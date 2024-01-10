Андрей Тихонов — главный тренер «Енисея»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея».
Специалист ранее уже руководил этой командой, по итогам сезона 2016/17 коллектив занял 3-е место в Первой лиге.
«Енисей» идет на 10-м месте в Первой лиге.
Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея».
Специалист ранее уже руководил этой командой, по итогам сезона 2016/17 коллектив занял 3-е место в Первой лиге.
«Енисей» идет на 10-м месте в Первой лиге.
Он очень многое может !
Он очень многое может !
👍👍👍👍👍👍👍
👍👍👍👍👍👍👍
🤔🤔🤔🤔🤔🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
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Я признаться, не видел этот матч. Но, как говорится- Гениальный человек- Гениален во всём!!!!!!! Ну и конечно; как приятно было услышать комментарий- незабвенного Е.Майорова- Самая Светлая Ему ПАМЯТЬ!!! После таких комментаторов прошлого, слушать голоту, в лице Генича и компашки- неприятно.
Сейчас смотрю и болею за Ваш Реал!!!!!!! Удачи, Королевскому Клубу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я признаться, не видел этот матч. Но, как говорится- Гениальный человек- Гениален во всём!!!!!!! Ну и конечно; как приятно было услышать комментарий- незабвенного Е.Майорова- Самая Светлая Ему ПАМЯТЬ!!! После таких комментаторов прошлого, слушать голоту, в лице Генича и компашки- неприятно.
Сейчас смотрю и болею за Ваш Реал!!!!!!! Удачи, Королевскому Клубу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Андрей удачи тебе.
Андрей удачи тебе.
Будем надеяться и на тренерском поприще его ждёт успех
Будем надеяться и на тренерском поприще его ждёт успех
Всячески солидарен ! Можно даже, как герой Александра Збруева, в х/ф "Всё будет хорошо" ))
Всячески солидарен ! Можно даже, как герой Александра Збруева, в х/ф "Всё будет хорошо" ))