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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Андрей Тихонов — главный тренер «Енисея»

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Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:51
весной уволят
112910415
112910415
сегодня в 06:42
Андрей может, может !
Он очень многое может !
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:23
Согласен!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:22
...Бог с ними с арабесками, смотрим и наслаждаемся, хорошо бы Тони забил...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:20
А вот, этого, я тоже не понял...
🤔🤔🤔🤔🤔🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:06
...Hallo! Вопрос, если Генич нашёл причину гула на Кроссе, тогда почему был какой свист-гул на памяти Баккенбауэра,оба немца...что не так...?!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:35
Удачи Андрею Тихонову,отличный был футболист!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Супер, Дружище, супер!!!
Я признаться, не видел этот матч. Но, как говорится- Гениальный человек- Гениален во всём!!!!!!! Ну и конечно; как приятно было услышать комментарий- незабвенного Е.Майорова- Самая Светлая Ему ПАМЯТЬ!!! После таких комментаторов прошлого, слушать голоту, в лице Генича и компашки- неприятно.

Сейчас смотрю и болею за Ваш Реал!!!!!!! Удачи, Королевскому Клубу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:56
Capral
Capral ответ Сергей19 (раскрыть)
вчера в 22:00
Ничего удивительного, просто, решили довериться проверенному, испытанному тренеру. Мост- только только вступает в тренерскую жизнь... Уверен- ждет eго Удача!!! А пока, пожелаю Удачи, блистательному в прошлом игроку, а ныне- неплохому тренеру А.Тихонову!!!
Сергей19
Сергей19
вчера в 21:55
Вот и поворот. Все думали, что Мостовой возглавит, а вышло все наоборот.
Андрей удачи тебе.
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:30
Успехов Тихонову, хорошему человеку и прекрасному игроку
Будем надеяться и на тренерском поприще его ждёт успех
Интерес
Интерес
вчера в 21:24
Ха-ха-ха! А где два "основных" претендента-Мостовой и Каррера? Операция прикрытия сделки проведена блестяще.
galem72
galem72
вчера в 21:23
Побед Тише, но только не над Спартаком!
sova147
sova147
вчера в 21:17
Очень рад желаю достичь высоких результатов!!!
Capral
Capral ответ RomM84 (раскрыть)
вчера в 20:57
Присоединяюсь! Удачи, Тихонову!!!
RomM84
RomM84
вчера в 20:50
Пожелаю Андрею Валерьевичу успехов на новом месте работы надеюсь увидеть его вместе с командой на не самых низких позициях в рпл
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:25
Теперь уже от Тихонова ждет звонка?. А там вроде и Аленичев пробовал себя.?
Neuron0001
Neuron0001 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 20:11
А вы могли бы быть чуть пооригинальнее в ставках — 3:3 да 3:3, 3:3 да 3:3. Вероятно, вы выигрываете раз в пять лет. В последней ставке почти угадали, матч закончился со счетом 4:6.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:05
Мостовой по прежнему ждёт звонка....
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 20:03
Звучит хорошо — Андрей Тихонов — главный тренер Енисея. Этой команде ждет успех.
a-league
a-league ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:02, ред.
(с) "Мой совет относиться ко всему проще"

Всячески солидарен ! Можно даже, как герой Александра Збруева, в х/ф "Всё будет хорошо" ))
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