у британских клубов- самые симпатичные эмблемы, на мой взгляд. Но самая привлекательная у Ньюкасла. А проблема и казусы с формой- не новость. Я как-то уже упоминал о случае в 1984г., в Тбилиси, между командами Спартак и Кельн в кубке УЕФА, когда спартаковцы, в виду неразберихи с одеждой- играли в форме тбилисского Динамо...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Крылатый (раскрыть)
вчера в 12:25
А вы когда футбол смотрите игроков по шортам и гетрам различаете, а может по бутсам?
Как раз основной взгляд падает на тело футболистов, так как это самая большая часть человека.
Возьмём подачу углового, едет навес и всё внимание на мяч и как сразу определить кто за кого?
Наверное надо определять в толпе кто первым будет на мяче по гетрам, ну по крайней мере у вас такая логика.
Я так считаю, бутсы, шорты и гетры могут быть одного цвета, а вот футболки должны быть контрастного цвета у команд, что бы различия были видны сразу.
5ugxapfjawha
5ugxapfjawha
вчера в 11:15
Наверное больше всего критиковали болельщики Сандерленда...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:12
Это недосмотр судей или дырка в регламенте.
ryhtv83f8s6d
ryhtv83f8s6d
вчера в 10:58
Бала бы проблема если бы телевизор был бы черно белым, а так отличить черное от красного можно.
sova147
sova147
вчера в 10:53
Не в форме дело была бы игра!
Крылатый
Крылатый
вчера в 10:45
Вот 56ы: у одних шорты черные и гетры красные, у других шорты белые и гетры белые.
adekvat
adekvat
вчера в 10:44
Это еще хорошо что одни красно белые, а вторые бело красные не выбрали.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:42
Проблема не новая, которая существует во всех чемпионатах мира.
Тут как то Зенит с Краснодаром играли, так на общей картинке, особенно при подаче углового вообще ничего понятно было, кто, где, куда, просто набегала однообразная масса в одинаковом.
Ну ладно хозяева они играют в домашнем, но гости куда смотрят?
Да к гостям придраться сложно ведь в близи эти формы отличаются и официально к ним не может быть претензий, но как мне кажется многие клубы не думают о болельщиках.
Гость
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